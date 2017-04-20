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½Å ÃÑÀç´Â 20ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “‘¹®ÀçÀÎ, ÁÖÀû ¹ß¾ð’ ±¹¹ÎÀÇ ÁÖÀû ²ÃÀÌ°í ´ëÅë·É ´ç¼±µÇ¸é Áï½Ã ÅºÇÙ°¨ÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¹®ÀçÀÎ µÇ¸é ±èÁ¤Àº ´ëÅë·É µÈ´Ù´Â È«ÁØÇ¥ ÁÖÀåÀ» ÀÚÀÎÇÑ ²ÃÀÌ´Ù” ¸ç “ÁÖÀûÀ» ÁÖÀûÀÌ¶ó ¸ø ºÎ¸£´Â ÈÄº¸´Â È«±æµ¿ ¾Æ´Ï¶ó ±èÁ¤Àº ¾Æ¹ÙÅ¸ ²ÃÀÌ´Ù. ½ÃÃ»ÀÚ¿¡°Ô ºÏÇÑ ÇÙÆøÅº ÅÍÆ®¸° ²ÃÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼, 19ÀÏ ‘KBS ÁÖÃÖ Á¦19´ë ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡¼´Â À¯ ÈÄº¸¿Í ¹® ÈÄº¸°¡ ‘ÁÖÀû’À¸·Î ÀÏÄÃ¾îÁö´Â ¾Èº¸°ü ³íÀïÀ» ¹úÀÌ¸ç ±¹¹ÎÀÇ °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
À¯ ÈÄº¸´Â ¹® ÈÄº¸¿¡ “ºÏÇÑÀÌ ¿ì¸®ÀÇ ÁÖÀûÀÌ³Ä”°í ¹¯ÀÚ “±¹¹æºÎ¿¡¼ ÇÒ ÀÏÀÌÁö ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÒ ¸»Àº ¾Æ´Ï¶ó°í º»´Ù”°í ´äÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ À¯ ÈÄº¸°¡ “´ëÇÑ¹Î±¹ Á¤ºÎÀÇ °ø½Ä ¹®¼¿¡ ºÏÇÑ±ºÀÌ ÁÖÀûÀÌ¶ó°í ³ª¿À´Âµ¥ ±¹±º Åë¼ö±ÇÀÚ°¡ ºÏÇÑ±ºÀ» ÁÖÀûÀÌ¶ó ¸øÇÑ´Ù? ÀÌ°Ô ¸»ÀÌ µÇ´À³Ä”°í ÀçÂ÷ ¹¯ÀÚ ¹® ÈÄº¸´Â “À¯ ÈÄº¸µµ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¸é ³²ºÏ ¹®Á¦¸¦ Ç®¾î°¡¾ß ÇÒ ÀÔÀåÀÌ´Ù. ´ëÅë·ÉÀÌ µÉ »ç¶÷ÀÌ ÇÒ ¸»Àº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ÆØÆØÇÑ ¼³ÀüÀ» ¹ú¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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