°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.26 ¼ö 11:22
¿¬¿¹/½Ã»ç
»çµåÀü°Ý¹èÄ¡, Ùþ¡¤äÌ¡¤ä¡ ¡®À¯°¨¡¯ VS ûó¡¤êå ¡®È¯¿µ¡¯¡¦´ë¼± ÁÖÀÚµé ¹ÝÀÀ ¡®±Ø¸í¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 26ÀÏ »õº® ÁÖÇÑ¹Ì±ºÀÌ ¼ºÁÖ °ñÇÁÀå¿¡ Àü°ÝÀûÀ¸·Î »çµå(THAAD·°í°íµµ¹Ì»çÀÏ¹æ¾îÃ¼°è) Àåºñ¸¦ ¹èÄ¡ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

26ÀÏ »õº® ÁÖÇÑ¹Ì±ºÀÌ ¼ºÁÖ °ñÇÁÀå¿¡ Àü°ÝÀûÀ¸·Î »çµå(THAAD·°í°íµµ¹Ì»çÀÏ¹æ¾îÃ¼°è) Àåºñ¸¦ ¹èÄ¡ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ´ë¼± ÁÖÀÚµéÀº ‘È¯¿µ’ È¤Àº ‘À¯°¨’ÀÇ ¶æÀ» Ç¥¸íÇß´Ù.

»çµå¹èÄ¡Ã¶È¸¼ºÁÖÅõÀïÀ§¿øÈ¸ µî¿¡ µû¸£¸é ÁÖÇÑ ¹Ì±ºÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 4½Ã 43ºÐºÎÅÍ ¿ÀÀü 7½Ã »çÀÌ 2Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¼ºÁÖ°ñÇÁÀå¿¡ ·¹ÀÌ´õ µî ÇÙ½É Àåºñ¸¦ µé¿©³õ¾Ò´Ù. ·¹ÀÌ´õ, ¿ä°Ý¹Ì»çÀÏ, Â÷·®Çü ±³ÀüÅëÁ¦¼Ò, ¹ßÀü±â, ³Ã°¢±â µî »çµå Æ÷´ë ¿î¿ë¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´ëºÎºÐ Àåºñ¸¦ ¿Å°å´Ù. »çµå ¹ß»ç´ë´Â 2±â¸¦ ¹ÝÀÔÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

»çµå ¹èÄ¡´Â Â÷±â Á¤ºÎ¿¡ ÃæºÐÇÑ °ø·ÐÈ­¿Í ÇÕÀÇ ¾øÀÌ ÁøÇà µÅ ÀÏºÎ ´ë¼± ÈÄº¸µéÀº “¸Å¿ì ºÎÀûÀýÇÑ Ã³»ç”¶ó°í Áï°¢ ºñ³­ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

ÀÌ³¯ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “È¯°æ¿µÇâÆò°¡°¡ ³¡³ª±âµµ Àü¿¡ ÁÖ¹Î ¹Ý´ë¸¦ ¹«½ÃÇÏ°í ÀåºñºÎÅÍ ¹ÝÀÔÇÑ °ÍÀº »çµå ¹èÄ¡°¡ ±¹¹Î ÇÕÀÇ´Â Ä¿³ç ±âº»Àû ÀýÂ÷µµ ÁöÅ°Áö ¾Ê°í ÀÌ·ïÁø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù” ¸ç “ÀýÂ÷Á¶Â÷ ¹«½ÃÇÑ Àåºñ ¹ÝÀÔ ¹è°æ ¹ºÁö, ±¹¹æºÎ¿Í ±ºÀº ¾î¶² ¿ªÇÒ Çß´ÂÁö ºÐ¸íÈ÷ ¹àÇô´Þ¶ó. ÀÌÁ¦¶óµµ ÀÌµ¿¹èÄ¡¸¦ Áß´ÜÇÏ°í, Â÷±â Á¤ºÎ¿¡¼­ ÀÌ ¹®Á¦°¡ ÃÖÁ¾ °áÁ¤µÇµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “»çµå ¹èÄ¡´Â ÇÑ¹Ì Á¤ºÎ °£ ÇÕÀÇ¿¡ µû¶ó ±¹³»¹ý ÀýÂ÷¸¦ ÁØ¼öÇÏ°í ÀÏÁ¤´ë·Î ÁøÇàµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. È¯°æ¿µÇâÆò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇÏ±â Àü¿¡ ÇÑ¹ãÁß ±â½À¹èÄ¡¶ó´Ï À¯°¨ÀÌ´Ù” ¸ç “»çµå Àåºñ ¹ÝÀÔ °úÁ¤¿¡¼­ ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¹Ý´ë¿Í ¹°¸®Àû Ãæµ¹ÀÌ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀº ¸Å¿ì ¿ì·Á½º·´´Ù. »çµå ¹èÄ¡°¡ ±¹¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÁöÅ°±â À§ÇÑ °ÍÀÎ ¸¸Å­ ´õ´õ¿íÀÌ³ª ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó, ÀÇ°ßÁ¶À² µîÀ» °ÅÃÄ ÁÖ¹Îµé°ú Ãæµ¹ÀÌ ¾øµµ·Ï ¼¼½ÉÇÏ°Ô »ìÆñ¾î¾ß Çß´Ù”°í ºñ³­Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “»çµå Àåºñ¸¦ ¹Ð¼öÇÑ °Íµµ ¸ðÀÚ¶ó ¾È¹æ¿¡ µµµÏ ¼û¾îµé µíÀÌ ¹èÄ¡ÇÑ °ÍÀÌ´Ù” ¸ç “»çµå Àåºñ ¹ÝÀÔÀ» °­·ÂÇÏ°Ô ±ÔÅºÇÏ¸ç, ¹èÄ¡ Ã¶È¸¸¦ ¿ä±¸ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¹Ý¸é È« ÈÄº¸¿Í À¯ ÈÄº¸´Â ÇÑ·¹Ì ¾ç±¹ °£ÀÇ ÇùÁ¶ ÇÏ¿¡ Â÷Áú ¾øÀÌ ÁøÇàÇÏ±æ ¹Ù¶ó´Â ‘»çµå ¹èÄ¡ Âù¼º’ ÀÔÀåÀ» º¸¿´´Ù.

È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÃøÀº “¹Ì»çÀÏ À§ÇùÀÌ ³¯·Î °íµµÈ­µÇ°í ÀÖ´Ù. »çµå´Â Çö »óÈ²¿¡¼­ ÃÖ¼±ÀÇ Àü·Â¹æ¾î¹«±â´Ù” ¸ç “´õ´Â ¼Ò¸ðÀûÀÎ ³íÀïÀÌ ºÒÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í Âù¼ºÀÇ ÀÇ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸ Ä·ÇÁ Ãøµµ “¿ì¸®ÀÇ ¾Èº¸ÁÖ±ÇÀ» È®½ÇÈ÷ ÁöÅ°´Âµ¥ µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù” ¸ç “Áß±¹ÀÇ °æÁ¦º¸º¹Àº ¾ÕÀ¸·Î ´ëÁß ¿Ü±³¸¦ ÅëÇØ¼­ ÃÖ´ëÇÑ ºü¸¥ ½Ã°£ ³»¿¡ ÇØ°áÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ±º°ú °æÂû´ç±¹Àº ÇöÁö¿¡¼­ ºÒ»ó»ç ¾øµµ·Ï ÁöÇý·Ó°Ô Ã³¸®ÇØÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ³²ÁÖÇõ ÀÌ¼º°æ, ÃÖ±Ù Åõ¼¦º¸´Ï ¡®´Þ´Þ¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ »ç±Ï°Ç°¡?¡±
  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
  • ¡®JTBC ´ë¼±Åä·Ð¡¯ ¹®ÀçÀÎ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ­ ¹Ý´ë¡¦½Åµ¿¿í ¡°ÁöÁöÇ¥ µµ¸Á°¡°Ô ¸¸µç ²Ã¡± ÀÏÄ§
  • ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÀÚÅÃ ¸Å°¢, ÀÌ»ç °¥ ³»°îµ¿ »çÀú º¸´Ï¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ³×¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®JTBC ´ë¼±Åä·Ð¡¯ ¹®ÀçÀÎ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ­ ¹Ý´ë¡¦½Åµ¿¿í ¡°ÁöÁöÇ¥ µµ¸Á°¡°Ô ¸¸µç ²Ã¡± ÀÏÄ§
    2
    '´ë¼± D-14' JTBC ´ë¼±Åä·Ð ¾ÈÃ¶¼ö, ÃÄ´Ùº¸Áöµµ ¾Ê´ø È«ÁØÇ¥¿¡ ¡®È­±â¾Ö¾Ö ¹Ì¼Ò¡¯¡¦Á¤Ã»·¡ ¡°ÀÏ°ü¼ºÀÌ ¾ø´Âµí¡±
    3
    ´©¸®²Ûµé ¡°ÇÁ·Îµà½º101, ¡®ÄÜ¼­Æ®Á¶¡¯°¡ ¹¹¾ß ºñÂüÇÏ°Ô¡±¡¦ºñ³­ ¿©·Ð ½ñ¾ÆÁ®
    4
    ½ºÀ®½º¢¾ÀÓº¸¶ó, ÆÒµéÀº ÀÌ¹Ì ´Ù ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù?¡¦¡®µ¥ÀÌÆ® ¸ñ°Ý´ã°ú »çÁø ¿Ã¶ó¿Í¡¯
    5
    ¡®Å·½º¸Ç¡¯ Å×·± ¿¡ÀúÆ°, JB¿Í Åõ¼¦ ÀçÁ¶¸í¡¦¡°Å·½º¸Ç2 ¿¡µµ JB°¡ µîÀåÇÒ±î?¡±
    6
    ¡®ÀÓ½Å¡¯ ·ù¼ö¿µ ¹ÚÇÏ¼±, µ¥ÀÌÆ® ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´Þ´Þ ±×ÀÚÃ¼¡¯¡¦¡°·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÎºÎ¡±
    7
    ÀÎ¹Î±º Ã¢°ÇÀÏ ¸ÂÀº ºÏÇÑ ¾ð·Ð¡¦¡°³²³è ÇØ¹æÇÏ°í ¾ÇÀÇ Á¦±¹ ÃÊÅäÈ­¡±
    8
    ÇÏÇÏ±×·ì ¿À¿µ±¹ È¸Àå, »ç±â Àü°ú ÀçÁ¶¸í¡¦¡°°æ¿µ Áß ÀÏ¾î³­ ÀÏ Ã¥ÀÓÁø °Í¡±
    9
    ¡®½ºÀ®½º ¿­¾Ö ÀÎÁ¤¡¯ ÀÓº¸¶ó, ¼½½Ã+±ôÂï ¡®¿ì¿ù ºñÁÖ¾ó¡¯¡¦¡°³Ê¹« ÀÌ»Û°Å ¾Æ´Ï¾ß?¡±
    10
    ¡®±ºÁÖ¡¯ À±¼ÒÈñ, ¹Î³¸µµ ¼¿Ä«µµ ÀÌÁ¤µµ¡®³²´Ù¸£³×¡¯¡¦¡°¾å ÀßÀÚ¿ä ¸ðµÎ¡±
    ÀÌÁýÆ® ¹Ì¶ó, ¿ï»ê ¿Â´Ù...¿ï»ê¹Ú¹°°ü ¡®ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü¡¯
    ¿ï»ê ºÏ±¸¹®¿¹È¸°ü, 28~29ÀÏ ¸¶´ç³îÀÌ ãæÃáÇâÀü
    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr