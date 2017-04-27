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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.27 ¸ñ 19:20
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½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌÆ®, ¡®2017 ÀÎÅÏ½Ê¡¯ ¸ðÁý¡¦¡°¿ì¼ö ¼º°úÀÚ´Â Á¤½Ä Ã¤¿ë °¡´É¡±
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½ÂÀÎ 2017.04.27  
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½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌÆ® ±×·ìÀÌ 27ÀÏºÎÅÍ ³»´Þ 15ÀÏ±îÁö È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ‘2017 Á÷¹«Ã¼Çè ÀÎÅÏ½Ê’ °ø°³ ¸ðÁýÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.

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ÀÌ¹ø Á÷¹«Ã¼Çè ÀÎÅÏ½ÊÀº °øÃ¤ ¹× ¼ö½Ã Ã¤¿ë ÇÁ·Î±×·¥ µî°ú ¿¬°èµÇ¸ç Âü°¡ÀÚ´Â 8ÁÖ°£ Ã¤¿ë ½Ã ±Ù¹«ÇÏ°Ô µÉ ÆÀ¿¡ ¼Ò¼ÓµÇ¾î Çö¾÷ ¼öÇàÀ» ÅëÇØ ½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌÆ® ÀÎÀç»ó¿¡ ºÎÇÕ ¿©ºÎ¸¦ °ËÁõ ¹Þ°Ô µÈ´Ù.

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    ÀÌÁýÆ® ¹Ì¶ó, ¿ï»ê ¿Â´Ù...¿ï»ê¹Ú¹°°ü ¡®ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü¡¯
    ¿ï»ê ºÏ±¸¹®¿¹È¸°ü, 28~29ÀÏ ¸¶´ç³îÀÌ ãæÃáÇâÀü
    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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