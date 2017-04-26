³Ý¸¶ºí °ø¸ðÁÖ Ã»¾à ¿À´Ã±îÁö¡¦¡°Ã»¾à ÁøÇà ¹æ¹ý°ú Á¶°ÇÀº?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.26 ¼ö 16:18
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½ÂÀÎ 2017.04.26  
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IT¾÷°è¸¸ µÎ°í º¸¸é 1À§ÀÎ ³×ÀÌ¹ö ½Ã°¡ÃÑ¾× 26Á¶6000¾ï¿ø ´ÙÀ½À¸·Î ½Ã°¡ ÃÑ¾×ÀÌ ³ôÀ¸¸ç, µ¿Á¾¾÷°è¿¡¼­´Â ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ®ÀÇ 7Á¶69000¾ï¿øÀ» ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³Ñ´Â ¼öÄ¡´Ù. ³Ý¸¶ºíÀÌ »óÀåÇÏ¸é °ÔÀÓ ´ëÀåÁÖ°¡ ¹Ù²î°Ô µÈ´Ù.

³Ý¸¶ºí°ÔÀÓÁîÀÇ ¿ÃÇØ ¿¹»ó ¸ÅÃâ¾×Àº 2Á¶¿ø ÀÌ»óÀ¸·Î Áö³­ÇØ Ãâ½ÃÇÑ ‘¸®´ÏÁö2·¹º¼·ç¼Ç’ÀÇ È£Á¶·Î »ó½Â¼¼°¡ ¿¹»óµÇ°í ÀÖ´Ù. Áõ±Ç°¡´Â ÀÌº¯ÀÌ ¾ø´Â ÇÑ 6¿ù Á¤±â º¯°æ ¶§ ÄÚ½ºÇÇ200¿¡ ÆíÀÔµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î ³»´Ùº¸°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí °ø¸ðÁÖ Âü¿©¸¦ À§ÇØ¼­´Â Áõ±Ç°èÁÂ°¡ ÇÊ¿äÇÑ´Ù.

³Ý¸¶ºíÀÇ °æ¿ì 25ÀÏ, 26ÀÏ ¾çÀÏ °£ Ã»¾à ½ÅÃ»À» ¹Þ°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ °ø¸ðÁÖ Âü¿©ÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â 24ÀÏ±îÁö´Â ÁÖ½Ä°èÁÂ¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¶Ç Ã»¾à ÇÑµµ´Â °³ÀÎ¸¶´Ù °¢°¢ ´Ù¸¥µ¥ °èÁÂ¸¦ ¸¸µçÁö ÇÑ´Þ ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì Ã»¾à ÇÑµµ´Â ÃÖ´ë 50%±îÁöÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    6
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    7
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    8
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    9
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    10
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    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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