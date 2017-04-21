À¯½Â¹Î, µþ À¯´ã°ú ´ÙÁ¤ÇÑ ÇÑÄÆ º¸´Ï ¡®±¹¹ÎÀåÀÎ ¸Â³×¡¯¡¦¡°ÈÆÈÆÇÑ Ý«Ò³¡±

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À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ÀÇ µþ À¯´ã ¾¾°¡ ³»ÁÖºÎÅÍ ¼±°Å¿îµ¿¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® ÈÁ¦´Ù. Æ¯È÷ À¯´ã ¾¾´Â ¿ì¿ùÇÑ ¹Ì¸ð·Î ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¸¦ Àå¾ÇÇÑ °¡¿îµ¥, À¯ ÈÄº¸¿Í ÇÔ²² ÂïÀº Åõ¼¦µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
21ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸´Â À¯ ÈÄº¸ÀÇ µþÀÌ ´ëÇÐ Áß°£°í»ç¸¦ ¸¶Ä¡´Â ´ÙÀ½ÁÖ 27ÀÏ²²ºÎÅÍ À¯ ÈÄº¸ Áö¿ø À¯¼¼¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À¯´ã ¾¾´Â ¾Õ¼ 20ÀÏºÎÅÍ ¼±°ÅÀ¯¼¼È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÑ À¯ ÈÄº¸ÀÇ ºÎÀÎ°ú ÇÕ¼¼ÇØ, À¯ ÈÄº¸°¡ ¹ÌÃ³ ¹æ¹®ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Áö¿ª¿¡¼ ½Ã¹Îµé°ú ¸¸³ª¸ç ¹Ù´Ú ¹Î½É È®º¸¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ÃÖ±Ù ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ‘¿ì¿ùÇÑ À¯ÀüÀÚ’¶ó´Â Á¦¸ñ°ú ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀÌ °ÔÀçµÅ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
°ø°³µÈ »çÁøÀº À¯ ÈÄº¸¿Í À¯´ãÀÌ ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøÀ¸·Î È¯ÇÏ°Ô ¹Ì¼Ò Áþ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÈÆÈÆÇÑ ºÎ³à” “³Ê¹« º¸±â ÁÁ¾Æ¿ä” “¿¬¿¹ÀÎÇØµµ µÉ µí” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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