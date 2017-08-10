[SNSÀÌ½´] ÀÎ±â BJ, ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó Á×ÀÌ°Ú´Ù »ìÀÎ Çù¹Ú¡¦¿©¼º ÇâÇÑ Áõ¿À¹üÁË ¿¹°í¿¡ SNS ¹ßÄ¬

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ÇÑ ÀÎ±â ³²¼º BJ´Â °«°Ç¹èÀÇ ¾ó±¼À» Ã£¾Ò´Ù¸ç ¿µ»óÀ» °ø°³ÇßÀ¸³ª ¿µ»ó ¼Ó ¿©¼ºÀÌ °«°Ç¹è¶ó´Â Áõ°Å´Â ¾îµð¿¡µµ ¾ø´Ù. ÀÌ ³²¼º BJ°¡ ¿µ»ó ¼Ó ¿©¼ºÀ» °«°Ç¹è¶ó°í ´ÜÁ¤ÇÑ °ÍÀº ±×Àú ¸ñ¼Ò¸®°¡ ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â ÀÌÀ¯ ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ‘ÀÏ°£º£½ºÆ®’ µî¿¡´Â °«°Ç¹èÀÇ ½Å»óÀÌ¶ó¸ç °³ÀÎ ½Å»óÁ¤º¸°¡ ¹«Â÷º°ÀûÀ¸·Î °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Ù. ÁýÁÖ¼ÒºÎÅÍ ÀüÈ¹øÈ£, Ä«Ä«¿ÀÅå ¾ÆÀÌµð±îÁö È®ÀÎµÇÁöµµ ¾Ê¾ÒÀ» »Ó´õ·¯ ¾ÖÃÊ¿¡ À¯Ãâ µÇ¼µµ ¾È µÇ´Â °³ÀÎ ½Å»óÁ¤º¸µéÀÌ ¹«Â÷º°ÀûÀ¸·Î °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Â °Í.
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