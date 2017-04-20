Á¤¹ÌÈ« ¡°ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç º¸¼ö Á¤´çÀ¸·Î¼­ Á¤Ã¼¼º »ó½Ç¡¦±¹¹Î ½ÉÆÇ ¹ÞÀ» °Í¡±

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Á¤¹ÌÈ« Àü ¾Æ³ª¿î¼´Â 20ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¼±´ëÀ§¿øÀåÀÌ ÅºÇÙ¿¡ ¹Ý´ëÇß´ø °ÍÀ» »ç°úÇÒ ¿ëÀÇ°¡ ÀÖ´Ù°í Çß´Ù. ÀÌ¹Ì »ç°úÇÑ °ÍÀÌ³ª ´Ù¸¦ ¹Ù ¾ø´Ù”¸ç “ÀÌ°Ô ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ´ç·ÐÀÎ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ Àü ¾Æ³ª¿î¼´Â “³¯Ä¡±â °°Àº, ¾ûÅÍ¸® ´ë¼±Àº ÅºÇÙ Âù¼º ¼¼·Â°ú ÅºÇÙ ¹Ý´ë ¼¼·Â °£ÀÇ ½Î¿òÀÌ´Ù. Áï, ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹ýÄ¡ ÆÄ±« ¼¼·Â°ú ¹ýÄ¡ ¼öÈ£ ¼¼·Â °£ÀÇ ´ë°á”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î “´ëÅë·ÉÀº ÅºÇÙµÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±Ù°Å ¾øÀÌ ºÒ¹ýÀûÀ¸·Î ÆÄ¸é µÇ¾ú°í, Çü»ç ¼Ò¼Û¹ý»ó ºÒ±¸¼Ó ¼ö»ç ¿øÄ¢µµ ¹«½ÃµÈ Ã¤ ±¸¼ÓµÆ´Ù”¸ç “ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹¹ÎÀ¸·Î¼ º¸Àå ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ÀÎ±ÇÁ¶Â÷ À¯¸°µÈ °Í”ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ¾î´À ´©±¸µµ Àß¸øµÈ °Íµé¿¡ ´ëÇØ ÁöÀûÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ½ÉÁö¾î ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ºÒ¹ýÀûÀÎ ÅºÇÙÀÓ¿¡µµ ÀÌ°Í¿¡ ¹Ý´ëÇÏ´ø ÀÚµé±îÁö »ç°ú ¿î¿îÇØ, ÀÌ ´çÀº ÀÌ¹Ì º¸¼ö ¿ìÆÄ Á¤´çÀ¸·Î¼ °¡Ä¡¿Í Á¤Ã¼¼ºÀ» »ó½ÇÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Á¤ Àü ¾Æ³ª¿î¼´Â “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ¹Ýµå½Ã ±¹¹ÎÀÇ ½ÉÆÇÀ» ¹ÞÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, ½ÉÀçÃ¶ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç °øµ¿¼±´ëÀ§¿øÀåÀº 19ÀÏ YTN¶óµð¿À ‘½ÅÀ²ÀÇ Ãâ¹ß »õ¾ÆÄ§’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹Ù¸¥Á¤´ç°úÀÇ ´ÜÀÏÈ Á¶°ÇÀ¸·Î ‘ÅºÇÙ¹Ý´ë ´ë±¹¹Î»ç°ú’µµ ³íÀÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÃëÁöÀÇ ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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