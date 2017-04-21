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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.21 ±Ý 19:13
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À¯½Â¹Î, µþ À¯´ã°ú ´ÙÁ¤ÇÑ ÇÑÄÆ º¸´Ï ¡®±¹¹ÎÀåÀÎ ¸Â³×¡¯¡¦¡°ÈÆÈÆÇÑ Ý«Ò³¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ÀÇ µþ À¯´ã ¾¾°¡ ³»ÁÖºÎÅÍ ¼±°Å¿îµ¿¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® È­Á¦´Ù. ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.

À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ÀÇ µþ À¯´ã ¾¾°¡ ³»ÁÖºÎÅÍ ¼±°Å¿îµ¿¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® È­Á¦´Ù. Æ¯È÷ À¯´ã ¾¾´Â ¿ì¿ùÇÑ ¹Ì¸ð·Î ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¸¦ Àå¾ÇÇÑ °¡¿îµ¥, À¯ ÈÄº¸¿Í ÇÔ²² ÂïÀº Åõ¼¦µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

21ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸´Â À¯ ÈÄº¸ÀÇ µþÀÌ ´ëÇÐ Áß°£°í»ç¸¦ ¸¶Ä¡´Â ´ÙÀ½ÁÖ 27ÀÏ²²ºÎÅÍ À¯ ÈÄº¸ Áö¿ø À¯¼¼¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

À¯´ã ¾¾´Â ¾Õ¼­ 20ÀÏºÎÅÍ ¼±°ÅÀ¯¼¼È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÑ À¯ ÈÄº¸ÀÇ ºÎÀÎ°ú ÇÕ¼¼ÇØ, À¯ ÈÄº¸°¡ ¹ÌÃ³ ¹æ¹®ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Áö¿ª¿¡¼­ ½Ã¹Îµé°ú ¸¸³ª¸ç ¹Ù´Ú ¹Î½É È®º¸¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ÃÖ±Ù ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ‘¿ì¿ùÇÑ À¯ÀüÀÚ’¶ó´Â Á¦¸ñ°ú ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀÌ °ÔÀçµÅ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

°ø°³µÈ »çÁøÀº À¯ ÈÄº¸¿Í À¯´ãÀÌ ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøÀ¸·Î È¯ÇÏ°Ô ¹Ì¼Ò Áþ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.

ÀÌ¸¦ º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÈÆÈÆÇÑ ºÎ³à” “³Ê¹« º¸±â ÁÁ¾Æ¿ä” “¿¬¿¹ÀÎÇØµµ µÉ µí” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    ¡®¼±°Å¿îµ¿ ÇÕ·ù¡¯ À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¿ø·¡ºÎÅÍ ¸ðÅÂ¹Ì³à¡±
    3
    ¾ÆÀÌÆù8, ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Çõ¸í ÀÌ·ê±î?¡¦¡°ÅÍÄ¡ ID¼¾¼­ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³»ÀåÀÌ °ü°Ç¡±
    4
    Yes24, ¿¢¼Ò(EXO) ¹éÇö »ýÀÏ ÆÄÆ¼ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ¡¦¡°³ª Â÷´ÜÇß´Ï?¡±
    5
    ¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±
    6
    'ÀÚ¼­Àü ³í¶õ' È«ÁØÇ¥ "À¯·ÂÈÄº¸°¡ µÅ °¡´Â ¸ð¾ç"...´ã´ãÇÑ ÇØ¸í?
    7
    Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼­Á¢¼ö, ¼¼Á¾ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨¡¦ÀüºÏ¡¤±¤ÁÖ µîÀº ³»ÀÏ ¸¶°¨
    8
    [´ë¼±Åä·Ð] ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ "½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ¶ó ¼¾ Ã´ ÇÏ·Á°í ±×·¨´Ù"
    9
    ¡®¹®ÀçÀÎ ÁÖÀû ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«±æµ¿ ¾Æ´Ñ ±èÁ¤Àº ¾Æ¹ÙÅ¸²Ã¡±¡¦¹® ÈÄº¸ ºñ³­Àú°Ý
    10
    °æºÏ ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ¡¦¡°¹üÇàÀº ÃÑÀ¸·Î, µµÁÖ´Â ÀÚÀü°Å·Î?¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 21ÀÏ~)
    ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅÂÈ­°­ ¿¬µîÃàÁ¦ ¿­·Á
    ¹®È­Çâ±â Ç³±â´Â ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ 22ÀÏ ¸· ¿À¸¥´Ù
    ¿ïÁÖ ÇÊÇÏ¸ð´Ð ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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