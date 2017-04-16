¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í

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¹è¿ì Àü¼Ò¹ÎÀÌ Àü ³²ÀÚÄ£±¸¸¦ ÇâÇØ °ø°³ÀûÀ¸·Î µ¹Á÷±¸¸¦ ³¯·È´Ù. Àü¼Ò¹ÎÀº 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS <ÀÏ¿äÀÏÀÌ ÁÁ´Ù-·±´×¸Ç>¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿ÍÀÇ ÀÌº° ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ÅÐ¾î³õ¾Æ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
¹æ¼Û¿¡¼ Àü¼Ò¹ÎÀº ‘³ª´Â Â÷ÀÌ´Â ½ºÅ¸ÀÏÀÌ´Ù’¶ó´Â Áú¹®¿¡ O¸¦ µé¸ç “³²ÀÚÄ£±¸°¡ ¹Ù¶÷À» ÇÇ¿ü´Âµ¥ µ¹¾Æ¿À¶ó°í Àâ¾Ò´Ù. ±×·± ´ÙÀ½¿¡ ´Ù½Ã Á¦°¡ Ã¡´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÌ±¤¼ö°¡ “µè°í º¸´Ï ³Êµµ Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿¡°Ô Â÷ÀÎ °Å ¾Æ´Ï³Ä?”°í ¹¯°í´Â “³Ê³ª ³ª³ª Ãà±¸°øÀÌ³ª ´Ù¸§¾ø´Ù”°í ¸»ÇÏÀÚ, Àü¼Ò¹ÎÀÌ °©ÀÚ±â Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÇâÇØ “³»°¡ Âù ¾Ö. ³Ê, ´Ù½Ã´Â ³ªÇÑÅ× ¿¬¶ôÇÏÁö ¸¶¶ó”¶ó°í ´ë¶ä ¼Ò¸®¸¦ Áú·¯ ÁÖº¯À» ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé¾ú´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ Àü¼Ò¹ÎÀÇ µ¹Á÷±¸·Î Àü ³²Â÷Áø±¸ÀÎ À±Çö¹Î°ú Àü¼Ò¹ÎÀÇ °ú°Å¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
À±Çö¹Î°ú Àü¼Ò¹ÎÀº Áö³ 2015³â 4¿ùºÎÅÍ °ø°³ ¿¬¾Ö¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¼øÃµ¸¸ ¼¼°èµ¿¹°¿µÈÁ¦ È«º¸´ë»ç·Î ³ª¶õÈ÷ ¹ßÅ¹µÇ¾î ¼¼°£ÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ² ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã MBC ‘¼½¼ÇTV¿¬¿¹Åë½Å’°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ À±Çö¹ÎÀº ÀÚ½ÅµéÀÇ ¿¾Ö¼³ ±â»ç¿¡ ´ëÇØ “³ ¹æ¼ÛÀ¸·Î ºÃ´Ù. ±Ùµ¥ º°·Î ¾È ¿¹»Û »çÁøÀ» ½è´õ¶ó”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ±×´Â Àü¼Ò¹ÎÀ» ¹Ù¶óº¸¸ç “³Í ¿¹»¼¾î”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç °ú°¨È÷ ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»´Â ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª Àü¼Ò¹ÎÀº À±Çö¹Î°ú 2016³â 1¿ù °áº°Çß´Ù. ´ç½Ã ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “À±Çö¹Î°ú Àü¼Ò¹ÎÀÌ µå¶ó¸¶ ÃÔ¿µ µîÀ¸·Î °ü°è°¡ ¼Ò¿øÇØÁö¸é¼ °áº°Çß´Ù”°í °áº° ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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