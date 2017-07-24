[¹®¹«ÀÏ ÀÎ»çÃ»¹®È¸] Á¶ÀÀÃµ ¡°Å« ÀüÈ¯Á¡ µÉ À¯ÀÇ¹ÌÇÑ ´äº¯ ÀÌ²ø¾î³Â´Ù¡±¡¦ÀüÈ¯Á¡ÀÌ¶õ?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.24 ¿ù 18:26
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½ÂÀÎ 2017.07.24  
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24ÀÏ ¿ÀÀü ¹®¹«ÀÏ °ËÂûÃÑÀå ÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸°¡ ÁøÇàµÈ °¡¿îµ¥ Á¶ÀÀÃµ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀº ÀÌ¹ø ÀÎ»çÃ»¹®È¸¿¡ ´ëÇØ “³ª¸§´ë·Î Å« ÀüÈ¯Á¡ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â À¯ÀÇ¹ÌÇÑ ´äº¯À» ÀÌ²ø¾î³Â´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

Á¶ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÎ»çÃ»¹®È¸¿¡¼­ ÁúÀÇ Àü ¿ª´ë ¹ý¹«ºÎ Àå°ü, °ËÂûÃÑÃ¢µéÀÇ ±¹È¸ Çö¾Èº¸°í ¿µ»óÀ» ¸ÕÀú »ó¿µÇß´Ù.

¿µ»ó ¼Ó¿¡´Â ¿ª´ë ¹ý¹«ºÎ Àå°ü°ú °ËÂûÃÑÀåµéÀÌ “¹ý°ú ¿øÄ¢¿¡ µû¶ó¼­”, “¾Ë¾Æº¸°í Á¶Ä¡ÇÏ°Ú´Ù”, “º¸°í¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù”, “È®ÀÎÇØº¸°Ú´Ù”, “Àß¸ð¸£°Ú´Ù”¶ó°í ´ë´äÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Ü ÀÖ¾ú´Ù.

¿µ»óÀÌ ³¡³­ Á÷ÈÄ Á¶ ÀÇ¿øÀº “°ËÂûÃÑÀåÀº ±×µ¿¾È ±¹È¸ Ãâ¼®À» ¾È Çß°í ¼­¸éÀ¸·Î¸¸ ´äº¯À» Á¦ÃâÇß´Âµ¥, ÀÌ·¸°Ô ¹ý¹«ºÎ Àå°üµéÀÌ ³ª¿Í ÀÌ °°Àº ´äº¯¸¸ ¹Ýº¹ÇÑ´Ù¸é °ËÂû¿¡ ´ëÇØ ±¹È¸°¡ Á¦´ë·Î °¨½ÃÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “¹® ÈÄº¸ÀÚ°¡ ÀÌ °üÇàÀ» ±ú¶ß¸± ¸¶À½ÀÌ ¾ø´À³Ä”°í ¹°¾ú´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹® ÈÄº¸ÀÚ´Â “°ËÂûÃÑÀåÀÌ ±¹È¸¿¡ Ãâ¼®ÇÏ´Â ¹®Á¦´Â ¿À·£ ±â°£ µ¿¾È °ËÅäÇØ¿Ô´Ù”¸ç “Àú ¶ÇÇÑ ÈÄº¸ÀÚ°¡ µÈ ÈÄ ÀÌ ºÎºÐÀ» °í¹ÎÇß´Âµ¥, Àú´Â ±¹È¸¿¡¼­ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ¸¸é Á¤Ä¡Àû Áß¸³¼º°ú ¼ö»ç °øÁ¤¼º¿¡ ÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ÇÑ Ãâ¼®ÇÒ ÀÇÇâÀÌ ÀÖ´Ù”°í ´äÇß´Ù.

¿ÀÀü ÀÎ»çÃ»¹®È¸ Á÷ÈÄ Á¶ ÀÇ¿øÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “³ª¸§´ë·Î Å« ÀüÈ¯Á¡ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â À¯ÀÇ¹ÌÇÑ ´äº¯À» ÀÌ²ø¾î³Â´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç ¹® ÈÄº¸ÀÚÀÇ ´äº¯¿¡ ÀÇ¹Ì¸¦ ºÎ¿©Çß´Ù.

Á¶ ÀÇ¿øÀº “±¹¹«ÃÑ¸®¿Í °¢ºÎ Àå°ü»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °¨»ç¿øÀå, ±¹Á¤¿øÀå, °æÂûÃ»Àå, ±¹¼¼Ã»Àå µî ¸ðµç ±Ç·Â±â°üÀåµµ ±¹È¸ Ãâ¼® ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Âµ¥ À¯µ¶ °ËÂûÃÑÀå¸¸ °üÇàÀÇ µÚ¿¡ ¼û¾î ±¹È¸¿¡ Ãâ¼®ÇÏÁö ¾ÊÀ½À¸·Î½á ºñÁ¤»óÀûÀ¸·Î ±¹È¸ÀÇ °ßÁ¦¿Í °¨½Ã¿¡¼­ ¹þ¾î³ª ÀÖ¾ú´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ¾î “¾ÕÀ¸·Î °ËÂûÃÑÀåÀÌ ±¹È¸¿¡ Ãâ¼®ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î °üÇàÈ­µÇ¸é °ËÂûÀÇ Á¤Ä¡Àû Áß¸³¼ºÀÌ³ª ¼ö»çÀÇ °øÁ¤¼ºÀÌ È¹±âÀûÀ¸·Î °³¼±µÇ°Ô µÉ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÃÑÀå ½º½º·Î ´äº¯ÇÏ±â¿¡ ±Ã»öÇÑ »óÈ²À» ±»ÀÌ ¸¸µé°í ½ÍÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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