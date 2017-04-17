¹è¿ëÁØ ¾Æ³» ¹Ú¼öÁø, Ãâ»ê 5°³¿ù¸¸¿¡ Çà»ç ³ªµéÀÌ

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¿À¾ß´Ï´Â “¹Ú¼öÁøÀÌ ¾à 1³â ¸¸¿¡ °ø½Ä¼®»ó¿¡ µîÀåÇß´Ù”¸ç “Ãâ»ê ÈÄ¿¡µµ º¯ÇÔ¾ø´Â ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÇöÀå¿¡´Â ¸¹Àº ÆÒµéÀÌ ¹Ú¼öÁøÀ» º¸±â À§ÇØ ÀÏÂïºÎÅÍ ¸ð¿©µé¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ¹è¿ëÁØ°ú ¹Ú¼öÁøÀº 2015³â 7¿ù °áÈ¥ÇßÀ¸¸ç, Áö³ÇØ 10¿ù Ã¹¾ÆµéÀ» Ãâ»êÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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