¡®¼Ö·Î µ¥ºß¡¯ ÄýÁî ±è¼ÒÈñ, ÁßÇÐ»ý¶§ ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°¹Î³¸+Ç²Ç²ÇÑ ¸ð½À ±Í¿±¿ö¡±

|
|
|
|¡ã ‘KÆË½ºÅ¸ ½ÃÁð6’¿¡¼ ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° ÁØ¿ì½ÂÀÚ ±è¼ÒÈñ°¡ 5¿ù µ¥ºß¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, °ú°Å ÁßÇÐ»ý ¶§ ¸ð½Àµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.‘KÆË½ºÅ¸ ½ÃÁð6’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
'KÆË½ºÅ¸ ½ÃÁð6’¿¡¼ ÄýÁî·Î ÇÑÆÀÀ» ÀÌ·é ÁØ¿ì½ÂÀÚ ±è¼ÒÈñ°¡ 5¿ù µ¥ºß¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, °ú°Å ÁßÇÐ»ý ¶§ ¸ð½Àµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ ¹æ¼ÛµÈ ‘KÆË½ºÅ¸ ½ÃÁð6’¿¡¼´Â ±è¼ÒÈñ°¡ ÇØ´ç ÇÁ·Î±×·¥ ¿Àµð¼ÇÀ» º¸´Â °ú°Å ¿µ»óÀ» °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó ±è¼ÒÈñ´Â ±³º¹À» ÀÔ°í ÈÀå±â ¾ø´Â ¼ö¼öÇÑ ¸ð½À¿¡ ¾ÜµÈ ¾ó±¼·Î Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº ±Í¿©¿î ÀÌ¹ÌÁö°¡ °É±×·ì ¹Ì½º¿¡ÀÌ ¼öÁö¿Í ´àÀº ²ÃÀÌ¶ó¸ç ÆòÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¼Ò¼Ó»ç ÈÄ³Ê½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº 25ÀÏ ±è¼ÒÈñ°¡ ³»´Þ ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿¬½À¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >