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25ÀÏ ÇöÀç Æ®À§ÅÍ ½Ç½Ã°£ Æ®·»µå¿¡´Â ‘ÄÜ¼Æ®Á¶’¶ó´Â Å°¿öµå°¡ »óÀ§±Ç¿¡ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Ù. ±×¸®°í ÇØ´ç Å°¿öµå·Î °Ë»öÇÏ¸é ‘ÇÁ·Îµà½º101’¿¡ ´ëÇÑ ´©¸®²ÛµéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ ½ñ¾ÆÁø´Ù.
´ëÃ¼ ¿Ö ‘ÇÁ·Îµà½º101’Àº ºñ³ÀÇ Áß½É¿¡ ¼± °ÍÀÌ°í ´©¸®²ÛµéÀº ¿Ö ‘ÄÜ¼Æ®Á¶’¿¡ ºÐ³ëÇÏ´Â °ÍÀÏ±î?
³í¶õÀÇ ¹ß´ÜÀº Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ÃøÀÌ µ¥ºßÇÏ´Â 11ÀÎ ¿Ü¿¡ ÃßÈÄ ÄÜ¼Æ® °³ÃÖ½Ã ÅõÀÔµÉ ÀÎ¿ø ¼±¹ß¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇ ÁßÀÌ¶ó´Â ÀÔÀå ¹ßÇ¥·ÎºÎÅÍ ºñ·ÔµÆ´Ù.
Mnet ÃøÀº ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ ÃÖÁ¾ 11ÀÎÀÇ ÄÜ¼Æ®°¡ ¼º»çµÉ °æ¿ì, ´õ¿í ´ÙÃ¤·Î¿î ¹«´ë¸¦ º¸¿©ÁÖ±â À§ÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î °ËÅä ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ±×·¯¸é¼µµ ¾ÆÁ÷ ÄÜ¼Æ®¸¦ ¿Áö ¿©ºÎ Á¶Â÷ ¹ÌÁ¤ÀÌ¶ó¸ç Á¶½É½º·¯¿î ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
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¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÑ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº ÃßÈÄ ÄÜ¼Æ® °³ÃÖ½Ã ÅõÀÔµÉ ÀÎ¿øÀ» ‘ÄÜ¼Æ®Á¶’¶ó ºÎ¸£¸ç, 11ÀÎ¿¡ µéÁö ¸øÇÏ°í ÄÜ¼Æ®Á¶°¡ µÇ¸é Á¤½Ä µ¥ºß´Â ¸øÇÏ¸é¼ °ø¿¬ ¶§¸¶´Ù ºÒ·Á´Ù³à¾ß ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ °á±¹ µ¥ºßÇÑ ÆÀÀÇ µé·¯¸® ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
½ÃÃ»ÀÚµéÀº Mnet¿¡ Ç×ÀÇÀÇ ¶æÀ» ÀüÇÏ±â À§ÇØ Mnet¿¡ Á÷Á¢ ÀüÈ¸¦ ÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é ¾Æ°í¶ó¿¡¼ ‘ÄÜ¼Æ®Á¶’ ¹Ý´ë ¼¸í ¿îµ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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