»çµåÀü°Ý¹èÄ¡, Ùþ¡¤äÌ¡¤ä¡ ¡®À¯°¨¡¯ VS ûó¡¤êå ¡®È¯¿µ¡¯¡¦´ë¼± ÁÖÀÚµé ¹ÝÀÀ ¡®±Ø¸í¡¯

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26ÀÏ »õº® ÁÖÇÑ¹Ì±ºÀÌ ¼ºÁÖ °ñÇÁÀå¿¡ Àü°ÝÀûÀ¸·Î »çµå(THAAD·°í°íµµ¹Ì»çÀÏ¹æ¾îÃ¼°è) Àåºñ¸¦ ¹èÄ¡ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ´ë¼± ÁÖÀÚµéÀº ‘È¯¿µ’ È¤Àº ‘À¯°¨’ÀÇ ¶æÀ» Ç¥¸íÇß´Ù.
»çµå¹èÄ¡Ã¶È¸¼ºÁÖÅõÀïÀ§¿øÈ¸ µî¿¡ µû¸£¸é ÁÖÇÑ ¹Ì±ºÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 4½Ã 43ºÐºÎÅÍ ¿ÀÀü 7½Ã »çÀÌ 2Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¼ºÁÖ°ñÇÁÀå¿¡ ·¹ÀÌ´õ µî ÇÙ½É Àåºñ¸¦ µé¿©³õ¾Ò´Ù. ·¹ÀÌ´õ, ¿ä°Ý¹Ì»çÀÏ, Â÷·®Çü ±³ÀüÅëÁ¦¼Ò, ¹ßÀü±â, ³Ã°¢±â µî »çµå Æ÷´ë ¿î¿ë¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´ëºÎºÐ Àåºñ¸¦ ¿Å°å´Ù. »çµå ¹ß»ç´ë´Â 2±â¸¦ ¹ÝÀÔÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
»çµå ¹èÄ¡´Â Â÷±â Á¤ºÎ¿¡ ÃæºÐÇÑ °ø·ÐÈ¿Í ÇÕÀÇ ¾øÀÌ ÁøÇà µÅ ÀÏºÎ ´ë¼± ÈÄº¸µéÀº “¸Å¿ì ºÎÀûÀýÇÑ Ã³»ç”¶ó°í Áï°¢ ºñ³ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÀÌ³¯ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “È¯°æ¿µÇâÆò°¡°¡ ³¡³ª±âµµ Àü¿¡ ÁÖ¹Î ¹Ý´ë¸¦ ¹«½ÃÇÏ°í ÀåºñºÎÅÍ ¹ÝÀÔÇÑ °ÍÀº »çµå ¹èÄ¡°¡ ±¹¹Î ÇÕÀÇ´Â Ä¿³ç ±âº»Àû ÀýÂ÷µµ ÁöÅ°Áö ¾Ê°í ÀÌ·ïÁø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù” ¸ç “ÀýÂ÷Á¶Â÷ ¹«½ÃÇÑ Àåºñ ¹ÝÀÔ ¹è°æ ¹ºÁö, ±¹¹æºÎ¿Í ±ºÀº ¾î¶² ¿ªÇÒ Çß´ÂÁö ºÐ¸íÈ÷ ¹àÇô´Þ¶ó. ÀÌÁ¦¶óµµ ÀÌµ¿¹èÄ¡¸¦ Áß´ÜÇÏ°í, Â÷±â Á¤ºÎ¿¡¼ ÀÌ ¹®Á¦°¡ ÃÖÁ¾ °áÁ¤µÇµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “»çµå ¹èÄ¡´Â ÇÑ¹Ì Á¤ºÎ °£ ÇÕÀÇ¿¡ µû¶ó ±¹³»¹ý ÀýÂ÷¸¦ ÁØ¼öÇÏ°í ÀÏÁ¤´ë·Î ÁøÇàµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. È¯°æ¿µÇâÆò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇÏ±â Àü¿¡ ÇÑ¹ãÁß ±â½À¹èÄ¡¶ó´Ï À¯°¨ÀÌ´Ù” ¸ç “»çµå Àåºñ ¹ÝÀÔ °úÁ¤¿¡¼ ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¹Ý´ë¿Í ¹°¸®Àû Ãæµ¹ÀÌ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀº ¸Å¿ì ¿ì·Á½º·´´Ù. »çµå ¹èÄ¡°¡ ±¹¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÁöÅ°±â À§ÇÑ °ÍÀÎ ¸¸Å ´õ´õ¿íÀÌ³ª ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó, ÀÇ°ßÁ¶À² µîÀ» °ÅÃÄ ÁÖ¹Îµé°ú Ãæµ¹ÀÌ ¾øµµ·Ï ¼¼½ÉÇÏ°Ô »ìÆñ¾î¾ß Çß´Ù”°í ºñ³Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “»çµå Àåºñ¸¦ ¹Ð¼öÇÑ °Íµµ ¸ðÀÚ¶ó ¾È¹æ¿¡ µµµÏ ¼û¾îµé µíÀÌ ¹èÄ¡ÇÑ °ÍÀÌ´Ù” ¸ç “»çµå Àåºñ ¹ÝÀÔÀ» °·ÂÇÏ°Ô ±ÔÅºÇÏ¸ç, ¹èÄ¡ Ã¶È¸¸¦ ¿ä±¸ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹Ý¸é È« ÈÄº¸¿Í À¯ ÈÄº¸´Â ÇÑ·¹Ì ¾ç±¹ °£ÀÇ ÇùÁ¶ ÇÏ¿¡ Â÷Áú ¾øÀÌ ÁøÇàÇÏ±æ ¹Ù¶ó´Â ‘»çµå ¹èÄ¡ Âù¼º’ ÀÔÀåÀ» º¸¿´´Ù.
È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “¹Ì»çÀÏ À§ÇùÀÌ ³¯·Î °íµµÈµÇ°í ÀÖ´Ù. »çµå´Â Çö »óÈ²¿¡¼ ÃÖ¼±ÀÇ Àü·Â¹æ¾î¹«±â´Ù” ¸ç “´õ´Â ¼Ò¸ðÀûÀÎ ³íÀïÀÌ ºÒÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í Âù¼ºÀÇ ÀÇ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ Ãøµµ “¿ì¸®ÀÇ ¾Èº¸ÁÖ±ÇÀ» È®½ÇÈ÷ ÁöÅ°´Âµ¥ µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù” ¸ç “Áß±¹ÀÇ °æÁ¦º¸º¹Àº ¾ÕÀ¸·Î ´ëÁß ¿Ü±³¸¦ ÅëÇØ¼ ÃÖ´ëÇÑ ºü¸¥ ½Ã°£ ³»¿¡ ÇØ°áÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ±º°ú °æÂû´ç±¹Àº ÇöÁö¿¡¼ ºÒ»ó»ç ¾øµµ·Ï ÁöÇý·Ó°Ô Ã³¸®ÇØÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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