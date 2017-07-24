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Á¤ºÎ°¡ ½Å°í¸® ¿øÀü 5.6È£±â °ø·ÐÈÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå¿¡ ±èÁöÇü Àü ´ë¹ý°üÀ» À§ÃËÇß´Ù.
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À§¿øÀå¿¡ À§ÃËµÈ ±èÁöÇö Àü ´ë¹ý°üÀº 2015³â »ï¼ºÀüÀÚ ¹ÝµµÃ¼ ÁúÈ¯ ÇÇÇØÀÚ º¸»óÀ» ³íÀÇÇÏ´Â Á¶Á¤À§¿øÈ¸¿¡¼µµ À§¿øÀåÀ» ¿ªÀÓÇÏ¸é¼ ¾çÃøÀÇ ÀÇ°ßÀ» Á¶À²Çß´ø °æÇèÀÌ ÀÖ¾î ÀÌ¹ø À§¿øÈ¸ À§¿øÀå¿¡ ÀûÀÓÀÚ·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
±¹¹«Á¶Á¤½ÇÀº ¾Õ¼ ¡âÀÎ¹®»çÈ¸(°æÁ¦ÀÎ¹®»çÈ¸¿¬±¸È¸, ÇÑ±¹ÇàÁ¤ÇÐÈ¸) ¡â°úÇÐ±â¼ú(ÇÑ±¹°úÇÐ±â¼ú´ÜÃ¼ ÃÑ¿¬ÇÕÈ¸, ÇÑ±¹°úÇÐ±â¼úÇÑ¸²¿ø) ¡âÁ¶»çÅë°è(¼¿ï´ë »çÈ¸¹ßÀü¿¬±¸¼Ò, ÇÑ±¹Á¶»ç¿¬±¸ÇÐÈ¸) ¡â°¥µî°ü¸®(ÇÑ±¹»çÈ¸ÇÐÈ¸, ÇÑ±¹°¥µîÇØ°á¼¾ÅÍ) µî 4°³ ºÐ¾ß, 8°³ Àü¹®±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ¿øÀü¿¡ ´ëÇØ Áß¸³Àû ÀÇ°ßÀ» °¡Áø ÀÎ»ç¸¦ ÃßÃµ¹Þ¾Æ 29¸íÀÇ ÈÄº¸±ºÀ» ¼±¹ßÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ¿øÀü°Ç¼³ Âù¼º ´ÜÃ¼ÀÎ ÇÑ±¹¿øÀÚ·Â»ê¾÷È¸ÀÇ¿Í ¹Ý´ë ´ÜÃ¼ÀÎ ÇÙ ¾ø´Â »çÈ¸¸¦ À§ÇÑ °øµ¿Çàµ¿ÀÇ ÀÇ»ç¸¦ Á¶Á¤ÇØ 29¸íÀÇ ÈÄº¸±º Áß 12¸íÀ» Á¦Ã´Çß°í, ±¹¹«Á¶Á¤½ÇÀº ¼±º°µÈ 2Â÷ ÈÄº¸±º¿¡¼ 8¸íÀ» °ø·ÐÈÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀ¸·Î ÃÖÁ¾ ³«Á¡Çß´Ù.
ÀÌ³¯ È« ½ÇÀåÀº “Á¤ºÎ¿¡¼´Â °ø·ÐÈÀ§¿øÈ¸¸¦ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ Áö¿øÇÒ °ÍÀÌÁö¸¸ À§¿øÈ¸ÀÇ °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ±× ¾î¶² °£¼·µµ ÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç “¾î¶² °á°ú°¡ ³ª¿Àµç Á¤ºÎ´Â °ø·ÐÈ¿Ü¿øÈ¸ÀÇ °áÁ¤À» ¼ö¿ëÇÒ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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