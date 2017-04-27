½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌÆ®, ¡®2017 ÀÎÅÏ½Ê¡¯ ¸ðÁý¡¦¡°¿ì¼ö ¼º°úÀÚ´Â Á¤½Ä Ã¤¿ë °¡´É¡±

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½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌÆ® ±×·ìÀÌ 27ÀÏºÎÅÍ ³»´Þ 15ÀÏ±îÁö È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ‘2017 Á÷¹«Ã¼Çè ÀÎÅÏ½Ê’ °ø°³ ¸ðÁýÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
‘2017 ½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌÆ® Á÷¹«Ã¼Çè ÀÎÅÏ½Ê’Àº ´ëÇÐ ÀçÇÐ»ý ¹× Á¹¾÷»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ¸ç ÀçÇÐ»ýÀÇ °æ¿ì 5ÇÐ±â ÀÌ»ó ¼ö·áÀÚ¸¦ ¿ì´ëÇÑ´Ù.
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