[´ë¼±Åä·Ð] È«ÁØÇ¥¡æ¹®ÀçÀÎ ¡°±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁöÇÒ °Å³Ä?

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±¹°¡ º¸¾È¹ýÀ» µÎ°í ÈËÁØÇ¥ ÈÄº¸¿Í ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ¸ÂºÙ¾ú´Ù.
4¿ù 19ÀÏ ÁøÇàµÈ '2017 ´ë¼± ÈÄº¸ KBS ÃÊÁ¤ Åä·Ð'¿¡¼ ½Ã°£ ÃÑ·®Á¦ ÀÚÀ¯Åä·Ð Áß ±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁö ¹®Á¦°¡ °Å·ÐµÆ´Ù.
È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸´Â ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸¸¦ °Ü³ÉÇØ “±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁöÇÏ°Ú½À´Ï±î?”¶ó°í ±¹°¡º¸¾È¹ý ÆóÁö¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹°¾ú´Ù. È« ÈÄº¸ÀÇ Áú¹®¿¡ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â “°³¼±ÇØ¾ß µÉ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù”°í ´ë´äÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ È« ÈÄº¸´Â “2003³âµµ¿¡ ÆóÁö ¿ä±¸ ÇÑ Àû ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï±î?”¶ó°í ¹¯ÀÚ ¹® ÈÄº¸´Â “¿¸°¿ì¸®´ç¿¡¼ ÆóÁö¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù”°í ´äÇß´Ù.
È« ÈÄº¸´Â “³ë¹«Çö ´ëÅë·ÉÇÏ°í ¹® ¼ö¼®ÀÌ ¼Û¿µ±Ù »ç·É°ü ºÒ·¯¼ Àú³á ¸Ô°í ±â¹«»ç·É°ü º¸°í ±¹°¡º¸¾È¹ý ÆóÁöÇÏ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ Àû ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï±î?”¶ó°í ¹¯°í´Â “±×·³ ´ëÅë·É µÇ½Ã¸é ±¹°¡ º¸¾È¹ý ÆóÁö´Â ¾ÈÇÏ½Ã°Ú³×¿ä?”¶ó°í ¹°À¸¸ç °ø¼¼¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
È« ÈÄº¸ÀÇ °ø¼¼´Â ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ ÀÌ¾î ¹Þ¾Ò´Ù.
½É»óÁ¤ ÈÄº¸´Â “±¹°¡º¸¾È¹ýÀÌ ºÏÇÑ¿¡ ÀÌ·Î¿î ´ÜÃ¼¸¦ Ã³¹úÇÏ´Â °Çµ¥, ±×µ¿¾È ±¹°¡º¸¾È¹ýÀº ¹ÎÁÖÈ¸¦ ½Î¿ü´ø »ç¶÷µéÀ» ¾ï¾ÐÇß´ø ¾Ç¹ýÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÆóÁöÇØ¾ßÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ¹ÎÁÖ´ç ´ç·ÐÀÌ ¾Æ´Ñ°¡”¶ó°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹® ÈÄº¸´Â “±¹°¡º¸¾È¹ý ÆóÁö¿¡ ¹Ý´ëÇÑ Àû ¾ø´Ù. (Âü¿©Á¤ºÎ ¶§) ¿©¾ß°£ ÇÕÀÇ°¡ 7Á¶ ÆóÁö·Î ¸ð¾ÆÁ³À¸´Ï ±× ÀÔÀåÀ» µû¸£ÀÚ´Â °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ´äÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ ¹® ÈÄº¸´Â “ÀúÀÇ ÀÔÀåÀº Áö±Ý ³²ºÏ°ü°è°¡ ¾öÁßÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¿©¾ß°£ ÀÇ°ßÀÌ ¸ðÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ±¹°¡º¸¾È¹ýÀ» °³Á¤ÇÏÀÚ´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç “³íÀÇ ÀÚÃ¼µµ ³²ºÏ°ü°è°¡ Ç®¸®°í ±äÀå°ü°è°¡ Ç®¸®°í ´ëÈ±¹¸é¿¡ µé¾î°¥ ¶§ ÇØ¾ßÇÒ ÀÌ¾ß±â¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
½É ÈÄº¸°¡ “±¹°¡º¸¾È¹ýÀÌ ¾Ç¹ýÀÔ´Ï±î ¾Æ´Õ´Ï±î”¶ó°í ¹¯ÀÚ ¹® ´ëÇ¥´Â “¾Ç¹ý ¿ä¼Ò°¡ ÀÖ´Ù°í ¸»¾¸µå·È´Ù”°í ´äÇß´Ù.
¹® ÈÄº¸ÀÇ ´ä¿¡ ½É ÈÄº¸´Â Ä«¸Þ¶ó¸¦ ¶È¹Ù·Î ¹Ù¶óº¸¸ç “¾Ç¹ýÀÌ¸é ÆóÁöÇØ¾ßÇÑ´Ù. ³ë¹«Çö ´ëÅë·É²²¼ ¹Ú¹°°ü¿¡ ¸ø º¸³»°Ú´Ù°í ÇÏ¼Ì´Âµ¥, Á¦°¡ º¸³»°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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