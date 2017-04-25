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ÀÌ½Ê¼¼±âÆø½ºÄÚ¸®¾Æ ÃøÀº 25ÀÏ ¿ÀÈÄ ‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’ÀÇ Æ¼Àú ¿¹°íÆíÀ» °ø°³Çß´Ù.
¾î´Àµ¡ ÃÖ°íÀÇ ½ºÆÄÀÌ·Î ¼ºÀåÇÑ ¿¡±×½Ã(ÅÂ·± ¿¡ÀúÆ°)ÀÇ ¸ð½À »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀüÆíÀÇ ÀÎ¹°µéÀÌ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½À, °Å±â¿¡ »õ·Î¿î ÀÎ¹°µéÀÇ ÇÕ·ù·Î ´õ¿í º¼°Å¸®°¡ Ç³¼ºÇØÁø °ÍÀ» ‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’Àº Æ¼Àú ¿µ»óÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’ Æ¼ÀúÀÇ ½ÃÀÛÀº ¿¡±×½Ã¸¦ ¹ßÅ¹Çß´ø ÇØ¸® ÇÏÆ®(ÄÝ¸° ÆÛ½º)ÀÇ µ¶¹éÀ¸·Î ½ÃÀÛµÈ´Ù.
ÇØ¸® ÇÏÆ®ÀÇ “¿¡±×½Ã, ³×°Õ ³ª¿Í °°Àº ÀÚÁúÀÌ ÀÖ´Ù. ±×·± °ÍµéÀº ¹è¿ì´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó Å¸°í³ª´Â °ÍÀÌÁö. Å·½º¸ÇÀÇ ÀÚÁú ¸»ÀÌ´Ù. Å·½º¸ÇÀÇ ÀÚ°ÝÀº ¿ÊÀÌ³ª ¹«±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó ´ëÀÇ¸¦ À§ÇØ Èñ»ýÇÒ ÁÙ ¾Æ´Â ¿ë±â¿¡ ÀÖ´Ù. ºÎµð ³×°¡ ´ÚÃÄ¿Ã ½Ã·Ã¿¡ ÁØºñµÅ ÀÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”´Â ´ë»ç°¡ ³¡³ª´Â °Í°ú µ¿½Ã¿¡ ¿µ±¹ Å·½º¸Ç º»ºÎ°¡ ¹Ì»çÀÏ·Î ÀÎÇØ ÆøÆÄµÈ´Ù.
ÇÁ·©Å© ½Ã³ªÆ®¶óÀÇ ‘My way’°¡ ¹è°æÀ¸·Î µé·Á¿À´Â °¡¿îµ¥ ºñ°¡ ¾ï¼öÃ³·³ ½ñ¾ÆÁ® ³»¸®´Â ¾Æ·¡¿¡¼ ºÓÀº ÀÚÄÏÀ» ÀÔÀº ¿¡±×½Ã´Â ¿ì»êÀ» ¾²°í ÆøÆÄµÈ Å·½º¸Ç º»ºÎ¸¦ ¸Á¿¬ÀÚ½ÇÇÏ°Ô ¹Ù¶óº»´Ù. ±×¸®°í ¾îµÒ ¼Ó¿¡¼ °É¾î ³ª¿À´Â ¸Ö¸°À» ¹Ù¶óº¸¸ç Å·½º¸Ç º»ºÎ¸¦ ¹«³ÊÆ®¸° ´©±º°¡ È¤Àº ¹«¾ð°¡¿¡°Ô º¹¼ö¸¦ ´ÙÁüÇÏ´Â µíÇÑ °á¿¬ÇÑ Ç¥Á¤À» Áþ´Â´Ù.
¼ö¹é ³â µ¿¾È ½×¾Æ¿Â Å·½º¸Ç º»ºÎÀÇ ¸ðµç °ÍÀÌ »ç¶óÁö°í, ¿¡±×½Ã´Â ¹Ì±¹ ½ºÅ×ÀÌÃ÷¸Ç º»ºÎ·Î Ã£¾Æ°¡°Ô µÈ´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¹ú¾îÁö´Â ¼ö¸¹Àº ¾×¼Ç Àå¸éµéÀÌ ºü¸£°Ô ½ºÃÄÁö³ª°¡¸ç º¸´Â ÀÌµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ´Â´Ù.
¿¹°íÆíÀÇ ¸¶Áö¸·¿¡ µîÀå ÇÏ´Â ÄÝ¸° ÆÛ½º¾ß ¸»·Î Æ¼Àú ¿µ»óÀÇ ¹é¹ÌÀÌ´Ù. ¾îµò°¡¿¡ °¤Çô ÀÖ´Â µíÇÑ ÇØ¸® ÇÏÆ®(ÄÝ¸° ÆÛ½º)°¡ °Å¿ïÀ» º¸¸ç ¸éµµ¸¦ ÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ¿¡±×½Ã¿Í ¸Ö¸°Àº ¹ÏÀ» ¼ö ¾ø´Ù°í Áß¾ó°Å¸®¸ç Æ¼Àú ¿µ»óÀº ³¡ÀÌ ³´Ù.
¾Õ¼ ÄÝ¸° ÆÛ½ºÀÇ 2Æí Ãâ¿¬ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø Á÷ÈÄ·Î ÆÒµéÀº Á×Àº °ÍÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖ´ø ÇØ¸® ÇÏÆ®°¡ ¾î¶² ½ÄÀ¸·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Ã Áö¸¦ µÎ°í ´Ù¾çÇÑ ÃßÃøÀ» ³»³õÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí Æ¼Àú ¿µ»ó °ø°³ Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº “ÄÝ¸° ÆÛ½º ´Ù½Ã º¸´Ï±î ³Ê¹« ÁÁ´Ù ¾È Á×¾î¼ ´ÙÇàÀÌ¾ß” “1Æí¿¡¼ ÄÝ¸° ÆÛ½º Á×ÀºÁö ¾Ë°í ½½ÆÛÇß´Âµ¥ 2Æí¿¡µµ µîÀåÇÑ´Ù´Ï ¿µÈ°ü ²À °¡¼ º»´Ù” “ÇØ¸® ÇÏÆ®¶û ¿¡±×½Ã Á¶ÇÕ ´Ù½Ã º¼ ¼ö ÀÖ´Ù´Ï” “2017³â °¡Àå ±â´ëµÇ´Â ¿µÈ´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >