È«ÁØÇ¥ ¡®ÀåÈ­ ÀÇÀü¡¯ ³í¶õ¿¡ ½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°ºÀ»ç ¹ÞÀ¸·¯ °¬³ª¡±

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ºÀ»çÈ°µ¿À» ÇÏ±â À§ÇØ Ã»ÁÖ·Î ³»·Á°£ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ÀåÈ·Î ±¸¼³¼ö¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â Áö³ 19ÀÏ Ã»¿Í´ë È¸´ã¿¡ ºÒÂüÇÑ Ã¤ ¼öÇØº¹±¸ ÇöÀå¿¡¼ ºÀ»çÈ°µ¿À» ÇÏ·¯ ÃæºÏ Ã»ÁÖ¸¦ Ã£¾Ò´Ù.
Ã»ÁÖ¿¡ µµÂøÇÑ È« ´ëÇ¥´Â ºÀ»çÈ°µ¿À» ½ÃÀÛÇÏ±â À§ÇØ ÁØºñµÈ ÀåÈ¸¦ ½Å¾ú´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ È« ´ëÇ¥´Â ¿·¿¡ ÀÖ´Â °ü°èÀÚÀÇ ÆÈÀ» Àâ°í ÇÑÂÊ ´Ù¸®¸¦ µç Ã¤ ¶Ç ´Ù¸¥ °ü°èÀÚ°¡ Àâ°í ÀÖ´Â ÀåÈ¿¡ ¹ßÀ» Áý¾î³Ö¾ú´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀÌ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ °ø°³µÈ Á÷ÈÄ È« ´ëÇ¥´Â ¿©·ÐÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ È« ´ëÇ¥ÀÇ ºÀ»ç ½Ã°£ÀÌ ÇÑ ½Ã°£ ³²Áþ ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °ÍÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸ç ºñ³ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °Í.
ÀÚÀ¯ ÇÑ±¹´çÀÌ °ø°³ÇÑ ÀÏÁ¤Ç¥¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÀÚ¿øºÀ»ç´Â ¿ÀÀü 11½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ¿¹Á¤µÅ ÀÖ¾ú´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ³¯ È« ´ëÇ¥´Â ¿ÀÀü È¸ÀÇ ¶§¹®¿¡ 45ºÐ ´Ê°Ô ÇöÀå¿¡ µµÂøÇØ º¹±¸ ÀÛ¾÷À» µ½´Ù°¡ ¿ÀÈÄ 1½Ã 10ºÐºÎÅÍ 40ºÐ°£ Á¡½ÉÀ» ¸Ô¾ú´Ù. ÀÌ¾î ±×´Â ¼öÇØÁö¿ª Áö¿ø±Ý 3000¸¸ ¿øÀ» Àü´ÞÇÑ ÈÄ ¿ÀÈÄ 1½Ã 55ºÐºÎÅÍ 20¿©ºÐ µ¿¾È ÀÛ¾÷À» ÇÑ µÚ ÇöÀåÀ» ¶°³µ´Ù.
½ÇÁúÀûÀ¸·Î ºÀ»ç È°µ¿À» ÇÑ ½Ã°£À» ´Ù ÇÕÄ¡¸é ÇÑ ½Ã°£ ³²Áþ Á¤µµÀÌ´Ù.
¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ºÀ»çÇÏ·¯ °¡¼ ºÀ»ç ¹Þ°í ¿Ô³ª”, “ÀåÈ Á¤µµ´Â Á÷Á¢ ½Å´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ¼¼¿ä È« ´ëÇ¥´Ô”, “ºÀ»çÈ°µ¿ ÇÏ·¯ °¬´Ù´Â °Ç ÀÇ¹ÌÀÖÁö¸¸ Á¶±Ý ´õ Áø½ÉÀÌ ´ã°å´õ¶ó¸é ÁÁ¾ÒÀ»ÅÙµ¥ ¾Æ½±´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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