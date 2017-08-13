¡®Äû¸®ºÎÀÎ¡¯ °£¹Ì¿¬, ¸ù°ñ ´ëÅë·É¿¡°Ô ¶¥ 1000Æò ¼±¹° ¹ÞÀº »ç¿¬ ÀçÁ¶¸í

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|¡ã 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼´Â Äû¸®ºÎÀÎ°ú ÇÃ¶ó¹Ö°íÀÇ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁø °¡¿îµ¥ Äû¸®ºÎÀÎÀÇ Á¤Ã¼´Â 1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì º£ÀÌºñº¹½ºÀÇ °£¹Ì¿¬À¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. MBCÄ¸Ã³.
13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼´Â Äû¸®ºÎÀÎ°ú ÇÃ¶ó¹Ö°íÀÇ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
Äû¸®ºÎÀÎÀº À±ÇÏÀÇ ‘¿À´Ã Çì¾îÁ³¾î¿ä’¸¦ ¿Ã¢Çß°í ÀÌ¿¡ ¸Â¼± ÇÃ¶ó¹Ö°í´Â ºÎÈ°ÀÇ ‘Èñ¾ß’¸¦ ¼±°îÇß´Ù.
°¡¸éÀ» ¹þÀº Äû¸®ºÎÀÎÀÇ Á¤Ã¼´Â 1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì º£ÀÌºñº¹½º Ãâ½Å °£¹Ì¿¬ÀÌ¾ú´Ù.
°£¹Ì¿¬Àº “¹ÂÁöÄÃ ÁøÃâÀ» ÇÏ±â À§ÇØ ÁØºñÁßÀÌ´Ù”¶ó¸ç “ÇÑµ¿¾È ³» ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³Ê¹« µè±â ½È¾î¼ ³ë·¡¸¦ ¸øÇß¾ú´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.
°£¹Ì¿¬Àº 1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì º£ÀÌºñº¹½º Ãâ½ÅÀÌ´Ù. º£ÀÌºñº¹½º´Â 1997³â µ¥ºßÇÑ ÀÌ·¡ SES¿Í ÇÎÅ¬ µî°ú ÇÔ²² ÃÖ°íÀÇ °É±×·ìÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±è Çß´Ù.
´ç½Ã º£ÀÌºñº¹½º´Â ¸ù°ñ ´ëÅë·É¿¡°Ô 3,300m²ÀÇ ¶¥À» ¼±¹° ¹Þ¾ÒÀ» Á¤µµ·Î ÀÎ±â°¡ ³ô¾Ò´Ù. 2008³â °£¹Ì¿¬Àº MBC ‘ÀÏ¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ ¹ã¿¡-°æÁ¦¾ß ³îÀÚ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¸ù°ñ ´ëÅë·ÉÀ¸·ÎºÎÅÍ ¼±¹° ¹ÞÀº ¶¥ÀÇ °¡Ä¡¸¦ °¨Á¤ ¹Þ¾Ò´Ù.
´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼ °£¹Ì¿¬Àº º£ÀÌºñº¹½º È°µ¿ ´ç½Ã ¸ù°ñ ´ëÅë·ÉÀÌ °¢°¢ÀÇ ¸â¹öµé¿¡°Ô 3,300m²(998.25Æò)ÀÇ ¶¥À» ¼±¹°Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÅäÁö °¨Á¤ Àü¹®°¡´Â “¸ù°ñÀÇ ÀåÁ¡Àº Ç³ºÎÇÑ ÀÚ¿øÀ» °®°í ÀÖÀ¸¸ç ÇÑ±¹°ú ÇüÁ¦ ±¹°¡¶ó´Â Á¡”ÀÌ¶ó¸ç “¿ì¸®³ª¶ó TV µå¶ó¸¶°¡ ±²ÀåÈ÷ ÀÎ±â´Ù. ±×·¯´Ù º¸´Ï ¼÷¼Ò°¡ ºÎÁ·ÇÏ°í ¿Ü±¹ÀÎÀ» »ó´ë·Î ºÎµ¿»ê ÁÖÅÃ »ç¾÷ÀÌ È°¹ßÇÏ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “¸ðµç ÅäÁö´Â ±¹°¡ ¼ÒÀ¯ÀÌ¸ç °£¹Ì¿¬ÀÌ ¹ÞÀº ¶¥Àº Áö»ó±Ç¿¡ ´ëÇÑ ¿µ±¸ ¼ÒÀ¯´Ù. ÀÌ ¶¥Àº µµ½É¿¡¼ 100km ¶³¾îÁø ¶¥”ÀÌ¶ó¸ç “¸ù°ñ ¶¥Àº Áö»ó¿¡ °Ç¹°ÀÌ ÀÖ¾î¾ß °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ ¶¥Àº °¨Á¤ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
°¨Á¤ÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù´Â ¸»¿¡ °£¹Ì¿¬Àº ÇãÅ»ÇÑ Ç¥Á¤À» ÁöÀ¸¸ç “´ëÅë·ÉÀÌ »ç´Â °÷¿¡ °¡¼ ¹Þ¾Ò´Âµ¥…”¶ó°í ¾Æ½¬¿öÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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