È«ÁØÇ¥ ¡°±¸±Û Æ®·£µå ³»°¡ ¾ÐµµÀû¡±¡¦¹Ì ´ë¼±µµ ¸ÂÃá ¡®±¸±Û Æ®·»µå¡¯¶õ?

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È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “±¸±Û Æ®·£µå´Â ³»°¡ ¾ÐµµÀû”ÀÌ¶õ ±ÛÀ» ³²°Ü ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
È« ÈÄº¸´Â “±¸±Û Æ®·£µå ºòµ¥ÀÌÅÍ´Â ³»°¡ ¾ÐµµÀû. °Ë»öÇØ º¸½Ã¶ó”¸ç “ÀÌÁ¦ ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹¹ÎÀÇ °ü½ÉÀº ¾ÐµµÀûÀ¸·Î È«ÁØÇ¥´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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±âÁ¸ ¿©·ÐÁ¶»ç¿Í ´Þ¸® ‘±¸±Û Æ®·£µå’ µî ºòµ¥ÀÌÅÍ´Â À¥ °Ë»ö È½¼ö µî ‘°ü½Éµµ’¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù.
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