¡®ÀÓ½Å¡¯ Ã¤¸² ¢¾°¡¿ÀÂêÄ¡, °áÈ¥Àü °¨µ¿ÀÇ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ¡®´Ù½ÃºÁµµ ¸íÀå¸é¡¯...¡°´Þ´ÞÇÏ³×¡±

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¹è¿ì Ã¤¸²°ú °¡¿ÀÂêÄ¡ ºÎºÎ°¡ 3³â ¸¸¿¡ ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, µÎ »ç¶÷ÀÌ °áÈ¥ÇÏ±â Àü °¨µ¿À» ÀüÇÑ ÇÁ·ÎÆ÷Áî Àå¸éµµ ´Ù½Ã±Ý Á¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
10ÀÏ Ã¤¸²ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ½ÎÀÌ´õ½ºHQ´Â Ã¤¸²ÀÌ ÀÓ½Å 6°³¿ù¿¡ Á¢¾î µé¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù. Ã¤¸²Àº ÇöÀç °¡¿ÀÂêÄ¡¿Í ÇÔ²² ÀÓ½ÅºÎ¸¦ À§ÇÑ ¿ä°¡ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼ö°ÇÏ¸ç Ãâ»êÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº Áö³ Áß±¹ µå¶ó¸¶ ‘ÀÌ¾¾°¡¹®’¿¡¼ ºÎºÎ·Î È£ÈíÇÏ´Ù 2014³â ºÎºÎÀÇ ÀÎ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù.
Æ¯È÷ °¡¿ÀÂêÄ¡´Â °áÈ¥ Àü ¼ö¸¹Àº ÀÎÆÄ°¡ ¸ðÀÎ °Å¸®¿¡¼ Ã¤¸²À» À§ÇØ ´ÞÄÞÇÑ ÇÁ·ÎÆ÷Áî¸¦ ÀüÇØ Å« ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
´ç½Ã Áß±¹ ÇöÁö ¾ð·ÐµéÀº “°¡¿ÀÂêÄ¡´Â ÀÌ³¯ Ã¤¸²¿¡°Ô ½Å½ÂÈÆÀÇ ‘¾ÆÀÌ ºô¸®ºê(I Beileve)’¸¦ ÇÑ±¹¾î·Î ºÒ·¯Áá´Ù. ±×´Â ÀÌÈÄ ¹«¸À» ²Ý°í Àå¹Ì ²É´Ù¹ß°ú ¹ÝÁö¸¦ °Ç³Þ´Ù”¸ç “Ã¤¸²Àº °¡¿ÀÂêÄ¡¿¡ Æ÷¿Ë°ú Å°½º·Î È´äÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ °¡¿ÀÂêÄ¡´Â ÇÁ·ÎÆ÷ÁîÇÑ ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ¿þÀÌº¸¿¡ “³» ÀÎ»ý Áß ¸Å¿ì Æ¯º°ÇÑ ³¯ÀÌ´Ù”¸ç “³ª´Â ´ç½ÅÀ» ¿Â ÈûÀ» ´ÙÇØ »ç¶ûÇÏ°í º¸È£ÇÏ°í ³» °ÍÀÌ µÈ ´ç½ÅÀ» ¾Æ³¢´Âµ¥ ÁýÁßÇÒ °Å¿¹¿ä”¶ó°í Ã¤¸²¿¡ ´ëÇÑ ¹«ÇÑÇÑ »ç¶ûÀ» ÀüÇß´Ù.
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