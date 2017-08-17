[¾Æ½Ã¾Æ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç] Áß±¹ 3-0 ²ª°í µ¿¸Þ´Þ¡¦¼¼°è¼±¼ö±Ç ¿¹¼± ¾ÕµÎ°í °ÆÁ¤ ½×¿©

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ÇÑ±¹ÆÀÀº 1¼¼Æ®¸¦ 25-11·Î ½Â¸®ÇßÀ¸¸ç 2¼¼Æ® ¿ª½Ã 25-18·Î Áß±¹À» ¾ÐµµÇß´Ù. 3¼¼Æ® ¿ª½Ã 25-20À¸·Î Áß±¹À» ²ª¾ú´Ù.
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¿©ÀÚ ¹è±¸ÆÀÀº ¿ÃÇØ µé¾î °Çà±ºÀÌ¶ó ºÒ·¯µµ ÁÁÀ» ½ºÄÉÁìÀ» ¼ÒÈÁßÀÌ´Ù.
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¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸°¡ ³¡³ª¸é 9¿ù¿¡´Â ¿ÃÇØ °¡Àå Áß¿äÇÑ ´ëÈ¸ÀÎ ¼¼°è¼±¼ö±Ç´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±ÀüÀÌ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù.
2018 ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ°ú 2020³â µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ÁøÃâÀ» À§ÇØ¼´Â ¼¼°è¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±¿¡¼ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» ¾ò¾î¾ß¸¸ ÇÑ´Ù.
±×·¯³ª ¸î ´Þ¿¡ °ÉÄ£ °Çà±ºÀ¸·Î ÀÌ¹Ì ÁöÄ¥ ´ë·Î ÁöÄ¡°í ºÎ»ó±îÁö ÀÔÀº ¼±¼öµéÀÌ ¼¼°è¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±¿¡¼ ÃÖ»óÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ¸·Î °æ±â¸¦ Ä¡¸¦ ¼ö ÀÖÀ»Áö ºÒ¾È°¨ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
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´ç½Ã ±è¿¬°æÀº “±¹°¡¸¦ À§ÇØ¼ ºÀ»çÇÑ´Ù´Â »ý°¢À¸·Î ¿½ÉÈ÷ ¶Ù°í ÀÖ´Âµ¥, ¿£Æ®¸®¿Í °°Àº ±âº»ÀûÀÎ Áö¿øÁ¶Â÷ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ¼ÖÁ÷È÷ ¸»ÇØ¼ °í»ý¸¸ ÇÑ´Ù´Â »ý°¢¸¸ µç´Ù”¸ç “ÅÂ±¹Àº Ã¼°èÀûÀ¸·Î ´ëÇ¥ÆÀÀ» ¿î¿µÇÏ´Ï±î ÀÌÁ¦´Â ¿ì¸®¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØ±îÁö ¹ßÀüÇß´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
½ÇÁ¦·Î ÅÂ±¹Àº ¿©·¯ ´ëÈ¸¸¦ Ä¡¸£´Â µ¿¾È ¿£Æ®¸® 14¸íÀ» ÈÇÂ½ ³Ñ¾î¼± 20¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ ÇÔ²² ¿òÁ÷¿´´Ù. ¾ðÁ¦µç ¼±¼ö¸¦ ±³Ã¼ÇØ Ã¼·ÂÀ» ¾È¹èÇÏ°í µ¿½Ã¿¡ ºÎ»ó À§ÇèÀ» ÁÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº 9¿ù ¼¼°è¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±À» Ä¡¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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