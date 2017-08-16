¿ï»ê ´Ü¼ö, ¿ï»ê½Ã ¡®¹°Àý¾à È«º¸¹°¡¯¿¡ ½Î´Ã¹ÝÀÀ...¡°¼öµ¾¹°ÀÌ ³ª¿Í¾ß Àý¾àÇÏÁö¡±

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15ÀÏ ¿ï»ê ³²±¸ µÎ¿Õ»ç°Å¸® ÀÏ´ë¿¡ ¼Û¼ö°ü·Î ´©¼ö»ç°í°¡ ¹ß»ýÇØ 3°³ ±¸·±º ÀÏºÎÁö¿ª¿¡ ´Ü¼ö¸¦ ÃÊ·¡, ½Ã¹Îµé¿¡ ºÒÆíÀ» ¾È°å´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, »ç°í ÇÏ·ç Àü³¯ ¿ï»ê½Ã SNS¿¡ °ÔÀçµÈ ‘¹°Àý¾à È«º¸’ °Ô½Ã¹°¿¡ ½Î´ÃÇÑ ¹ÝÀÀÀÌ ÀÕµû¶ó ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¿ï»ê½Ã SNS ÆäÀÌ½ººÏ ¿ï»ê´©¸®¿¡´Â Áö³ 14ÀÏ ‘¿ì¸® ¸ðµÎ ¼öµ¾¹° Àý¾àÀ» »ýÈ°È ÇÕ½Ã´Ù’¶ó´Â È«º¸¹°ÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ÇØ´ç °Ô½Ã¹°Àº “¿ì¸® ¸ðµÎ ¼öµ¾¹° Àý¾àÀ» »ýÈ°È ÇÕ½Ã´Ù! ¿À´Ã ºñ°¡ ¿À°í ÀÖÁö¸¸ ¾ÆÁ÷µµ ºÎÁ·ÇØ¿ä #¼öµ¾¹°Àý¾à #°¡¹³”ÀÌ¶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÇØ´ç °Ô½Ã¹°¿¡´Â “¼öµ¾¹°ÀÌ ³ª¿Í¾ß Àý¾àµµ” “¹°À» ¾Æ³¢ÀÚ¸é¼ ¼Û¼ö°üÀÌ ÆÄ¿µÇ°Ô ÇÏ³ª¿ä?” µîÀÇ ºñÆÇÀû ´ñ±ÛÀÌ ´Þ·È´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¹ÝÀÀÀº °Ô½Ã¹°ÀÌ °ÔÀçµÈ ´ÙÀ½³¯ÀÎ 15ÀÏ ¼Û¼ö°ü·Î ´©¼ö·Î °©ÀÛ½º·¯¿î ´Ü¼ö¿¡ »ýÈ°¿ë¼ö¸¦ È®º¸ÇÏÁö ¸øÇÑ ½Ã¹ÎµéÀÌ ºÒÆíÀ» °Þ¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¼Û¼ö°ü ´©¼ö·Î È¸¾ßÁ¤¼öÀå¿¡¼ ¹°À» °ø±Þ¹Þ´Â µ¿±¸ Àü¿ª°ú ³²±¸, ¿ïÁÖ±º, ºÏ±¸ ÀÏºÎÁö¿ª¿¡¼´Â ¼öµ¾¹° °ø±ÞÀÌ ²÷°å´Ù.
ÇÑÆí, ¿ï»ç½Ã´Â 16ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã²²ºÎÅÍ ´Ü°èÀûÀ¸·Î ±Þ¼ö¸¦ Àç°³ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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