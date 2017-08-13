¡®·±´×¸Ç¡¯ ¼Ò³à½Ã´ëÀÇ ±ÍÈ¯¡¦À¯¸® ÀÌ±¤¼ö¿Í ´Ù½Ã ½æÀÇ ½ÃÀÛ? ¡°¿Ö Àú¸® »ý°å¾î¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.13 ÀÏ 22:08
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.13  
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13ÀÏ(¿À´Ã) ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼­´Â ‘¿©¸§¹æÇÐ Æ¯Áý 2Åº’À¸·Î ¼Ò³à½Ã´ë À±¾Æ, ÅÂ¿¬, À¯¸®, ¼ö¿µ, ½á´Ï, Æ¼ÆÄ´Ï, È¿¿¬ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ Â¦²á ·¹ÀÌ½º¸¦ ÆîÄ£´Ù.

¼Ò³à½Ã´ë´Â ·±´×¸ÇÀÇ Ã¹ µîÀåÀ» µ¥ºß°î ‘´Ù½Ã ¸¸³­ ¼¼°è’¿Í ÇÔ²² Çß´Ù. ‘´Ù½Ã ¸¸³­ ¼¼°è’ ¿Ï¹«¸¦ ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈ­ÇØ ³½ ¼Ò³à½Ã´ë ¸â¹öµéÀº ÀÌ¾î ÃÖ°í ÀÎ±â°í ‘Gee’¸¦ ¿­Ã¢Çß´Ù.

ÀÌ³¯ µîÀåÇÑ ¼Ò³à½Ã´ë°¡ µîÀåÇÏÀÚ °ðÀå ÀÌ±¤¼ö¿Í À¯¸®¿¡°Ô·Î ½Ã¼±ÀÌ ¸ô·È´Ù. ÀÌ±¤¼ö¿Í À¯¸®´Â Áö³­ 2015³â ‘·±´×¸Ç’¿¡ È¯»óÀÇ È£ÈíÀ» º¸¿©Áá¾ú°í ´ç½Ã ÀÌ±¤¼ö´Â À¯¸® ¶§¹®¿¡ ÁÁ¾Æ¼­ ¾îÂ¿ ÁÙ ¸ô¶ó ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÎ¹Ù ÀÖ±â ¶§¹®.

±×·¯³ª À¯¸®´Â ÀÌ±¤¼ö¿¡°Ô “±×·¯°íº¸´Ï ¿Àºüµµ ¿À·¡ °è¼Ì³×¿ä”¶ó°í ¸»ÇØ ÁÖº¯À» ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé¾ú´Ù.

À¯¸®¿Í ÀÌ±¤¼ö´Â ÀÌ³¯ ÇÏ·çÁ¾ÀÏ °³±× ÄÞºñ·Î¼­ È¯»óÀÇ È£ÈíÀ» º¸¿©ÁÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ±¤¼ö´Â À¯¸®¸¦ °è¼Ó ÀÇ½ÄÇÏ´Â µí Çàµ¿ÇÏÁö¸¸ ¿ÀÈ÷·Á À¯¸®´Â ÁøÈë ¹¯Àº ÀÌ±¤¼ö ¾ó±¼À» º¸¸ç “¿Ö Àú¸® »ý°å¾î”¶ó°í ¸»ÇØ ÀÌ±¤¼ö°¡ µÚÁý¾îÁ³´Ù´Â ÈÄ¹®.

ÇÑÆí ¼Ò³à½Ã´ëÀÇ Ãâ¿¬À¸·Î ±â´ë°¨À» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â SBS '·±´×¸Ç'Àº ¿À´Ã ¿ÀÈÄ 4½Ã 50ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    10
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    ºùÆÇ À§ Æ¯º°ÇÑ ¹ß·¹°ø¿¬ ¿ï»ê¿¡
    ÀçÁî ¼±À² Èå¸£´Â ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø Áñ±ä´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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