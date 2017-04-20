ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ °ø°³¼ö¹è¡¦¡°ÃÑ±â ¼ÒÁö¹üÀÎ ¸¸Å­ ¹ß°ß½Ã ÁÖÀÇ ¿ä¸Á¡±

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ÃÑ±â ¾ÈÀü Áö´ë¶ó ºÒ·È´ø ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ ÃÑ±â °µµ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇØ Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã57ºÐ°æ °æºÏ °æ»ê½Ã ³²»ê¸é ÀÚÀÎ³óÇù ÇÏ³²ÁöÁ¡¿¡ º¹¸éÀ» ¾´ °µµ°¡ ÃÑ±â¸¦ µé°í Ä§ÀÔÇß´Ù.
ÀÌ ³²¼ºÀº ³óÇù¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´ø ³²ÀÚ Á÷¿ø 1¸í°ú ¿©ÀÚ Á÷¿ø 2¸íÀ» ÃÑÀ¸·Î À§ÇùÇÏ°í ¿©Á÷¿ø¿¡°Ô ÀÚ·ç¸¦ µéÀÌ¹Ð¸ç “µ· ´ã¾Æ”¶ó°í ¼Ò¸®ÃÆ´Ù.
°æÂûÀº ¹üÇà °úÁ¤¿¡¼ ¹üÀÎÀÌ ³²ÀÚ Á÷¿ø°ú ¸ö½Î¿òÀ» ¹ú¿© ÃÑÅº ÇÑ ¹ßÀÌ ¹ß»ç µÆÀ¸³ª ´ÙÇàÈ÷ ´ÙÄ£ »ç¶÷Àº ¾ø´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹üÀÎÀº ¿©Á÷¿øÀÌ µ·À» ÀÚ·ç¿¡ ´ãÀÚ Á÷¿øÀ» ¸ðµÎ ±Ý°í ¾ÈÂÊ¿¡ °¡µÎ°í µµÁÖÇß´Ù.
°æÂû°ú ³óÇù¿¡ µû¸£¸é ÀÌ °µµ´Â 3~4ºÐ¿© ¸¸¿¡ ¹üÇàÀ» Á¾·áÇß´Ù. ÈÉÃÄ°£ µ·Àº 2000~3000¸¸¿ø Á¤µµÀÎ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ¸ç Á¤È®ÇÑ ÇÇÇØ ±Ý¾×Àº È®ÀÎ ÁßÀÌ´Ù.
°æÂûÀº ¼ö¹è Àü´ÜÀ» ¹èÆ÷ÇØ °ø°³¼ö¹è¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ½Å°íÀÚ¿¡°Ô´Â º¸»ó±Ý ÃÖ°í 300¸¸¿øÀÌ Áö±ÞµÈ´Ù.
¹üÀÎÀº 175~180cm Á¤µµÀÇ Å°¿¡ °ËÀº»ö µî»êº¹ »óÀÇ, ¸ð·¡»ö(ÁÖÈ²»ö) ¹ÙÁö¸¦ Âø¿ëÇß´Ù.
ÇÑ±¹¾î°¡ ¼Åø·¶´Ù´Â Á÷¿øµéÀÇ Áø¼ú¿¡ µû¶ó °æÂûÀº ¹üÀÎÀÌ ¿Ü±¹ÀÎÀÏ °¡´É¼ºÀ» µÎ°í ¼ö»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°æÂûÀº ¹üÀÎÀÌ ÃÑ±â¸¦ ¼ÒÁöÇÏ°í ÀÖÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ½À¸·Î, ¹üÀÎ°ú Ä£ºÐÀÌ ÀÖ°Å³ª È¤Àº ¹üÀÎÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â »ç¶÷À» ¸ñ°ÝÇÒ ½Ã Àý´ë ´Ù°¡°¡Áö ¸»°í Áï½Ã °æÂû¿¡ ½Å°íÇÏ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, º¸µµ¸¦ Á¢ÇÑ ´©¸®²ÛµéÀº “CCTV¿¡ ÂïÈ÷±ä ÇßÁö¸¸ ¾ó±¼ÀÌ ¾È³ª¿Í¼ ÀâÀ» ¼ö ÀÖÀ»±î?” “ÃÑ±îÁö °¡Áö°í ÀÖ´Ù´Ï ¹«¼¿ö¼ ¹Û¿¡ ³ª°¡°Ú³ª” “´õ Å« »ç°í°¡ ³ª±â Àü¿¡ ²À Àâ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù” “°æÂûµµ Ã¼Æ÷ÇÒ ¶§ Á¶½ÉÇØ¾ß °Ú´Ù”´Â µîÀÇ ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ º¸³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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