¡®¿ÁÀÚ¡¯ Ãæ°ÝÀû ¿¹°íÆí »ìÆìº¸´Ï¡¦Æ¿´Ù ½ºÀ©Æ° ¡°ÀÏ´Ü ¸ÀÀÌ X³ª ÁÁ¾Æ¾ßÁÒ¡±

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ÇÑ ¼Ò³à°¡ ¼¼»ó¿¡ ¸Â¼ ‘¿ÁÀÚ’¸¦ ±¸ÃâÇØ³»´Â ¿µÈ ‘¿ÁÀÚ’°¡ µåµð¾î º£ÀÏÀ» ¹þ¾ú´Ù.
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¿µÈ ‘¿ÁÀÚ’´Â ºñ¹ÐÀ» °£Á÷ÇÑ Ã¤ ÅÂ¾î³ °Å´ëÇÑ µ¿¹° ‘¿ÁÀÚ’¿Í °¿øµµ »ê°ñ¿¡¼ ÇÔ²² ÀÚ¶õ ¼Ò³à ‘¹ÌÀÚ’ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´Ù·é ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ °ø°³µÈ ¿¹°íÆí¿¡´Â ±×µ¿¾È ¾ó±¼ ÀÏºÎºÐ¸¸ °ø°³µÆ´ø ‘¿ÁÀÚ’ÀÇ ÀüÃ¼ ¸ð½ÀÀ» ÃÖÃÊ·Î ¼±º¸¿´´Ù. ‘¿ÁÀÚ’ÀÇ ½Ã°¢È¿°ú ÃÑ°ý ÇÁ·Îµà¼´Â ‘¶óÀÌÇÁ ¿Àºê ÆÄÀÌ’·Î ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ½Ã°¢È¿°ú»óÀ» ¹ÞÀº ¿¡¸¯ ¾á µå º¸¾î °¨µ¶ÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù. ¿¡¸¯ ¾á µå º¸¾î °¨µ¶Àº ³î¶ó¿î ±â¼ú·Â°ú Á¤±³ÇÏ¸é¼µµ ½Ç°¨³ª´Â CG·Î ¿ÁÀÚ¸¦ ±¸ÇöÇØ ³» ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
¿¹°íÆí¿¡¼ ¿ÁÀÚÀÇ Á¸Àç¸¦ ¾Ë¾ÆÃ¦ ±Û·Î¹ú ±â¾÷ ‘¹Ì¶õµµ ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç’Àº ¿ÁÀÚ¸¦ È°¿ëÇÑ ±Øºñ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÃßÁøÇÏ¸ç ¿ÁÀÚ¸¦ ¹Ì±¹À¸·Î µ¥·Á°£´Ù. ±×¸®°í Ä£±¸ÀÎ ¿ÁÀÚ¸¦ ±¸ÃâÇÏ±â À§ÇØ ¹ÌÀÚ´Â °¿øµµ »ê°ñ¿¡¼ ¼¿ï, ´º¿å±îÁö Ãß°ÝÀüÀ» ¹úÀÎ´Ù. ¿©±â¿¡ ¿ÁÀÚ¸¦ ÇÔ²² ±¸ÃâÇÏ°Ú´Ù¸ç ÀÇ¹®ÀÇ µ¿¹°´ÜÃ¼ ‘ALF’°¡ ÇÕ¼¼ÇÏ¸ç °¢ÀÚÀÇ ÀÌ±ÇÀ» µÑ·¯½Ñ Ä¡¿ÇÑ ¾Æ±Í´ÙÅùÀÌ ¿¹°íµÈ´Ù.
Èï¹Ì·Î¿î ½ºÅä¸®¿Í ´ÙÃ¤·Î¿î º¼°Å¸® »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Æ¿´Ù ½ºÀ©Æ°, Á¦ÀÌÅ© Áú·»ÇÒ, Æú ´Ù³ë, ¸±¸® ÄÝ¸°½º, ½ºÆ¼ºì ¿¬, Áö¾ÈÄ«¸¦·Î ¿¡½ºÆ÷ÁöÅä µî ÇÒ¸®¿ìµå Á¤»ó±Þ ¹è¿ìµé°ú º¯ÈñºÀ, ÃÖ¿ì½Ä µî ÇÑ±¹ ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ¸íÇ° ¿¬±âµµ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ºÀÁØÈ£ °¨µ¶°ú ³ÝÇÃ¸¯½º°¡ ¼ÕÀâ°í ¸¸µç ³ÝÇÃ¸¯½º ¿À¸®Áö³Î ¿µÈ·Î, Ä ¿µÈÁ¦ °æÀïºÎ¹®¿¡ ÃÊÃ»µÇ¾î ±â´ë¸¦ ´õÇÏ°í ÀÖ´Â ¿µÈ ‘¿ÁÀÚ’´Â ¿À´Â 6¿ù 29ÀÏ, ¼¼°è ÃÖ´ë ÄÜÅÙÃ÷ ½ºÆ®¸®¹Ö ¼ºñ½ºÀÎ ³ÝÇÃ¸¯½º¸¦ ÅëÇØ Àü¼¼°è 190°³ ±¹°¡¿¡ µ¿½Ã¿¡ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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