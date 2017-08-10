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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.10 ¸ñ 14:59
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[SNSÀÌ½´] ÀÎ±â BJ, ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó Á×ÀÌ°Ú´Ù »ìÀÎ Çù¹Ú¡¦¿©¼º ÇâÇÑ Áõ¿À¹üÁË ¿¹°í¿¡ SNS ¹ßÄ¬
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.10  
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¡ã ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó °â ¹æ¼ÛÁøÇàÀÚ¸¦ Ã£¾Æ°¡ Á×ÀÌ°Ú´Ù´Â ³»¿ëÀÇ µ¿¿µ»óÀÌ À¯Æ©ºê¿¡ ¿Ã¶ó¿Í ³×Æ¼ÁðµéÀÌ ¹ßÄ¬ µÚÁýÇû´Ù. À¯Æ©ºê °³ÀÎ ¹æ¼Û Ä¸Ã³.

¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó °â ¹æ¼ÛÁøÇàÀÚ¸¦ Ã£¾Æ°¡ Á×ÀÌ°Ú´Ù´Â ³»¿ëÀÇ µ¿¿µ»óÀÌ À¯Æ©ºê¿¡ ¿Ã¶ó¿Í ³×Æ¼ÁðµéÀÌ ¹ßÄ¬ µÚÁýÇû´Ù.

ÇÑ ÀÎ±â À¯Æ©ºêBJ°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¹æ¼Û¿¡¼­ “20¸¸¿ø ÈÄ¿øÀÌ µé¾î¿À¸é ‘°«°Ç¹è’¸¦ Á×ÀÌ°Ú´Ù”°í ¸»Çß°í ½ÇÁ¦·Î 20¸¸¿ø ÈÄ¿øÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ±× Á÷ÈÄ “°«°Ç¹è ÀÌ XXXX Àú°Å °ø¾à´ë·Î Á¦°¡ °«°Ç¹è¸¦ Á×ÀÌ·¯ °¡°Ú´Ù”¸ç »ìÀÎÀ» ¿¹°íÇß´Ù.

´õ ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦´Â ÀÌ ³²¼ºÀÇ »ìÀÎ Çù¹Ú¿¡ ¿µ»óÀ» º¸°í ÀÖ´ø ½ÃÃ»ÀÚµé ¿ª½Ã “Àú X Á×¿©¶ó” “¶Ò¹è±â ±ú°í ¿À¸é ³Ê ÈÄ¿øÇÑ´Ù” “Àú XXX Âñ·¯Á×ÀÌÀÚ” “XX¿¡´Ù °ø±¸¸¦ Áý¾î³Ö¾î¶ó”µîÀÇ ¹ß¾ðÀ» ÇÏ¸ç »ìÀÎÀ» ºÎÃß±â°Å³ª µ¿Á¶ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù´Â »ç½ÇÀÌ´Ù.

‘°«°Ç¹è’´Â ¿Â¶óÀÎ °ÔÀÓ ¿©¼º °ÔÀÌ¸ÓÀÌÀÚ °ÔÀÓ ¹æ¼Û ÁøÇàÀÚÀÌ´Ù. ÀÌ ¿©¼ºÀº ¿©¼º °ÔÀÌ¸ÓµéÀÌ ³²¼º °ÔÀÌ¸Óµé·ÎºÎÅÍ ¿©¼ºÀÌ¶õ ÀÌÀ¯·Î ¼ºÈ¸·ÕÀ» ´çÇÏ°Å³ª ¸ð¿åÀûÀÎ ¹ß¾ðÀ» µè´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ‘¹Ì·¯¸µ’À¸·Î ³²¼º °ÔÀÌ¸ÓµéÀ» ¶È°°ÀÌ ¸ð¿åÇÏ°Å³ª ºñ³­ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù. ‘°«°Ç¹è’´Â ¿©¼º °ÔÀÌ¸Óµé°ú ¿©¼º À¯Æ©ºê ±¸µ¶ÀÚµé »çÀÌ¿¡¼± ÀÎ±â°¡ ³ô´Ù. ±×µ¿¾È ¿©¼ºÀÌ¶õ ÀÌÀ¯·Î ´çÇÑ ¸ð¿å°ú ¼³¿òÀ» ‘°«°Ç¹è’°¡ ´ë½Å Ç®¾îÁÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

¹Ý¸é ÀÌ¿¡ ºÒ¸¸À» °¡Áø ³²¼ºµéÀÌ ‘°«°Ç¹è’ÀÇ ÅÂµµµµ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù¸ç ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇØ¿Ô´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÏºÎ ³²¼ºµéÀº ¹®Á¦ Á¦±â¸¦ ³Ñ¾î ‘°«°Ç¹è’ÀÇ Á¤Ã¼¸¦ ÆÄÇìÄ¡°Ú´Ù¸ç ¾Æ¹« ¿©¼ºÀÇ ÁÖ¼Ò³ª À¯Ãâ½ÃÅ°°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÇÑ ÀÎ±â ³²¼º BJ´Â °«°Ç¹èÀÇ ¾ó±¼À» Ã£¾Ò´Ù¸ç ¿µ»óÀ» °ø°³ÇßÀ¸³ª ¿µ»ó ¼Ó ¿©¼ºÀÌ °«°Ç¹è¶ó´Â Áõ°Å´Â ¾îµð¿¡µµ ¾ø´Ù. ÀÌ ³²¼º BJ°¡ ¿µ»ó ¼Ó ¿©¼ºÀ» °«°Ç¹è¶ó°í ´ÜÁ¤ÇÑ °ÍÀº ±×Àú ¸ñ¼Ò¸®°¡ ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â ÀÌÀ¯ ¶§¹®ÀÌ´Ù. 

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ‘ÀÏ°£º£½ºÆ®’ µî¿¡´Â °«°Ç¹èÀÇ ½Å»óÀÌ¶ó¸ç °³ÀÎ ½Å»óÁ¤º¸°¡ ¹«Â÷º°ÀûÀ¸·Î °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Ù. ÁýÁÖ¼ÒºÎÅÍ ÀüÈ­¹øÈ£, Ä«Ä«¿ÀÅå ¾ÆÀÌµð±îÁö È®ÀÎµÇÁöµµ ¾Ê¾ÒÀ» »Ó´õ·¯ ¾ÖÃÊ¿¡ À¯Ãâ µÇ¼­µµ ¾È µÇ´Â °³ÀÎ ½Å»óÁ¤º¸µéÀÌ ¹«Â÷º°ÀûÀ¸·Î °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Â °Í.

°³ÀÎ½Å»óÁ¤º¸ À¯ÃâÀ» ³Ñ¾î »ìÀÎÇù¹Ú µ¿¿µ»ó±îÁö ¿Ã¶ó¿ÀÀÚ ³×Æ¼ÁðµéÀº ¹ßÄ¬ µÚÁýÇû´Ù. ³×Æ¼ÁðµéÀº ÇØ´ç ¿µ»óÀ» °øÀ¯ÇÏ°í °æÂû¿¡ ½Å°íÇÒ °ÍÀ» ºÎÅ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

10ÀÏ ¿ÀÀüºÎÅÍ Æ®À§ÅÍ ½Ç½Ã°£ Æ®·»µå¿¡´Â ‘#»ìÀÎ¿¹°í³²_¿©ÇøÀ¯Æ©¹ö_°Ë°ÅÇØ’¶ó´Â ÇØ½ÃÅÂ±×°¡ ÀÎ±â ±Û·Î ¿Ã¶ó¿Â »óÅÂÀÌ´Ù.

ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “³²¼º °ÔÀÌ¸Ó¿Í À¯Æ©¹öµéÀÌ ¿©¼º¿¡ ´ëÇÑ Çø¿À ¹æ¼ÛÀ» ÇÒ ¶§ ±×µéÀº »ý¸íÀÇ À§ÇùÀ» ´À²¼À»±î? ¹Ý¸é ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó°¡ ¶È°°ÀÌ ¹Ì·¯¸µÀ» ÇÏÀÚ °ø°ø¿¬È÷ ¹æ¼ÛÀ¸·Î »ìÀÎ Çù¹ÚÀ» ¹Þ´Â´Ù. ÀÌ·¡µµ ¿©¼ºÇø¿À°¡ ¾ø´Â »çÈ¸ÀÎ°¡?”¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

´Ù¸¥ ³×Æ¼Áð ¿ª½Ã “¿©¼ºÀÇ ¸ñ¼ûÀÌ ÀÌµé¿¡°Õ ¹æ¼Û ¼ÒÀç°í À¯Èï°Å¸®´Ù. ¿©¼ºµéÀº ÀÌ·± »çÈ¸¿¡ »ì°í ÀÖ´Ù. ¹æ¼Û BJ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¹æ¼ÛÀ» º¸´ø ¼ö¹éÀÇ ½ÃÃ»ÀÚµéµµ ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó¸¦ Á×ÀÌ¶ó¸ç ¸ñÃ»À» ³ôÀÌ´Ù ¸øÇØ ¿Â°® °¡ÇÐÀû ¹æ¹ýÀ» Á¦½ÃÇÏ±â±îÁö ÇÑ´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¿©Çø¹Î±¹ÀÌ´Ù”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.

ÇÑÆí 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã ÇöÀç ÇØ´ç »ìÀÎÇù¹Ú µ¿¿µ»óÀº »èÁ¦µÈ »óÅÂÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¾ÆÀÌÆù8, Èæ¹é ÄÃ·¯ÀÏ±î ¾Æ´Ï¸é 6°¡Áö ÄÃ·¯ÀÏ±î?
  • ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
  • ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
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