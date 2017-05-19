±èÀÇ¼º ¡®¾ÆÆ¼½ºÆ®ÄÄÆÛ´Ï¡¯ ¹®È­ ¡®Æø·Î¡¯¡¦¡°Á¤¿ì¼ºÀº Á¤ »çÀå, ³­ ½ÅÀÔ»ç¿øÀÌ³ª ºÎÀå´ë¿ì¡±

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±èÀÇ¼ºÀº Áö³ 18ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS ¿¹´É ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3·£¼±³²Ä£ Æ¯Áý’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘¾ÆÆ¼½ºÆ®ÄÄÆÛ´Ï’¿¡¼ ÀÏ¾î³ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±èÀÇ¼ºÀº “¼Ò¼Ó¹è¿ìµé ¸ðµÎ°¡ Á¤¿ì¼ºÀ» Á¤ »çÀå´ÔÀÌ¶ó°í ºÎ¸¥´Ù”¸ç “ÀÌÁ¤Àç´Â ÀÌºÎÀå, ÇÏÁ¤¿ì´Â ÇÏ°úÀå, ¹è¼º¿ì´Â ¹èÆÀÀåÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “³ª´Â ½ÅÀÔ»ç¿øÀÎµ¥ ºÎÀå´ë¿ì”¶ó¸ç °æ·Î¿ì´ë ¹®È¸¦ °ø°³ÇØ Å« ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¶ÇÇÑ ±èÀÇ¼ºÀº “¿ª½Ã Àß»ý±ä °Ç Á¤¿ì¼ºÀÌ´Ù”¸ç “ÃÔ¿µÀå¿¡¼ Á¤¿ì¼º ¾Õ¿¡ ¼¼ ¼¿Ä«¸¦ Âï¾îºÃ´Ù. »çÁøÀ» º¸´Ï Á¤¿ì¼º ¾Õ¿¡ ¿ÀÂ¡¾î°¡ ÀÖ´õ¶ó”°í ¸»ÇØ Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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