[´ë¼±Åä·Ð] È«ÁØÇ¥¡æ¹®ÀçÀÎ ¡°±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁöÇÒ °Å³Ä?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.20 ¸ñ 00:47
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.19  
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¡ã 4¿ù 19ÀÏ ÁøÇàµÈ '2017 ´ë¼± ÈÄº¸ KBS ÃÊÁ¤ Åä·Ð'¿¡¼­ ½Ã°£ ÃÑ·®Á¦ ÀÚÀ¯Åä·Ð Áß ±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁö ¹®Á¦°¡ °Å·ÐµÆ´Ù. ±¹°¡ º¸¾È¹ýÀ» µÎ°í ÈËÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¿¡°Ô "±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁöÇÏ½Ç °Ì´Ï±î?"¶ó°í ¹°¾ú´Ù. ±¹È¸»çÁø±âÀÚ´Ü Á¦°ø.

±¹°¡ º¸¾È¹ýÀ» µÎ°í ÈËÁØÇ¥ ÈÄº¸¿Í ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ¸ÂºÙ¾ú´Ù.

4¿ù 19ÀÏ ÁøÇàµÈ '2017 ´ë¼± ÈÄº¸ KBS ÃÊÁ¤ Åä·Ð'¿¡¼­ ½Ã°£ ÃÑ·®Á¦ ÀÚÀ¯Åä·Ð Áß ±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁö ¹®Á¦°¡ °Å·ÐµÆ´Ù.

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È« ÈÄº¸´Â “³ë¹«Çö ´ëÅë·ÉÇÏ°í ¹® ¼ö¼®ÀÌ ¼Û¿µ±Ù »ç·É°ü ºÒ·¯¼­ Àú³á ¸Ô°í ±â¹«»ç·É°ü º¸°í ±¹°¡º¸¾È¹ý ÆóÁöÇÏ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ Àû ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï±î?”¶ó°í ¹¯°í´Â “±×·³ ´ëÅë·É µÇ½Ã¸é ±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁö´Â ¾ÈÇÏ½Ã°Ú³×¿ä?”¶ó°í ¹°À¸¸ç °ø¼¼¸¦ ÆîÃÆ´Ù.

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½É ÈÄº¸°¡ “±¹°¡º¸¾È¹ýÀÌ ¾Ç¹ýÀÔ´Ï±î ¾Æ´Õ´Ï±î”¶ó°í ¹¯ÀÚ ¹® ´ëÇ¥´Â “¾Ç¹ý ¿ä¼Ò°¡ ÀÖ´Ù°í ¸»¾¸µå·È´Ù”°í ´äÇß´Ù.

¹® ÈÄº¸ÀÇ ´ä¿¡ ½É ÈÄº¸´Â Ä«¸Þ¶ó¸¦ ¶È¹Ù·Î ¹Ù¶óº¸¸ç “¾Ç¹ýÀÌ¸é ÆóÁöÇØ¾ßÇÑ´Ù. ³ë¹«Çö ´ëÅë·É²²¼­ ¹Ú¹°°ü¿¡ ¸ø º¸³»°Ú´Ù°í ÇÏ¼Ì´Âµ¥, Á¦°¡ º¸³»°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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