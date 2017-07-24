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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.24 ¿ù 18:26
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½ÂÀÎ 2017.07.24  
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ÀÌ³¯ È« ½ÇÀåÀº “Á¤ºÎ¿¡¼­´Â °ø·ÐÈ­À§¿øÈ¸¸¦ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ Áö¿øÇÒ °ÍÀÌÁö¸¸ À§¿øÈ¸ÀÇ °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ±× ¾î¶² °£¼·µµ ÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç “¾î¶² °á°ú°¡ ³ª¿Àµç Á¤ºÎ´Â °ø·ÐÈ­¿Ü¿øÈ¸ÀÇ °áÁ¤À» ¼ö¿ëÇÒ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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