Å©¸®¹Ì³Î¸¶ÀÎµå, Ã¹¹æ »ó¹ÝµÈ Æò°¡ ±³Â÷ÇÏ´Â °¡¿îµ¥ Å©¸¶ Ãø ¡°Ã¹ È¸´Â ¿¹°íÆíÀÏ »Ó¡±

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26ÀÏ Ã¹¹æ¼ÛµÈ tvN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘Å©¸®¹Ì³Î ¸¶ÀÎµå’ÀÇ ½ÃÃ»·ü 4.2%(´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ ±âÁØ)·Î ³ª»ÚÁö ¾ÊÀº Ãâ¹ßÀ» Çß´Ù. ±×·¯³ª È¤µ¶ÇÑ Æò°¡´Â ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù.
¾Õ¼ ¹æ¼ÛµÈ ‘Å©¸®¹Ì³Î ¸¶ÀÎµå’ 1È¸¿¡¼´Â 20´ë ¿©¼ºÀ» ³³Ä¡, »ìÇØÇÏ´Â ¿¬¼â»ìÀÎ»ç°ÇÀ» ´Ù·ð´Ù. NCI ÆÀ ¼Ò¼Ó ±èÇöÁØ(ÀÌÁØ±â ºÐ)Àº ÈÄ¹è ¿©µ¿»ýÀÎ ÃÖ³ª¿µ(´º½ã ºÐ)ÀÌ ³³Ä¡µÈ °Í¿¡ °ÝºÐÇÑ´Ù. °á±¹ ÇöÁØ°ú ¼±¿ì(¹®Ã¤¿ø)ÀÇ °øÁ¶¼ö»ç·Î ¹üÀÎÀº Àâ¾ÒÀ¸³ª ÃÖ³ª¿µÀÇ ÈçÀûÀ» Ã£Áö ¸øÇÏ¸ç 1È¸°¡ ¸¶¹«¸® µÆ´Ù.
2È¸¿¡¼´Â ÃÖ³ª¿µÀ» ±¸ÇÏ±â À§ÇØ À» ±¸ÇÏ±â À§ÇØ °±âÇü(¼ÕÇöÁÖ ºÐ)°ú ±èÇöÁØÀÌ °í±ººÐÅõÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ÆîÃÄÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±äÀå°¨ ³ÑÄ¡´Â Àü°³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Ã¹È¸ ¹æ¼Û Á÷ÈÄ »ó¹æµÈ Æò°¡°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¿øÀÛÀÌ ÀÖ´Â ÀÛÇ°ÀÎ ¸¸Å ¿øÀÛ°úÀÇ ºñ±³´Â ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù.
ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “¿øÀÛÀ» º» »ç¶÷ÀÌ³ª ¿øÀÛÀ» ¾È º» »ç¶÷ µÑ ´Ù ¸¸Á·ÇÏ±â ¾î·Á¿î Àü°³”, “¿øÀÛÀ» º¸´Ù ºÁ¼ ±×·±Áö ¼ÖÁ÷È÷ Á» ±×·¡¿ä”, “Å©¸¶´Â º¸Åë ¼Óµµ°¨ ÀÖ°Ô 1È·Î ÀÌ¾ß±â ³¡³»´Âµ¥ ¹ú½áºÎÅÍ µÎ È·Î ³ª´µ´Ù´Ï”, “µÇµµ·Ï ÇÑ È ¾È¿¡ ³¡³»µµ·Ï ÇØÁÖ¼¼¿ä”, “ÇÊ¿äÇÏ°í °áÁ¤ÀûÀÎ °Í¸¸ µüµü ºÎÅ¹ÇÕ´Ï´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é ±àÁ¤ÀûÀÎ Æò°¡µµ ÀÌ¾îÁ³´Ù. 1È¸ ¹æ¿µ Á÷ÈÄ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÎ ´©¸®²ÛµéÀº “¿¬±â ÃÖ°í¿´¾î¿ä”, “º¸´Â ³»³» °¡½¿ ¶³·Á¼ È¥³µÀ½”, “1È¸ºÎÅÍ ²ÜÀë°¢”, “ÀÌÁØ±â ¾ó±¼¸¸ ºÁµµ µå¶ó¸¶°¡ Àç¹ÌÀÖ´Ù”, “¾ÆÁ÷ 1È¸ÀÎµ¥ ´õ Àç¹ÌÀÖ¾îÁú°Å¶ó ¹Ï¾î¿ä”µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ¿øÀÛ°ú ºñ±³µÉ °ÍÀ» ÀÇ½ÄÇÑ µí ‘Å©¸®¹Ì³Î¸¶ÀÎµå’ Á¦ÀÛÁøÀº 27ÀÏ “³¯Ä«·Î¿î ÇÁ·ÎÆÄÀÏ¸µÀ¸·Î »ç°ÇÀÇ ÀÌ¸éÀ» ³¹³¹ÀÌ ÆÄÇìÄ¡´Â °±âÇü(¼ÕÇöÁÖ ºÐ)°ú ¹üÁËÀÚÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ »óÈ²À» µÇÂ¤¾î º¸¸ç »ç°Ç ÇØ°á¿¡ ÀÏÁ¶ÇÏ´Â ±èÇöÁØ(ÀÌÁØ±â ºÐ)ÀÇ ¸ð½ÀÀº ¶Ç ´Ù¸¥ Àç¹Ì¸¦ ¼±»çÇÒ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “Ã¹ È¸´Â ¿¹°í¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ÆîÃÄÁú ½ºÅä¸®¸¦ ±â´ë ¹Ù¶õ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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