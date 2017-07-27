Á¶À±¼± ³²Æí, °á½É °øÆÇ¼­ ´«¹° È£¼Ò ÅëÇß³ª?¡¦¡®Ä«Åå ÄÚÄ¡ºÎÅÍ º¯È£±îÁö¡¯

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|¡ã 27ÀÏ ¡®¹®È‧Ã¼À°°è Áö¿ø ¹èÁ¦ ¸í´Ü(ÀÏ¸í ºí·¢¸®½ºÆ®)¡¯ ÀÛ¼º°ú ½ÇÇàÀ» Áö½ÃÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ±è±âÃá(78) Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀå°ú Á¶À±¼±(51) Àü ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü¿¡ ´ëÇÑ 1½É¿¡¼ Á¶À±¼± Àü ¹®Ã¼ºÎ Àå°üÀÌ Â¡¿ª 1³â, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
27ÀÏ ‘¹®È‧Ã¼À°°è Áö¿ø ¹èÁ¦ ¸í´Ü(ÀÏ¸í ºí·¢¸®½ºÆ®)’ ÀÛ¼º°ú ½ÇÇàÀ» Áö½ÃÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ±è±âÃá(78) Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀå°ú Á¶À±¼±(51) Àü ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü¿¡ ´ëÇÑ 1½É ¼±°í°¡ ¿·È´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ¿¸° 1½É¿¡¼ Á¶À±¼± Àü ¹®Ã¼ºÎ Àå°üÀº Â¡¿ª 1³â, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Æ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
³²ÆíÀÌÀÚ º¯È£ÀÎÀÎ ¹Ú¼º¿± º¯È£»ç´Â Æ¯°Ë ÃøÀÇ Áõ°Å¿¡ ´ëÇØ “ºó¾àÇÑ Áõ°Å»Ó”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÌ´Â ½ÃÀÛºÎÅÍ Á¶ Àü Àå°üÀ» °Ü³ÉÇØ ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇß±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó´Â ³»¿ëÀÇ ÁÖÀåÀ» ÆîÄ£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¹Ú¼º¿± º¯È£»ç´Â ¾Õ¼± °á½É °øÆÇ¿¡¼ Á¶ Àü Àå°üÀÌ Â¡¿ª 6³âÀ» ±¸Çü¹Þ¾ÒÀ» ¶§ ´«¹°ÀÇ È£¼Ò¸¦ Çß´ø °ÍÀ¸·Î ÈÁ¦°¡ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ¹Ú º¯È£»ç´Â “Á¶ Àü Àå°üÀÌ ±¸¼ÓµÈ ÈÄ ÅÖ ºó ¹æ ¾È¿¡¼ Á¦°¡ ´À³¤ °ÍÀº °áÈ¥ÇÒ ¶§ ´ÙÁüÇÑ ‘ÁöÄÑÁÖ°Ú´Ù’´Â ¾à¼ÓÀ» ÁöÅ°Áö ¸øÇÑ ¹«·Â°¨ÀÌ¾ú´Ù”¸ç “ÀÌÁ¦ ±×Àú ÇÏ´Ã°ú ¿î¸í, ÀçÆÇ ½Ã½ºÅÛÀ» ¹ÏÀ» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í È£¼ÒÇß´Ù.
¹Ú º¯È£»ç´Â Áö³ 1¿ù ¾Æ³» Á¶À±¼± Àü Àå°üÀÌ ¿©ÀÇµµ ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ‘ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ® Áø»ó±Ô¸íÀ» À§ÇÑ ±¹Á¶Æ¯À§ Á¦7Â÷ Ã»¹®È¸’¿¡¼ ¹®È·¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ®¿Í °ü·ÃÇØ Æ¯À§ À§¿øµéÀÇ ÁúÀÇ¸¦ ¹ÞÀ» ¶§µµ ³»³» Ä«Ä«¿ÀÅå ¸Þ½ÃÁö·Î ´äº¯À» ÄÚÄ¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÇÑÆí, 27ÀÏ Á¶À±¼± Àü Àå°üÀº ¹®È¿¹¼ú°è Áö¿ø¹èÁ¦ ¸í´ÜÀÎ ‘ºí·¢¸®½ºÆ®’¸¦ ÀÛ¼º ¹× °ü¸®ÇÏ°Ô Áö½ÃÇÑ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ´ë½Å ±¹È¸¿¡¼ À§ÁõÇÑ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼¸¸ Â¡¿ª 1³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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