¡®·±´×¸Ç¡¯ ¼Ò³à½Ã´ëÀÇ ±ÍÈ¯¡¦À¯¸® ÀÌ±¤¼ö¿Í ´Ù½Ã ½æÀÇ ½ÃÀÛ? ¡°¿Ö Àú¸® »ý°å¾î¡±

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‘·±´×¸Ç’¿¡ ¼Ò³à½Ã´ë°¡ 7³â ¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
13ÀÏ(¿À´Ã) ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼´Â ‘¿©¸§¹æÇÐ Æ¯Áý 2Åº’À¸·Î ¼Ò³à½Ã´ë À±¾Æ, ÅÂ¿¬, À¯¸®, ¼ö¿µ, ½á´Ï, Æ¼ÆÄ´Ï, È¿¿¬ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ Â¦²á ·¹ÀÌ½º¸¦ ÆîÄ£´Ù.
¼Ò³à½Ã´ë´Â ·±´×¸ÇÀÇ Ã¹ µîÀåÀ» µ¥ºß°î ‘´Ù½Ã ¸¸³ ¼¼°è’¿Í ÇÔ²² Çß´Ù. ‘´Ù½Ã ¸¸³ ¼¼°è’ ¿Ï¹«¸¦ ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈÇØ ³½ ¼Ò³à½Ã´ë ¸â¹öµéÀº ÀÌ¾î ÃÖ°í ÀÎ±â°í ‘Gee’¸¦ ¿Ã¢Çß´Ù.
ÀÌ³¯ µîÀåÇÑ ¼Ò³à½Ã´ë°¡ µîÀåÇÏÀÚ °ðÀå ÀÌ±¤¼ö¿Í À¯¸®¿¡°Ô·Î ½Ã¼±ÀÌ ¸ô·È´Ù. ÀÌ±¤¼ö¿Í À¯¸®´Â Áö³ 2015³â ‘·±´×¸Ç’¿¡ È¯»óÀÇ È£ÈíÀ» º¸¿©Áá¾ú°í ´ç½Ã ÀÌ±¤¼ö´Â À¯¸® ¶§¹®¿¡ ÁÁ¾Æ¼ ¾îÂ¿ ÁÙ ¸ô¶ó ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÎ¹Ù ÀÖ±â ¶§¹®.
±×·¯³ª À¯¸®´Â ÀÌ±¤¼ö¿¡°Ô “±×·¯°íº¸´Ï ¿Àºüµµ ¿À·¡ °è¼Ì³×¿ä”¶ó°í ¸»ÇØ ÁÖº¯À» ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé¾ú´Ù.
À¯¸®¿Í ÀÌ±¤¼ö´Â ÀÌ³¯ ÇÏ·çÁ¾ÀÏ °³±× ÄÞºñ·Î¼ È¯»óÀÇ È£ÈíÀ» º¸¿©ÁÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ±¤¼ö´Â À¯¸®¸¦ °è¼Ó ÀÇ½ÄÇÏ´Â µí Çàµ¿ÇÏÁö¸¸ ¿ÀÈ÷·Á À¯¸®´Â ÁøÈë ¹¯Àº ÀÌ±¤¼ö ¾ó±¼À» º¸¸ç “¿Ö Àú¸® »ý°å¾î”¶ó°í ¸»ÇØ ÀÌ±¤¼ö°¡ µÚÁý¾îÁ³´Ù´Â ÈÄ¹®.
ÇÑÆí ¼Ò³à½Ã´ëÀÇ Ãâ¿¬À¸·Î ±â´ë°¨À» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â SBS '·±´×¸Ç'Àº ¿À´Ã ¿ÀÈÄ 4½Ã 50ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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