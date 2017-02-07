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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.2.7 È­ 17:01
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¡®º¸ÀÌ½º¡¯ À±°æÈ£, ÀåÇõ°ú ¾×¼ÇÁß °¥ºñ»À ±Ý°¡ ¡®¾ÆÂñ¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.02.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

‘µµ±úºñ’¿Í ‘º¸ÀÌ½º’¿¡ ÀÕµû¶ó Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ½ÃÃ»ÀÚ¿¡°Ô ´«µµÀåÀ» ÂïÀº ¹è¿ì À±°æÈ£(37)°¡ ÃÖ±Ù ¾×¼Ç ÃÔ¿µ µµÁß °¥ºñ»À¸¦ ´ÙÃÆ´Ù.

À±°æÈ£ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®±¸´Â À±°æÈ£°¡ Áö³­ÁÖ ‘º¸ÀÌ½º’¿¡¼­ ÀåÇõ°ú ¾×¼Ç Àå¸éÀ» Âï´Ù°¡ °¥ºñ»À¿¡ ±ÝÀÌ °¬´Ù°í ÀüÇß´Ù.

‘º¸ÀÌ½º’ÀÇ Áö³­ 5ÀÏ ¹æ¼Û¿¡¼­ À±°æÈ£´Â »ýÈ°°í¿¡ ¸ô¸° Èä±â ³­µ¿¹üÀ¸·Î Æ¯º° Ãâ¿¬Çß´Ù.

±×´Â ¾²·¹±â¸¦ ¸ðÀ¸´Â Ä¡¸Å ÇÒ¸Ó´Ï Áý¿¡ Èä±â¸¦ µé°í Ä§ÀÔÇØ ³­µ¿À» ºÎ¸®´Ù Ãâµ¿ÇÑ Çü»ç¿¡°Ô Á¦¾Ð´çÇÑ´Ù.

Çü»ç ¿ªÀÇ ÀåÇõ°ú ÇÕÀ» ¸ÂÃç ¸ö½Î¿ò ¾×¼Ç ¿¬±â¸¦ ½Ç°¨³ª°Ô ÆîÃÆ°í ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ´ÙÄ£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¼Ò¼Ó»ç´Â “ÃÔ¿µÇÑ ÈÄ °¥ºñ»À¿¡ ÅëÁõÀÌ ÀÖ¾î º´¿ø¿¡ °¬´õ´Ï ¿À¸¥ÂÊ °¥ºñ»À¿¡ ±ÝÀÌ °¬´Ù´Â Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “ÃÖ¼Ò 2~3ÁÖ´Â ¾ÈÁ¤À» ÃëÇÏ¶ó°í Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î “’º¸ÀÌ½º‘ ÆÀ¿¡´Â ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù”¸é¼­ “±â²¨¿î ¸¶À½À¸·Î Æ¯º° Ãâ¿¬À» ÇÑ °Å°í °ñÀýÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±»ÀÌ ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¾Õ¼­ À±°æÈ£´Â ‘µµ±úºñ’¿¡¼­ µµ±úºñ(°øÀ¯ ºÐ)ÀÇ °í·Á½Ã´ë ÃæÁ÷ÇÑ ºÎÇÏ¸¦ ¿¬±âÇß´Ù.

µµ±úºñ´Â Çö´ë·Î È¯»ýÇÑ ÀÌ ºÎÇÏ°¡ °ï±ÃÇÑ »îÀ» »ìÀÚ ¸¶¹ýÀ» ºÎ·Á ±×¸¦ µµ¿ì¸é¼­ “Àü»ý¿¡ ³ª¶ó¸¦ ±¸Çß±â ¶§¹®¿¡ º¹À» ¹Þ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

À±°æÈ£´Â ‘µµ±úºñ’ Àü¿¡´Â ‘±â¾ï’¿¡µµ Ãâ¿¬ÇØ ‘tvNÀÇ ³²ÀÚ’¶ó´Â º°ÄªÀ» ¾ò¾ú´Ù.

±×´Â ÇöÀç tvN ‘ºñ¹ÐÀÇ ½£’À» ÃÔ¿µ ÁßÀÌ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç´Â “°¥ºñ»À ºÎ»ó¿¡µµ ’ºñ¹ÐÀÇ ½£‘ ÃÔ¿µÀ» ÇØ¾ß ÇØ ½¯ ¼ö´Â ¾ø´Ù”¸é¼­ “Á¶½ÉÇÏ¸é¼­ ÃÔ¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

À±°æÈ£´Â ¿µÈ­ ‘±ºÇÔµµ’¿Í ‘¿ÁÀÚ’ÀÇ °³ºÀµµ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.  ¿¬ÇÕ´º½º

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    ÀÌ»ó´ö »çÁøÀÛ°¡ ÃÊ´ëÀü, ¿ï»ê°úÇÐ°ü ³»´Þ 30ÀÏ±îÁö
    ¹°º¸¶ó»çÁøµ¿È£È¸ ¡®³» ¸¶À½ ´ãÀº »ç°è¡¯ È¸¿øÀü
    Áö±¸¿Â³­È­·Î ¼³ °÷ ÀÒÀº ¹é°õÀÇ ½½ÇÂ Çö½Ç
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 2¿ù 6ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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