¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¼º½É¸Í¾Æ¿ø ¾Æµ¿ »ç¸Á»ç°Ç¡¦ÀÇÀÚ À§ ±â±«ÇÑ ÀÚ¼¼ÀÇ Áø½Ç

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13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ¼º½É¸Í¾Æ¿ø ¾Æµ¿ »ç¸Á »ç°ÇÀ» ÆÄÇìÃÆ´Ù.
2012³â 11¿ù 8ÀÏ »õº® °í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ÇÑ ÅëÀÇ ÀüÈ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ¾ÆÀÌ¸¦ ¸Ã°å´ø ¼º½É¸Í¾Æ¿ø¿¡¼ ¿Â ÀüÈ¿´´Ù. °í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “‘¿øÀå ¼ö³à´ÔÀÌ ¾ÆÀÌ°¡ ¹ã¿¡ ÀÚ´Ù°¡ ÆíÈ÷ Á×¾ú´Ù’°í Çß´Ù”¸ç “¾ÆÁ÷ ¾î¸° ¾ÆÀÌ°¡ ¿Ö Á×¾î¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±èÁÖÈñ ¾çÀº 11¿ù 8ÀÏ »õº® 5½Ã 50ºÐ²² ´ã´ç º¸À°±³»ç °¾¾¿¡ ÀÇÇØ ¹ß°ßµÆ´Ù. ´ç½Ã ° ¾¾´Â ÀÇÀÚ À§¿¡ ¾ÉÀº Ã¤ »ç¸ÁÇØ ÀÖ´Â ±èÁÖÈñ ¾çÀ» ¹ß°ßÇÏ°í´Â 119¿¡ ½Å°íÇß´Ù. ±×·¯³ª 119°¡ µµÂøÇßÀ» ´ç½Ã ±èÁÖÈñ ¾çÀº Ä§´ë À§¿¡ ´¯ÇôÁ® ÀÖ¾ú´Âµ¥ ° ¾¾°¡ ½Å°í Á÷Àü ±èÁÖÈñ ¾çÀ» Ä§´ë·Î ¿Å°Ü¼ ´¯Èù °Í.
´ç½Ã Ãâµ¿ÇÑ ±¸±Þ´ë¿øÀº ±èÁÖÈñ ¾çÀ» µ¥¸®°í º´¿øÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ´ø Áß ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ »ç¸ÁÀ» È®½ÅÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù. ´ç½Ã ±¸±Þ´ë¿øÀº “¹º°¡ ÀÌ»óÇØ¼ ¾ç¸»À» ¹þ±â´Ï±î ¹ß¹Ù´Ú¿¡ ½Ã¹ÝÀÌ »ý°Ü ÀÖ¾î »ç¸ÁÇÑ Áö ¿À·¡µÆ´Ù°í È®½ÅÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
°í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â “ÃæÁÖ ¼º½É¸Í¾Æ¿øÀº 24½Ã°£ µ¿¾È ±³»ç°¡ 3±³´ë·Î ¾ÆÀÌ¸¦ µ¹º»´Ù°í Çß´Ù. ±×·±µ¥ ¾î¶»°Ô ¾ÆÀÌ°¡ ¹ã¿¡ È¥ÀÚ ÀÇÀÚ¿¡ ¾É¾Æ¼ »ç¸ÁÇÒ ¶§±îÁö ¸ð¸¦ ¼ö ÀÖ´À³Ä”°í ÀÇ¹®À» Á¦±âÇß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ±èÁÖÈñ ¾çÀÌ »ç¸ÁÇÒ ´ç½Ã ¾ÆÀÌ¸¦ µ¹º¸°í ÀÖ´ø º¸À°±³»ç °¾¾´Â °æÂû¿¡ “±èÁÖÈñ ¾çÀÌ »õº® 1½Ã²² Àá¿¡¼ ±ú¼ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â µ¿¿ä¸¦ Æ²¾îÁá´Ù. ±èÁÖÈñ ¾çÀº ÀÇÀÚ¿¡ ¾É¾Æ »õº® 2½Ã±îÁö µ¿¿ä¸¦ µé¾ú°í 2½Ã¿¡ ¿·¹æ¿¡¼ ¾ÆÀÌ°¡ ±ú¼ ¿ì´Â ¹Ù¶÷¿¡ ¿·¹æÀ¸·Î °Ç³Ê°¬´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
¶Ç ° ¾¾´Â “¿·¹æ¿¡¼ ¾ÆÀÌ¸¦ Àç¿ì´Ù Àáµé¾ú°í »õº® 5½Ã 50ºÐ ¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï¸®¸é¼ ²£°í °¡º¸´Ï ÁÖÈñ°¡ ÀÇÀÚ À§¿¡ Á×¾îÀÖ¾ú´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
´ç½Ã ° ¾¾°¡ Áõ¾ð¿¡ µû¸£¸é ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ½Ã½ÅÀº ÀÇÀÚ À§¿¡¼ ¸öÀÌ ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î ±â¿ï¾î ¸ñÀÌ ÆÈ°ÉÀÌ¿Í ÀÇÀÚ »çÀÌ¿¡ ³¢ÀÎ »óÅÂ¿´´Ù.
±×·¯³ª ° ¾¾´Â °æÂû°ú ÇÔ²² ÇöÀå °ËÁõ¿¡¼ ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¹ß°ß ´ç½Ã ¸ð½ÀÀ» ÀçÇöÇÏÁö ¸øÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ÀÚ¼¼°¡ ½ÇÁ¦·Î °¡´ÉÇÑ °ÍÀÎÁö Á÷Á¢ ½ÇÇèÀ» Çß´Ù. Á¦ÀÛÁøÀº ±èÁÖÈñ ¾ç°ú Å°¿Í ½ÅÃ¼ Á¶°ÇÀÌ ºñ½ÁÇÑ ¾Æµ¿À» ¼·¿ÜÇØ °¾¾°¡ Áõ¾ðÇÑ ±èÁÖÈñ ¾ç »ç¸Á ´ç½Ã ¸ð½ÀÀ» ÀçÇöÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª ¹«¸À» ²Ý°í ¾ÉÀº Ã¤ ÆÈ°ÉÀÌ¿¡ ¸ñÀ» ³¢¿ì´Â °ÍÀº µµÀúÈ÷ ºÒ°¡´ÉÇß´Ù.
±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â ¸Í¾Æ¿ø ÃøÀÌ ¾ÆÀÌÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ °íÀÇ·Î °¨Ãè°í ¾ÆÀÌ¸¦ ¹æÄ¡ÇØ µÖ »ç¸ÁÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “¾ÆÀÌ°¡ Á×°í 2³â¸¸¿¡ ±³»çµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ »ýÈ° ÀÏÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “±×·±µ¥ ÀÏÁö¿¡ ÁÖÈñ°¡ »ç¸Á ÀÏÁÖÀÏ ÀüºÎÅÍ ¿ÞÂÊÀ¸·Î ÀÚ²Ù ±â¿ï°Å³ª ³Ñ¾îÁø´Ù°í ÀûÇôÀÖ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
½ÇÁ¦·Î ±³»çµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ »ýÈ° ÀÏÁö¿¡´Â ±èÁÖÈñ ¾çÀÌ ÀÚ²Ù ¿ÞÂÊÀÌ³ª ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î ºñÆ²°Å¸®°í ³Ñ¾îÁø´Ù°í ÀÛ¼ºµÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¼º½É¸Í¾Æ¿øÀº ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ÀÌ·± Çö»óÀ» ºÎ¸ð¿¡°Ô ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ½Ã½Å¿¡¼´Â °ñ¹Ý ÂÊ°ú ±Í µÚ¿¡ ÀÌÀ¯¸¦ ¾Ë ¼ö ¾ø´Â Ä¿´Ù¶õ »óÃ³°¡ ¹ß°ßµÆ´Âµ¥ ¸Í¾Æ¿ø ±³»çµé ÀüºÎ ÇØ´ç »óÃ³°¡ ¾î¶»°Ô »ý±ä °ÍÀÎÁö ¸ð¸¥´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “¾ÆÀÌ ¸Ó¸®¸¦ °¨±â¸é¼ ±Í µÚ¸¦ ´ç¿¬È÷ º¸°Ô µÇ´Âµ¥ ÀÌ Å« »óÃ³¸¦ ¸ø º»´Ù´Â °Ô ¸»ÀÌ ¾È µÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
°ñ¹Ý¿¡ ³ »óÃ³ ¿ª½Ã ¸Í¾Æ¿ø¿¡¼ 11¿ù 1ÀÏ¿¡ ¹ß°ßÇØ³õ°í ºÎ¸ð¿¡°Ô ¹Ù·Î ¿¬¶ôÇÏÁö ¾Ê°í ÀÏÁÖÀÏ µÚÀÎ 11¿ù 7ÀÏ¿¡¾ß ÀüÈ¸¦ ÇØ ¾Ë¸° °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â º»·¡ ±Ý¿äÀÏÀÎ 11¿ù 2ÀÏ¿¡ ¸Í¾Æ¿ø¿¡ °¡ ÁÖ¸»¿¡ ¾ÆÀÌµéÀ» Áý¿¡ µ¥·Á¿Ã °èÈ¹ÀÌ¾úÀ¸³ª ¸Í¾Æ¿ø ¿øÀå ¼ö³à°¡ ¾ÆÀÌÀÇ »óÃ³¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í´Â 11¿ù 1ÀÏ ºÎ¸ð¿¡°Ô ÀüÈ¸¦ ÇØ ¿ÀÁö ¸øÇÏµµ·Ï ¸»ÇÑ Á¤È²µµ ¹àÇôÁ³´Ù.
±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¹Ì´Â “¿øÀå ¼ö³à´ÔÀÌ °©ÀÚ±â 1ÀÏ³¯ ÀüÈ°¡ ¿Í¼ ‘³Ê¹« ÀÚÁÖ º¸·¯ ¿Â´Ù. ±Ø¼ºÀÌ´Ù’ ¶ó°í ¸»Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾ÆÀÌ¸¦ È¥ÀÚ 4½Ã°£ÀÌ³ª ¹æÄ¡ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â ¸Í¾Æ¿ø°ú º¸À°±³»ç °¾¾¸¦ »ó´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» ÇßÀ¸³ª °æÂûÀº »ç°Ç Ã³À½ºÎÅÍ ¸Í¾Æ¿øÀÇ Àß¸ø¿¡ ´ëÇØ È¸ÀÇÀûÀÌ¾ú°í °ËÂû ¿ª½Ã ±¸ÇüÁ¶Â÷ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °á±¹ ÇØ´ç »ç°ÇÀº 1½É¿¡¼ ±Ý°í 8¿ù°ú ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, 2½É¿¡¼´Â ¹«ÁË ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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