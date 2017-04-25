¹Ú»ç¸ð ¡°ÀÌ¹ø¿£ ¿òÁ÷ÀÌ´Â °õµ¹ÀÌ´Ù¡±¡¦Á¶¿øÁø ÀÌ¹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· µ¹ÀÔ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.25 È­ 20:33
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½ÂÀÎ 2017.04.25  
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    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
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    (Àç)¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Çà»ç '¿ÍÀÌÆÄÀÌ' 26ÀÏ ...
    [¾ÆÆ®ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿ï»ê 2017]¿ï»ê Áß±¸¿¡ ¿¹¼úÀÌ È°Â¦ ÇÇ¾ú½À´Ï...

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