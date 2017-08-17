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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.17 ¸ñ 18:30
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[¾Æ½Ã¾Æ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç] Áß±¹ 3-0 ²ª°í µ¿¸Þ´Þ¡¦¼¼°è¼±¼ö±Ç ¿¹¼± ¾ÕµÎ°í °ÆÁ¤ ½×¿©
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.17  
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ÀÌ³¯ Áß±¹ÆÀÀº °¡Àå Áß¿äÇÑ ´ëÈ¸·Î ¼Õ²ÅÈ÷´Â ¼¼°è¼±¼ö±Ç´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±ÀüÀ» ´ëºñÇØ Ã¼·Â ¾È¹è¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÁÖÀüÀÌ ¾Æ´Ñ 2ÁøÀ» ÃâÀü½ÃÄ×´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¹ø¿¡µµ ¿£Æ®¸®Á¶Â÷ Á¦´ë·Î Ã¤¿ìÁö ¸øÇÑ ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀº ÁÖÀü ¼±¼öµé À§ÁÖ·Î °æ±â¸¦ ÁøÇàÁßÀÌ´Ù.

¿©ÀÚ ¹è±¸ÆÀÀº ¿ÃÇØ µé¾î °­Çà±ºÀÌ¶ó ºÒ·¯µµ ÁÁÀ» ½ºÄÉÁìÀ» ¼ÒÈ­ÁßÀÌ´Ù.

´ëÇ¥ÆÀÀº Áö³­ 7¿ù ºÒ°¡¸®¾Æ, Æú¶õµå, ÇÑ±¹, µ¶ÀÏÀ» ¿À°¡¸ç ÇÑ ´Þ°£ ±×¶ûÇÁ¸® ¼¼°è ¿©ÀÚ¹è±¸´ëÈ¸¸¦ Ä¡¸£°í °Ü¿ì ÀÌÆ²À» ½® µÚ¿¡ ¹Ù·Î ¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇß´Ù.

¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸°¡ ³¡³ª¸é 9¿ù¿¡´Â ¿ÃÇØ °¡Àå Áß¿äÇÑ ´ëÈ¸ÀÎ ¼¼°è¼±¼ö±Ç´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±ÀüÀÌ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù.

2018 ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ°ú 2020³â µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ÁøÃâÀ» À§ÇØ¼­´Â ¼¼°è¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±¿¡¼­ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» ¾ò¾î¾ß¸¸ ÇÑ´Ù.

±×·¯³ª ¸î ´Þ¿¡ °ÉÄ£ °­Çà±ºÀ¸·Î ÀÌ¹Ì ÁöÄ¥ ´ë·Î ÁöÄ¡°í ºÎ»ó±îÁö ÀÔÀº ¼±¼öµéÀÌ ¼¼°è¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±¿¡¼­ ÃÖ»óÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ¸·Î °æ±â¸¦ Ä¡¸¦ ¼ö ÀÖÀ»Áö ºÒ¾È°¨ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ ±è¿¬°æÀº ÀÌ·± ¿­¾ÇÇÑ »óÈ²°ú °ü·ÃÇØ ¹è±¸ ÇùÈ¸¸¦ ÇâÇØ ¾´¼Ò¸®¸¦ ½ñ¾Æ³½ ¹Ù ÀÖ´Ù.

´ç½Ã ±è¿¬°æÀº “±¹°¡¸¦ À§ÇØ¼­ ºÀ»çÇÑ´Ù´Â »ý°¢À¸·Î ¿­½ÉÈ÷ ¶Ù°í ÀÖ´Âµ¥, ¿£Æ®¸®¿Í °°Àº ±âº»ÀûÀÎ Áö¿øÁ¶Â÷ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ¼ÖÁ÷È÷ ¸»ÇØ¼­ °í»ý¸¸ ÇÑ´Ù´Â »ý°¢¸¸ µç´Ù”¸ç “ÅÂ±¹Àº Ã¼°èÀûÀ¸·Î ´ëÇ¥ÆÀÀ» ¿î¿µÇÏ´Ï±î ÀÌÁ¦´Â ¿ì¸®¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØ±îÁö ¹ßÀüÇß´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.

½ÇÁ¦·Î ÅÂ±¹Àº ¿©·¯ ´ëÈ¸¸¦ Ä¡¸£´Â µ¿¾È ¿£Æ®¸® 14¸íÀ» ÈÇÂ½ ³Ñ¾î¼± 20¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ ÇÔ²² ¿òÁ÷¿´´Ù. ¾ðÁ¦µç ¼±¼ö¸¦ ±³Ã¼ÇØ Ã¼·ÂÀ» ¾È¹èÇÏ°í µ¿½Ã¿¡ ºÎ»ó À§ÇèÀ» ÁÙ¿´´Ù.

ÇÑÆí ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº 9¿ù ¼¼°è¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±À» Ä¡¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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