|
|
|
|¡ã ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ÅëÇÕ ÀÎÅÍ³Ý ¿ø¼Á¢¼ö ¼¾ÅÍ¿¡ µû¸£¸é ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã Á¦2È¸ °ø°³°æÀï ÀÓ¿ë½ÃÇè ¿ø¼Á¢¼ö°¡ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨µÈ´Ù. ÀüºÏ¡¤±¤ÁÖ¡¤ÃæºÏ¡¤´ëÀü Áö¿ªÀº ³»ÀÏ(21ÀÏ) ¿ø¼Á¢¼ö°¡ ¸¶°¨µÈ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
¼¼Á¾ Áö¿ª Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼Á¢¼ö°¡ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨µÈ´Ù.
ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ÅëÇÕ ÀÎÅÍ³Ý ¿ø¼Á¢¼ö ¼¾ÅÍ¿¡ µû¸£¸é ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã Á¦2È¸ °ø°³°æÀï ÀÓ¿ë½ÃÇè ¿ø¼Á¢¼ö°¡ ¿À´Ã ¸¶°¨µÈ´Ù.
Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼Á¢¼ö´Â ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 9½Ã±îÁö ÁøÇàµÇ¸ç ¿ÀÈÄ 6~9½Ã »çÀÌ¿¡´Â ÀÀ½ÃÀÚµéÀÌ ÁýÁßµÅ Á¢¼ÓÀÌ Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁýÁß½Ã°£À» ÇÇÇØ¼ Á¢¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼Á¢¼ö´Â ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÅëÇÕÀÎÅÍ³Ý¿ø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ÀÀ½Ã °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀüºÏ·±¤ÁÖ·ÃæºÏ·´ëÀü Áö¿ªÀº ³»ÀÏ(21ÀÏ) ¸¶°¨µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >