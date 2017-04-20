ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ °ø°³¼ö¹è¡¦¡°ÃÑ±â ¼ÒÁö¹üÀÎ ¸¸Å­ ¹ß°ß½Ã ÁÖÀÇ ¿ä¸Á¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.20 ¸ñ 18:15
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½ÂÀÎ 2017.04.20  
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°æÂûÀº ¼ö¹è Àü´ÜÀ» ¹èÆ÷ÇØ °ø°³¼ö¹è¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ½Å°íÀÚ¿¡°Ô´Â º¸»ó±Ý ÃÖ°í 300¸¸¿øÀÌ Áö±ÞµÈ´Ù. 

¹üÀÎÀº 175~180cm Á¤µµÀÇ Å°¿¡ °ËÀº»ö µî»êº¹ »óÀÇ, ¸ð·¡»ö(ÁÖÈ²»ö) ¹ÙÁö¸¦ Âø¿ëÇß´Ù.

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°æÂûÀº ¹üÀÎÀÌ ÃÑ±â¸¦ ¼ÒÁöÇÏ°í ÀÖÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ½À¸·Î, ¹üÀÎ°ú Ä£ºÐÀÌ ÀÖ°Å³ª È¤Àº ¹üÀÎÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â »ç¶÷À» ¸ñ°ÝÇÒ ½Ã Àý´ë ´Ù°¡°¡Áö ¸»°í Áï½Ã °æÂû¿¡ ½Å°íÇÏ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

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