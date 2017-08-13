°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.13 ÀÏ 09:34
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¼º½É¸Í¾Æ¿ø ¾Æµ¿ »ç¸Á»ç°Ç¡¦ÀÇÀÚ À§ ±â±«ÇÑ ÀÚ¼¼ÀÇ Áø½Ç
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¿¡¼­´Â ¼º½É¸Í¾Æ¿ø ¾Æµ¿ »ç¸Á »ç°ÇÀ» ÆÄÇìÃÆ´Ù. SBSÄ¸Ã³.

13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ¼º½É¸Í¾Æ¿ø ¾Æµ¿ »ç¸Á »ç°ÇÀ» ÆÄÇìÃÆ´Ù.

2012³â 11¿ù 8ÀÏ »õº® °í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ÇÑ ÅëÀÇ ÀüÈ­¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ¾ÆÀÌ¸¦ ¸Ã°å´ø ¼º½É¸Í¾Æ¿ø¿¡¼­ ¿Â ÀüÈ­¿´´Ù. °í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “‘¿øÀå ¼ö³à´ÔÀÌ ¾ÆÀÌ°¡ ¹ã¿¡ ÀÚ´Ù°¡ ÆíÈ÷ Á×¾ú´Ù’°í Çß´Ù”¸ç “¾ÆÁ÷ ¾î¸° ¾ÆÀÌ°¡ ¿Ö Á×¾î¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±èÁÖÈñ ¾çÀº 11¿ù 8ÀÏ »õº® 5½Ã 50ºÐ²² ´ã´ç º¸À°±³»ç °­¾¾¿¡ ÀÇÇØ ¹ß°ßµÆ´Ù. ´ç½Ã °­ ¾¾´Â ÀÇÀÚ À§¿¡ ¾ÉÀº Ã¤ »ç¸ÁÇØ ÀÖ´Â ±èÁÖÈñ ¾çÀ» ¹ß°ßÇÏ°í´Â 119¿¡ ½Å°íÇß´Ù. ±×·¯³ª 119°¡ µµÂøÇßÀ» ´ç½Ã ±èÁÖÈñ ¾çÀº Ä§´ë À§¿¡ ´¯ÇôÁ® ÀÖ¾ú´Âµ¥ °­ ¾¾°¡ ½Å°í Á÷Àü ±èÁÖÈñ ¾çÀ» Ä§´ë·Î ¿Å°Ü¼­ ´¯Èù °Í.

´ç½Ã Ãâµ¿ÇÑ ±¸±Þ´ë¿øÀº ±èÁÖÈñ ¾çÀ» µ¥¸®°í º´¿øÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ´ø Áß ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ »ç¸ÁÀ» È®½ÅÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù. ´ç½Ã ±¸±Þ´ë¿øÀº “¹º°¡ ÀÌ»óÇØ¼­ ¾ç¸»À» ¹þ±â´Ï±î ¹ß¹Ù´Ú¿¡ ½Ã¹ÝÀÌ »ý°Ü ÀÖ¾î »ç¸ÁÇÑ Áö ¿À·¡µÆ´Ù°í È®½ÅÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

°í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â “ÃæÁÖ ¼º½É¸Í¾Æ¿øÀº 24½Ã°£ µ¿¾È ±³»ç°¡ 3±³´ë·Î ¾ÆÀÌ¸¦ µ¹º»´Ù°í Çß´Ù. ±×·±µ¥ ¾î¶»°Ô ¾ÆÀÌ°¡ ¹ã¿¡ È¥ÀÚ ÀÇÀÚ¿¡ ¾É¾Æ¼­ »ç¸ÁÇÒ ¶§±îÁö ¸ð¸¦ ¼ö ÀÖ´À³Ä”°í ÀÇ¹®À» Á¦±âÇß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ±èÁÖÈñ ¾çÀÌ »ç¸ÁÇÒ ´ç½Ã ¾ÆÀÌ¸¦ µ¹º¸°í ÀÖ´ø º¸À°±³»ç °­¾¾´Â °æÂû¿¡ “±èÁÖÈñ ¾çÀÌ »õº® 1½Ã²² Àá¿¡¼­ ±ú¼­ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â µ¿¿ä¸¦ Æ²¾îÁá´Ù. ±èÁÖÈñ ¾çÀº ÀÇÀÚ¿¡ ¾É¾Æ »õº® 2½Ã±îÁö µ¿¿ä¸¦ µé¾ú°í 2½Ã¿¡ ¿·¹æ¿¡¼­ ¾ÆÀÌ°¡ ±ú¼­ ¿ì´Â ¹Ù¶÷¿¡ ¿·¹æÀ¸·Î °Ç³Ê°¬´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.

¶Ç °­ ¾¾´Â “¿·¹æ¿¡¼­ ¾ÆÀÌ¸¦ Àç¿ì´Ù Àáµé¾ú°í »õº® 5½Ã 50ºÐ ¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï¸®¸é¼­ ²£°í °¡º¸´Ï ÁÖÈñ°¡ ÀÇÀÚ À§¿¡ Á×¾îÀÖ¾ú´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.

´ç½Ã °­ ¾¾°¡ Áõ¾ð¿¡ µû¸£¸é ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ½Ã½ÅÀº ÀÇÀÚ À§¿¡¼­ ¸öÀÌ ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î ±â¿ï¾î ¸ñÀÌ ÆÈ°ÉÀÌ¿Í ÀÇÀÚ »çÀÌ¿¡ ³¢ÀÎ »óÅÂ¿´´Ù.

±×·¯³ª °­ ¾¾´Â °æÂû°ú ÇÔ²² ÇöÀå °ËÁõ¿¡¼­ ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¹ß°ß ´ç½Ã ¸ð½ÀÀ» ÀçÇöÇÏÁö ¸øÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ¿¡ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ÀÚ¼¼°¡ ½ÇÁ¦·Î °¡´ÉÇÑ °ÍÀÎÁö Á÷Á¢ ½ÇÇèÀ» Çß´Ù. Á¦ÀÛÁøÀº ±èÁÖÈñ ¾ç°ú Å°¿Í ½ÅÃ¼ Á¶°ÇÀÌ ºñ½ÁÇÑ ¾Æµ¿À» ¼·¿ÜÇØ °­¾¾°¡ Áõ¾ðÇÑ ±èÁÖÈñ ¾ç »ç¸Á ´ç½Ã ¸ð½ÀÀ» ÀçÇöÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª ¹«¸­À» ²Ý°í ¾ÉÀº Ã¤ ÆÈ°ÉÀÌ¿¡ ¸ñÀ» ³¢¿ì´Â °ÍÀº µµÀúÈ÷ ºÒ°¡´ÉÇß´Ù.

±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â ¸Í¾Æ¿ø ÃøÀÌ ¾ÆÀÌÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ °íÀÇ·Î °¨Ãè°í ¾ÆÀÌ¸¦ ¹æÄ¡ÇØ µÖ »ç¸ÁÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “¾ÆÀÌ°¡ Á×°í 2³â¸¸¿¡ ±³»çµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ »ýÈ° ÀÏÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “±×·±µ¥ ÀÏÁö¿¡ ÁÖÈñ°¡ »ç¸Á ÀÏÁÖÀÏ ÀüºÎÅÍ ¿ÞÂÊÀ¸·Î ÀÚ²Ù ±â¿ï°Å³ª ³Ñ¾îÁø´Ù°í ÀûÇôÀÖ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

½ÇÁ¦·Î ±³»çµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ »ýÈ° ÀÏÁö¿¡´Â ±èÁÖÈñ ¾çÀÌ ÀÚ²Ù ¿ÞÂÊÀÌ³ª ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î ºñÆ²°Å¸®°í ³Ñ¾îÁø´Ù°í ÀÛ¼ºµÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¼º½É¸Í¾Æ¿øÀº ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ÀÌ·± Çö»óÀ» ºÎ¸ð¿¡°Ô ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ½Ã½Å¿¡¼­´Â °ñ¹Ý ÂÊ°ú ±Í µÚ¿¡ ÀÌÀ¯¸¦ ¾Ë ¼ö ¾ø´Â Ä¿´Ù¶õ »óÃ³°¡ ¹ß°ßµÆ´Âµ¥ ¸Í¾Æ¿ø ±³»çµé ÀüºÎ ÇØ´ç »óÃ³°¡ ¾î¶»°Ô »ý±ä °ÍÀÎÁö ¸ð¸¥´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “¾ÆÀÌ ¸Ó¸®¸¦ °¨±â¸é¼­ ±Í µÚ¸¦ ´ç¿¬È÷ º¸°Ô µÇ´Âµ¥ ÀÌ Å« »óÃ³¸¦ ¸ø º»´Ù´Â °Ô ¸»ÀÌ ¾È µÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

°ñ¹Ý¿¡ ³­ »óÃ³ ¿ª½Ã ¸Í¾Æ¿ø¿¡¼­ 11¿ù 1ÀÏ¿¡ ¹ß°ßÇØ³õ°í ºÎ¸ð¿¡°Ô ¹Ù·Î ¿¬¶ôÇÏÁö ¾Ê°í ÀÏÁÖÀÏ µÚÀÎ 11¿ù 7ÀÏ¿¡¾ß ÀüÈ­¸¦ ÇØ ¾Ë¸° °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.

±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â º»·¡ ±Ý¿äÀÏÀÎ 11¿ù 2ÀÏ¿¡ ¸Í¾Æ¿ø¿¡ °¡ ÁÖ¸»¿¡ ¾ÆÀÌµéÀ» Áý¿¡ µ¥·Á¿Ã °èÈ¹ÀÌ¾úÀ¸³ª ¸Í¾Æ¿ø ¿øÀå ¼ö³à°¡ ¾ÆÀÌÀÇ »óÃ³¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í´Â 11¿ù 1ÀÏ ºÎ¸ð¿¡°Ô ÀüÈ­¸¦ ÇØ ¿ÀÁö ¸øÇÏµµ·Ï ¸»ÇÑ Á¤È²µµ ¹àÇôÁ³´Ù.

±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ¾î¹Ì´Â “¿øÀå ¼ö³à´ÔÀÌ °©ÀÚ±â 1ÀÏ³¯ ÀüÈ­°¡ ¿Í¼­ ‘³Ê¹« ÀÚÁÖ º¸·¯ ¿Â´Ù. ±Ø¼ºÀÌ´Ù’ ¶ó°í ¸»Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¾ÆÀÌ¸¦ È¥ÀÚ 4½Ã°£ÀÌ³ª ¹æÄ¡ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ±èÁÖÈñ ¾çÀÇ ºÎ¸ð´Â ¸Í¾Æ¿ø°ú º¸À°±³»ç °­¾¾¸¦ »ó´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» ÇßÀ¸³ª °æÂûÀº »ç°Ç Ã³À½ºÎÅÍ ¸Í¾Æ¿øÀÇ Àß¸ø¿¡ ´ëÇØ È¸ÀÇÀûÀÌ¾ú°í °ËÂû ¿ª½Ã ±¸ÇüÁ¶Â÷ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °á±¹ ÇØ´ç »ç°ÇÀº 1½É¿¡¼­ ±Ý°í 8¿ù°ú ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, 2½É¿¡¼­´Â ¹«ÁË ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
  • ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
  • [SNSÀÌ½´] ÀÎ±â BJ, ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó Á×ÀÌ°Ú´Ù »ìÇØ Çù¹Ú¡¦»ìÀÎ ¿¹°í¿¡ ¹ßÄ¬ µÚÁý¾îÁø SNS
  • ºÏÇÑ ¡°±¡ ÇâÇØ 4¹ß ½ò °Í¡± Çù¹Ú ±¸Ã¼È­¡¦¹Ì±¹ ¡°B1-B·Î ¼±Á¦Å¸°Ý¡± °èÈ¹Áß
  • 4È£¼± ÃÊÁö¿ª, 50´ë ³²¼º Åõ½ÅÇØ »ç¸Á¡¦¡°°æÀû ¿ï¸®´õ´Ï ¿­Â÷ Á¤Áö¡±
    • ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡± ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    '°¶·°½Ã³ëÆ®FE' 20¸¸¿ø '³ëÆ®5' 0¿ø '¾ÆÀÌÆù6' 0¿ø ÁÖ¸» ´ë¶õ ¡®´«±æ¡¯
    2
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¼º½É¸Í¾Æ¿ø ¾Æµ¿ »ç¸Á»ç°Ç¡¦ÀÇÀÚ À§ ±â±«ÇÑ ÀÚ¼¼ÀÇ Áø½Ç
    3
    [»çÁø´º½º]ÀÌ½Â¿±, '¸¶Áö¸·±îÁö ÃÖ¼±'
    4
    [»çÁø´º½º]¿ÀÁöÇö '¼±µÎ´Â ³ª¾ß ³ª'
    5
    [·Î¶Ç]767È¸ 1µî 15¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 11¾ï6Ãµ¸¸¿ø
    6
    [»çÁø´º½º]¼ÒÁßÇÑ »ý¸í ±¸ÇÏ´Â ÀÎ°£ ¶ì
    7
    5¸í »ç»ó Á¦Ãµ ÄÉÀÌºíÄ« °ø»çÀå »ç°í ¿øÀÎ Á¶»ç Âø¼ö
    8
    8¡¤2´ëÃ¥ ¿©ÆÄ·Î ¼­¿ï °ßº»ÁÖÅÃ ¡®½ä··¡¯, ±èÇØ¿¡´Â ¡®¶¹´Ù¹æ¡¯
    9
    ±³´ë»ý 5Ãµ¸í ¡®ÀÓ¿ëÀýº®¡¯ Ç×ÀÇ.¡°ÁßÀå±â ¼ö±Þ°èÈ¹ ³»³ö¶ó¡±
    10
    »çµå¹Ý´ë ÁÖ¹Î¡¤´ÜÃ¼ ¹ê´Þ ¹Ì8±º »ç·É°ü »ç°ú °ÅºÎ
    ±¤º¹Àý¿¡ µÇ»ì·Á³½ ¿ï»êÀÇ ¼ûÀº ¿µ¿õµé
    ºùÆÇ À§ Æ¯º°ÇÑ ¹ß·¹°ø¿¬ ¿ï»ê¿¡
    ÀçÁî ¼±À² Èå¸£´Â ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø Áñ±ä´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 8¿ù 11ÀÏ~)
    ¿ï»ê Ã£´Â ´ë±¸ ¿©·ùÀÛ°¡ 9ÀÎ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr