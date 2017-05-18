¡®5¡¤18 ±¤ÁÖ¹ÎÁÖÈ­¿îµ¿ ±â³ä½Ä¡¯ Ùþ ¡°±¤ÁÖÀÇ Áø½Ç ¿Ö°î, ¹ÎÁÖÁÖÀÇ ºÎÁ¤ÇÏ´Â ÀÏ¡±

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|¡ã ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 18ÀÏ ¿ÀÀü ±¤ÁÖ ±¹¸³ 5·18 ¹ÎÁÖ¹¦Áö¿¡¼ ¿¸° Á¦37ÁÖ³â 5·18 ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿ ±â³ä½Ä¿¡ Âü¼®ÇØ ±â³ä»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ “5¿ù ±¤ÁÖ¸¦ ¿Ö°îÇÏ°í ÆïÈÑÇÏ·Á´Â ½Ãµµ°¡ ÀÖ´Âµ¥ ¿ë³³µÉ ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº 18ÀÏ ¿ÀÀü ±¤ÁÖ ±¹¸³ 5·18 ¹ÎÁÖ¹¦Áö¿¡¼ ¿¸° 'Á¦37ÁÖ³â 5·18 ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿ ±â³ä½Ä'¿¡ Âü¼®ÇØ ±â³ä»ç·Î ÀÌ°°ÀÌ ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹® ´ëÅë·ÉÀº “37³â Àü ±×³¯ÀÇ ±¤ÁÖ´Â ¿ì¸® Çö´ë»ç¿¡¼ °¡Àå ½½ÇÁ°í ¾ÆÇÂ Àå¸éÀÌ¾ú´Ù”¸ç “Àú´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ ±¤ÁÖ ¿µ·Éµé ¾Õ¿¡ ±íÀÌ ¸Ó¸® ¼÷¿© °¨»çµå¸®¸ç, 5¿ù ±¤ÁÖ°¡ ³²±ä ¾ÆÇÄ°ú »óÃ³¸¦ °£Á÷ÇÑ Ã¤ ¿À´ÃÀ» »ì°í °è½Ã´Â À¯°¡Á·°ú ºÎ»óÀÚ ¿©·¯ºÐ²²µµ ±íÀº À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» ÀüÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “5·18Àº ºÒÀÇÇÑ ±¹°¡±Ç·ÂÀÌ ±¹¹ÎÀÇ »ý¸í°ú ÀÎ±ÇÀ» À¯¸°ÇÑ ¿ì¸® Çö´ë»çÀÇ ºñ±ØÀÌÁö¸¸ ÀÌ¿¡ ¸Â¼± ½Ã¹ÎµéÀÇ Ç×ÀïÀÌ ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ÀÌÁ¤Ç¥¸¦ ¼¼¿ü´Ù”¸ç “¸¶Ä§³» 5¿ù ±¤ÁÖ´Â Áö³ °Ü¿ï Àü±¹À» ¹àÈù À§´ëÇÑ ÃÐºÒ Çõ¸íÀ¸·Î ºÎÈ°Çß´Ù. ³ª¶ó¸¦ ³ª¶ó´ä°Ô ¸¸µéÀÚ´Â Ä¡¿ÇÑ ¿Á¤°ú ÇÏ³ª µÈ ¸¶À½ÀÌ ±×°÷¿¡ ÀÖ¾ú´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº “¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ÁöÄÑ³½ ±¤ÁÖÁ¤½ÅÀº ±×´ë·Î ÃÐºÒ±¤Àå¿¡¼ ºÎÈ°Çß°í, ÃÐºÒÀº ±¹¹ÎÁÖ±Ç½Ã´ë¸¦ ¿°í ±¹¹ÎÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ÁÖÀÎÀÓÀ» ¼±¾ðÇß´Ù”¸ç “¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ±¹¹ÎÀÇ ¶æÀ» ¹Þµå´Â Á¤ºÎ°¡ µÉ °ÍÀÓÀ» ±¤ÁÖ ¿µ·Éµé ¾Õ¿¡ Ãµ¸íÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “Àú ÀÚ½Åµµ 5·18 ¶§ ±¸¼ÓµÈ ÀÏÀÌ ÀÖ¾úÁö¸¸ Á¦°¡ °ÞÀº °íÅëÀº ¾Æ¹«°Íµµ ¾Æ´Ï¾ú´Ù”¸ç “±¤ÁÖÀÇ Áø½ÇÀº Àú¿¡°Ô ¿Ü¸éÇÒ ¼ö ¾ø´Â ºÐ³ë¿´°í, ¾ÆÇÄÀ» ÇÔ²² ³ª´©Áö ¸øÇß´Ù´Â Å©³ªÅ« ºÎÃ¤°¨ÀÌ¾ú´Ù. ±× ºÎÃ¤°¨ÀÌ ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿¿¡ ³ª¼³ ¿ë±â¸¦ Áá°í, Àú¸¦ ¿À´Ã ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ¼±â±îÁö ¼ºÀå½ÃÄÑÁØ ÈûÀÌ µÆ´Ù”°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¿©ÀüÈ÷ ¿ì¸® »çÈ¸ ÀÏ°¢¿¡¼´Â 5¿ù ±¤ÁÖ¸¦ ¿Ö°îÇÏ°í ÆïÈÑÇÏ·Á´Â ½Ãµµ°¡ ÀÖ´Âµ¥ ¿ë³³µÉ ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ¸ç ¿ª»ç¸¦ ¿Ö°îÇÏ°í ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ºÎÁ¤ÇÏ´Â ÀÏ”ÀÌ¶ó¸ç “¿ì¸®´Â ¸¹Àº »ç¶÷ÀÇ Èñ»ý°ú Çå½ÅÀ¸·Î ÀÌ·èµÈ ÀÌ ¶¥ ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ¿ª»ç¿¡ ÀÚºÎ½ÉÀ» °¡Á®¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. ºÒÇÊ¿äÇÑ ³í¶õÀÌ ³¡³ª±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº “»õ·Ó°Ô Ãâ¹üÇÑ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ±¤ÁÖ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿ÀÇ ¿¬Àå¼± À§¿¡ ¼ ÀÖÀ¸¸ç, 1987³â 6¿ùÇ×Àï°ú ±¹¹ÎÀÇÁ¤ºÎ·Âü¿©Á¤ºÎÀÇ ¸ÆÀ» ÀÕ°í ÀÖ´Ù”¸ç “»õ Á¤ºÎ´Â 5·18 ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿°ú ÃÐºÒ Çõ¸íÀÇ Á¤½ÅÀ» ¹Þµé¾î ÀÌ ¶¥ÀÇ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ¿ÂÀüÈ÷ º¹¿øÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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