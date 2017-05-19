¡®¼­¿ïÁß¾ÓÁö°ËÀå ¹ßÅ¹¡¯ À±¼®¿­ °Ë»ç, °ú°Å ±¹Á¤¿ø ´ñ±Û ¼ö»ç ³í¶õ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦¡°ÇÑ ÆíÀÇ ¿µÈ­°°Àº º¹±Í¡±

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¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°ËÀå¿¡ ÃÖ¼ø½Ç Æ¯°Ë Ãâ½Å À±¼®¿ °Ë»ç¸¦ ÀÓ¸íÇß´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, À± °Ë»ç°¡ ÁöÈÖÇÑ Áö³ ±¹Á¤¿ø ´ñ±Û ¼ö»ç ³í¶õµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
À± °Ë»ç´Â Áö³ 2013³â ±¹°¡Á¤º¸¿ø ´ë¼± °³ÀÔ ÀÇÈ¤ ¼ö»ç¸¦ ¸ÃÀº¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ¼ö»çÆÀ ÆÀÀåÀÌ¾ú´ø À± °Ë»ç´Â ¼ö»ç ¼±»ó¿¡ ¿À¸¥ ±¹Á¤¿ø Á÷¿øÀÇ Ã¼Æ÷ µî ÀýÂ÷¸¦ »óºÎ º¸°í ¾øÀÌ ÁýÇàÇß´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ‘Ç×¸í ³í¶õ’¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ ±×ÇØ 10¿ù ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ À± °Ë»ç°¡ Á¶¿µ°ï ´ç½Ã Áß¾ÓÁö°ËÀåÀÇ ¿Ü¾ÐÀÌ ÀÖ¾ú´Ù´Â ÃëÁö·Î “Áö°ËÀåÀ» ¸ð½Ã°í »ç°ÇÀ» ´õ ²ø°í °¡±â´Â ¾î·Æ´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”°í ¸»ÇØ ÁøÀ§ ³í¶õ°ú ÇÔ²² °Å¼¾ ÈÄÆøÇ³ÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
ÀÌÈÄ Â¡°èÀ§¿øÈ¸°¡ ¿·Á À± °Ë»ç´Â Á¤Á÷ 1°³¿ùÀÇ Â¡°è¸¦ ¹Þ¾Ò°í, ÀÌµëÇØ ÀÎ»ç¿¡¼ ¼ö»ç ¾÷¹«¿Í´Â °Å¸®°¡ ¸Õ Áö¹æÀÇ °í°Ë °Ë»ç·Î ¹ß·É ¹ÞÀº ¾ÆÇÄÀÌ ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ®ÁðµéÀº “µåµð¾î °ËÂû°³ÇõÀÇ ½ÅÈ£Åº ÀÔ´Ï´Ù” “ÀÎ»ýÀÌ ¿µÈ°°³× ¿µÈ ´õÅ·Ã³·³ Á¤±Ç¿¡µû¶ó Áö¹æ °¬´Ù°¡ ´Ù½Ã ¿À°í” “À±¼®¿ ´ëÈ¯¿µÀÔ´Ï´Ù” µîÀÇ È¯¿µÀÇ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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