¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.16 ÀÏ 21:51
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½ÂÀÎ 2017.04.16  
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ÀÌ¿¡ ÀÌ±¤¼ö°¡ “µè°í º¸´Ï ³Êµµ Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿¡°Ô Â÷ÀÎ °Å ¾Æ´Ï³Ä?”°í ¹¯°í´Â “³Ê³ª ³ª³ª Ãà±¸°øÀÌ³ª ´Ù¸§¾ø´Ù”°í ¸»ÇÏÀÚ, Àü¼Ò¹ÎÀÌ °©ÀÚ±â Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÇâÇØ “³»°¡ Âù ¾Ö. ³Ê, ´Ù½Ã´Â ³ªÇÑÅ× ¿¬¶ôÇÏÁö ¸¶¶ó”¶ó°í ´ë¶ä ¼Ò¸®¸¦ Áú·¯ ÁÖº¯À» ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé¾ú´Ù.

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±×·¯³ª Àü¼Ò¹ÎÀº À±Çö¹Î°ú 2016³â 1¿ù °áº°Çß´Ù. ´ç½Ã ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “À±Çö¹Î°ú Àü¼Ò¹ÎÀÌ µå¶ó¸¶ ÃÔ¿µ µîÀ¸·Î °ü°è°¡ ¼Ò¿øÇØÁö¸é¼­ °áº°Çß´Ù”°í °áº° ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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