Ú¸ ¹éÀÎ¿ì¿ùÁÖÀÇ Æø·Â»çÅÂ¡¦ÁÖÁö»ç ¡°´ç½Åµé ÇÊ¿ä¾ø´Ù. Áý¿¡ °¡¶ó¡± ºñ»ó»çÅÂ ¼±Æ÷

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¹Ì±¹ ¹öÁö´Ï¾ÆÁÖ »ì·¯Ã÷ºô¿¡¼ 12ÀÏ ¹éÀÎ¿ì¿ùÁÖÀÇÀÚµéÀÇ ´ë±Ô¸ð Æø·Â½ÃÀ§°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. APÅë½Å µî ¿Ü½ÅÀº ÀÌ¹ø ½ÃÀ§·Î ÀÎÇØ 3¸íÀÌ ¼ûÁö°í 35¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù°í º¸µµÇß´Ù. Å×¸® ¸ÆÄÃ¸®ÇÁ ¹öÁö´Ï¾Æ ÁÖÁö»ç´Â ºñ»ó»çÅÂ¸¦ ¼±Æ÷ÇÏ°í ¹éÀÎ¿ì¿ùÁÖÀÇÀÚµé¿¡°Ô °·Â °æ°íÇß´Ù.
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