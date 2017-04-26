³Ý¸¶ºí °ø¸ðÁÖ Ã»¾à ¿À´Ã±îÁö¡¦¡°Ã»¾à ÁøÇà ¹æ¹ý°ú Á¶°ÇÀº?¡±

|
|
|
|¡ã ³Ý¸¶ºí°ÔÀÓÁî°¡ NHÅõÀÚÁõ±Ç¡¤JP¸ð°£Áõ±ÇÈ¸»ç¡¤ÇÑ±¹ÅõÀÚÁõ±Ç¡¤¾¾Æ¼±×·ì±Û·Î¹ú¸¶ÄÏÁõ±Ç¡¤SKÁõ±ÇÀ» ÅëÇØ °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀ» ¹ÞÀº °á°ú 26ÀÏ ÇöÀç 7´ë1 ¼öÁØÀÇ Ã»¾à°æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÇÑÆí ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼± ³Ý¸¶ºí °ø¸ðÁÖ Ã»¾à ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ¶ß°Ì´Ù. ³Ý¸¶ºí Á¦°ø.
³Ý¸¶ºí°ÔÀÓÁî°¡ NHÅõÀÚÁõ±Ç·JP¸ð°£Áõ±ÇÈ¸»ç·ÇÑ±¹ÅõÀÚÁõ±Ç·¾¾Æ¼±×·ì±Û·Î¹ú¸¶ÄÏÁõ±Ç·SKÁõ±ÇÀ» ÅëÇØ °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀ» ¹ÞÀº °á°ú 26ÀÏ ÇöÀç 7´ë1 ¼öÁØÀÇ Ã»¾à°æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
25~26ÀÏ ÀÌÆ²°£ ÀÏ¹ÝÀÎ ÅõÀÚÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀ» ÁøÇà ÁßÀÎ ³Ý¸¶ºí°ÔÀÓÁîÀÇ °æÀï·üÀº NHÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ 7.43´ë1, ÇÑ±¹ÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ 8.35´ë1À¸·Î ±â·ÏµÆ´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÌ ¸¶¹«¸®µÇ¸é ³Ý¸¶ºíÀº ³»´Þ 12ÀÏ »óÀåÇÑ´Ù. »óÀå ÈÄ ½Ã°¡ ÃÑ¾×Àº ¾à 13Á¶ 3000¾ï¿øÀ¸·Î 25ÀÏ ±âÁØ ÄÚ½ºÇÇ ÀüÃ¼ 21À§ ¼öÁØÀÌ´Ù.
IT¾÷°è¸¸ µÎ°í º¸¸é 1À§ÀÎ ³×ÀÌ¹ö ½Ã°¡ÃÑ¾× 26Á¶6000¾ï¿ø ´ÙÀ½À¸·Î ½Ã°¡ ÃÑ¾×ÀÌ ³ôÀ¸¸ç, µ¿Á¾¾÷°è¿¡¼´Â ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ®ÀÇ 7Á¶69000¾ï¿øÀ» ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³Ñ´Â ¼öÄ¡´Ù. ³Ý¸¶ºíÀÌ »óÀåÇÏ¸é °ÔÀÓ ´ëÀåÁÖ°¡ ¹Ù²î°Ô µÈ´Ù.
³Ý¸¶ºí°ÔÀÓÁîÀÇ ¿ÃÇØ ¿¹»ó ¸ÅÃâ¾×Àº 2Á¶¿ø ÀÌ»óÀ¸·Î Áö³ÇØ Ãâ½ÃÇÑ ‘¸®´ÏÁö2·¹º¼·ç¼Ç’ÀÇ È£Á¶·Î »ó½Â¼¼°¡ ¿¹»óµÇ°í ÀÖ´Ù. Áõ±Ç°¡´Â ÀÌº¯ÀÌ ¾ø´Â ÇÑ 6¿ù Á¤±â º¯°æ ¶§ ÄÚ½ºÇÇ200¿¡ ÆíÀÔµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î ³»´Ùº¸°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí °ø¸ðÁÖ Âü¿©¸¦ À§ÇØ¼´Â Áõ±Ç°èÁÂ°¡ ÇÊ¿äÇÑ´Ù.
³Ý¸¶ºíÀÇ °æ¿ì 25ÀÏ, 26ÀÏ ¾çÀÏ °£ Ã»¾à ½ÅÃ»À» ¹Þ°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ °ø¸ðÁÖ Âü¿©ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â 24ÀÏ±îÁö´Â ÁÖ½Ä°èÁÂ¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¶Ç Ã»¾à ÇÑµµ´Â °³ÀÎ¸¶´Ù °¢°¢ ´Ù¸¥µ¥ °èÁÂ¸¦ ¸¸µçÁö ÇÑ´Þ ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì Ã»¾à ÇÑµµ´Â ÃÖ´ë 50%±îÁöÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >