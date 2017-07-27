¡®ÀÌ¸í¹Ú ¾Æµé¡¯ ÀÌ½ÃÇü, ±è¹«¼º »çÀ§ ¸¶¾à»ç°Ç ¿¬·ç?...ÃßÀû60ºÐ ¡°Á¤È² Æ÷Âø¡±

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|¡ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé ÀÌ½ÃÇüÀÌ ÀÌ¸¥¹Ù ¡®±è¹«¼º »çÀ§ ¸¶¾à »ç°Ç¡¯¿¡ ¿¬·çµÆÁö¸¸ ¼ö»ç¿¡´Â Á¦¿ÜµÈ ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. KBS ¡®ÃßÀû60ºÐ¡¯ Ä¸Ã³.
ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé ÀÌ½ÃÇüÀÌ ÀÌ¸¥¹Ù ‘±è¹«¼º »çÀ§ ¸¶¾à »ç°Ç’¿¡ ¿¬·çµÆÁö¸¸ ¼ö»ç¿¡´Â Á¦¿ÜµÈ ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘ÃßÀû60ºÐ’¿¡´Â °ËÂû°ú ±Ç·Â, °Ë»ç¿Í ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé 2ÆíÀÌ ¹æ¼ÛµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ µû¸£¸é Á¦ÀÛÁøÀº Áö³ 2015³â 9¿ù ±è¹«¼º ÀÇ¿ø »çÀ§ÀÇ ¸¶¾àÅõ¾à »ç°Ç °ø¼ÒÀåÀ» ÀÔ¼öÇØ ºÐ¼®ÇÏ´ø Áß ÀÌ·¯ÇÑ Á¤È²À» ¹ß°ßÇÏ°Ô µÈ´Ù.
Á¦ÀÛÁøÀº ±è¹«¼º ÀÇ¿ø »çÀ§ °ø¼ÒÀå¿¡ ÀÚÅÃ ¾Ð¼ö¼ö»ö¿¡¼ ¹ß°ßµÈ 17°³ÀÇ ÁÖ»ç±â¿Í °ü·ÃµÈ ÇøÀÇ°¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº °ÍÀ» Æ÷Âø, ÀÇ¹®À» Ç®±âÀ§ÇØ Á¶»ç¿¡ ³ª¼°Ô µÆ´Ù. ´ç½Ã ±è¹«¼º ÀÇ¿øÀÇ »çÀ§´Â °Ë»ç·Î ÀçÁ÷ÇÏ´ø ÁßÀÌ¾ú´Ù.
Á¦ÀÛÁøÀº “´ç½Ã ¸¶¾à »ç°Ç¿¡´Â ±è¹«¼º ÀÇ¿ø »çÀ§¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ´ëÇüº´¿ø ¿øÀå ¾Æµé°ú ±¤°í(CF) °¨µ¶ µîÀÌ ¿¬·çµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù”¸ç “°ø¼ÒÀå°ú ÆÇ°á¹®¿¡´Â µîÀåÇÏÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸, ÃëÀç Áß ÀÌ½ÃÇü¾¾°¡ »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÈ Á¤È²ÀÌ ÆÄ¾ÇµÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
Á¦ÀÛÁøÀº ¾Õ¼ 2014³â 5¿ù24ÀÏ ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼ÒÀç ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ Ã¼Æ÷µÈ ¸¶¾à°ø±ÞÃ¥ÀÎ ¼¸ð¾¾°¡ °ËÂû¿¡¼ Áø¼úÇÑ ÀÎ¹° Áß ¼ö»ç ´Ü°è¿¡¼ »ç¶óÁø »ç¶÷ÀÌ ÀÖ´Ù¸ç, ÀÌ »ç¶÷ÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé ½ÃÇü¾¾¶ó°í ¾Ë¸®±âµµ Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ Á¤È²À» ÀÔ¼öÇÑ ÃëÀçÁøÀº ÀÌµéÀÌ ÀÚÁÖ µå³ªµé¾ú´Ù´Â °³²ÀÇ Å¬·´°ú È£ÅÚ ÆÄÆ¼·ëÀ» Ã£¾Æ°¡ °ü°èÀÚµéÀ» ¸¸³µ´Ù.
ÀÌ¶§ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â “°³² Å¬·´¿¡¼± ´ëºÎºÐ ¸¶¾àÀ» ÇÑ´Ù”°í ÀüÇØ´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ °ü°èÀÚ´Â ÀÌ½ÃÇü¾¾°¡ ÀÚÁÖ ¿Â´Ù´Â ¼Ò¹®¿¡ ´ëÇØ “µè±ä µé¾ú´Âµ¥ Á¤È®È÷ ¾ðÁ¦ ¿À°í, ¾ðÁ¦ ºÃ´Ù ±×°Í±îÁø ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ´äÇß´Ù.
°ËÂû °ü°èÀÚÀÇ Áø¼úµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù. °ËÂû °íÀ§ °£ºÎ´Â “ÀÌ¾¾ÀÇ ¼Ò¹®ÀÌ ¿¹ÀüºÎÅÍ µ¹¾Ò¾ú´Ù”¸ç “Áß¾ÓÁö°Ë °·ÂºÎ¿¡¼ ¸¶¾à ¼ö»ç Áß ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾ÆµéÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ³ª¿ÔÁö¸¸ ¼ö»ç¿¡ µé¾î°¡Áø ¸øÇß´Ù”°í Áõ¾ðÇÏ±âµµ Çß´Ù.
»ç°ÇÀ» Àß ¾Ë°í ÀÖ´Â ÀüÁ÷ º¸ÁÂ°üµµ °°Àº ¸Æ¶ôÀ¸·Î “±âÀÚ°¡ »õº®¿¡ ÀüÈ¸¦ Çß´Ù. ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ¾ÆµéÀÇ ÀÌ¸§ µîÀÌ ³ª¿Ô´Âµ¥ °Â³×µéÀ» ´Ù·ç±â¿£ ºÎ´ã½º·¯¿î °Í °°¾Ò´Ù”¸ç “ÇÙ½ÉÀº ÀÌ¾¾¶ó°í º¼ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ±è ÀÇ¿øÀÇ »çÀ§´Â 2³â ¹Ý µ¿¾È 15Â÷·Ê³ª ¸¶¾àÀ» Åõ¾àÇß´Ù. ±×·¯³ª ¹ý¿øÀº ¾çÇü ±âÁØÀÇ ÇÏÇÑ¼±À» ÀÌÅ»ÇÑ ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¼±°íÇß´Ù. °ËÂûÀº Ç×¼ÒÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÏ°¢¿¡¼´Â °ËÂûÀÌ ±è ÀÇ¿ø »çÀ§¿Í ½ÃÇü ¾¾¿¡ ´ëÇØ ‘ºÁÁÖ±â ¼ö»ç¸¦ ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä’´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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