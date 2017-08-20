¡®ÅÃ½Ã¿îÀü»ç¡¯ ¿ÃÇØ Ã¹ Ãµ¸¸¿µÈ­ µî±Ø¡¦ÇÑ±¹¿µÈ­ 15¹øÂ°

5·18 ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿À» ´Ù·é ¿µÈ ‘ÅÃ½Ã¿îÀü»ç’°¡ ¿ÃÇØ °³ºÀÀÛ Áß Ã³À½À¸·Î °ü°´ 1Ãµ¸¸¸íÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.
20ÀÏ ¹è±Þ»ç ¼î¹Ú½º¿¡ µû¸£¸é ÀÌ ¿µÈÀÇ ´©Àû°ü°´ ¼ö´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 8½Ã ÇöÀç 1Ãµ6¸¸8Ãµ708¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
°³ºÀ 19ÀÏÂ° Ãµ¸¸ °íÁö¿¡ ¿À¸¥ ‘ÅÃ½Ã¿îÀü»ç’´Â ¿ª´ë ÇÑ±¹¿µÈ·Î´Â 15¹øÂ°, ¿ÜÈ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¸é 19¹øÂ° ‘Ãµ¸¸¿µÈ’·Î ÀÌ¸§À» ¿Ã¸®°Ô µÆ´Ù. ÀÛ³â 1Ãµ156¸¸¸íÀ» ¸ðÀº ‘ºÎ»êÇà’ ÀÌÈÄ 1³â ¸¸¿¡ Åº»ýÇÑ Ãµ¸¸¿µÈ´Ù.
°³ºÀ 19ÀÏÂ° Ãµ¸¸ °ü°´À» µ¹ÆÄÇÑ °ÍÀº ‘ºÎ»êÇà’°ú °°Àº ¼Óµµ·Î, °³ºÀ 12ÀÏÂ° Ãµ¸¸ °ü°´À» µ¹ÆÄÇÑ ¿ª´ë ÃÖ°í ÈïÇàÀÛ ‘¸í·®’(2014)¿¡ ÀÌ¾î µÎ ¹øÂ°·Î ºü¸¥ ¼Óµµ´Ù.
ÁÖ¿¬ ¹è¿ìÀÎ ¼Û°È£´Â ‘±«¹°’(2006)°ú ‘º¯È£ÀÎ’(2013)¿¡ ÀÌ¾î ‘ÅÃ½Ã¿îÀü»ç’±îÁö Ãµ¸¸¿µÈ·Î ÀÌ²ø¸ç ‘Æ®¸®ÇÃ Ãµ¸¸’ ±â·ÏÀ» ¼¼¿ì°Ô µÆ´Ù. ÁÖ¿¬ÀÛ¸¸À¸·Î ‘Æ®¸®ÇÃ Ãµ¸¸’ ±â·ÏÀ» ¼¼¿î °ÍÀº ¼Û°È£°¡ Ã³À½ÀÌ´Ù.
ÀÌ ÀÛÇ°Àº Á¶¿¬ÀÎ À¯ÇØÁø¿¡°Ôµµ ‘º£Å×¶û’(2015)°ú ‘¿ÕÀÇ ³²ÀÚ’(2005)¿¡ ÀÌ¾î ¼¼¹øÂ° Ãµ¸¸¿µÈ´Ù.
5·18¹ÎÁÖÈ¿îµ¿À» ´Ù·é ¿µÈ Áß¿¡¼µµ ‘È·ÁÇÑ ÈÞ°¡’(685¸¸¸í)¸¦ ³Ñ¾î ÃÖ°íÀÇ ÈïÇà ¼ºÀûÀ» ¿Ã·È´Ù.
ÀåÈÆ °¨µ¶ÀÌ ¿¬ÃâÇÑ ‘ÅÃ½Ã¿îÀü»ç’´Â 1980³â 5¿ù ±¤ÁÖÀÇ Âü»óÀ» Àü ¼¼°è¿¡ ¾Ë¸° µ¶ÀÏ±âÀÚ °í(Íº) À§¸£°Õ ÈùÃ÷ÆäÅÍ(1937∼2016)¿Í ±×¸¦ ±¤ÁÖ·Î µ¥·Á´ÙÁØ ¼¿ïÀÇ ÅÃ½Ã¿îÀü»ç ±è»çº¹ÀÇ ½ÇÈ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Çß´Ù.
ÃÑ Á¦ÀÛºñ 150¾ï¿øÀ» µéÀÎ ÀÌ ¿µÈ´Â °³ºÀ Ã¹³¯ ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º 1À§·Î Ãâ¹ßÇØ °³ºÀ 6ÀÏÂ° ¼ÕÀÍºÐ±âÁ¡ÀÎ 450¸¸¸íÀ» ³Ñ°å´Ù.
¶Ç ‘½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç: È¨ Ä¿¹Ö’(¿¬¼Ó 15ÀÏ)ÀÌ ±â·ÏÇÑ ¿ÃÇØ ÃÖÀå ±â°£ ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º 1À§ ±â·ÏÀ» ¶Ù¾î³Ñ°í 18ÀÏ ¿¬¼Ó 1À§¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀåÈÆ °¨µ¶Àº “¾ÆÁ÷µµ ±× ±â¾ïÀ» ÇöÀç·Î »ì¾Æ°¡°í °è½Å ºÐµéÀÌ ¸¹Àº 5.18±¤ÁÖ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿À» ¼ÒÀç·Î ÇÑ ÀÌ¾ß±â¶ó È¤½Ã¶óµµ ±×ºÐµé²² ´©°¡ µÉ±î, ¿µÈ¸¦ ¸¸µé¸ç Å« ºÎ´ãÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ¸¹Àº ºÐ°ú ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ ´õ¿í ¶æ±í°í ±â»Ú°Ô »ý°¢µÈ´Ù”¸ç “ÅÃ½Ã¿îÀü»çÀÇ Áø½ÉÀ» ¿¬±âÇØ ÁØ ¸¹Àº ¹è¿ìºÐ°ú, °í»ýÇÏ¸ç ÇÔ²²ÇÑ ½ºÅÂÇÁµé¿¡°Ôµµ °¨»çÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇÑ´Ù”°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
‘ÅÃ½Ã¿îÀü»ç’ °³ºÀ ÀÌÈÄ ‘Ã»³â°æÂû’, ‘È¤¼ºÅ»Ãâ: Á¾ÀÇ ÀüÀï’ µîÀÌ ÀÏÁÖÀÏ °£°ÝÀ¸·Î °£ÆÇÀ» ³»°É°í °ü°´¸ôÀÌ¿¡ ³ª¼¸é¼ ÇÑ¶§ 1Ãµ900°³¸¦ ³Ñ¾ú´ø ½ºÅ©¸° ¼ö°¡ 1Ãµ°³ ¾ÈÆÆÀ¸·Î ÁÙ¾îµé±ä ÇßÁö¸¸, ¿©ÀüÈ÷ ÈïÇà ¼øÀ§¿Í ¿¹¸ÅÀ² ¼øÀ§ 1À§¸¦ ÁöÅ°°í ÀÖ´Ù.
±ØÀå °ü°èÀÚ´Â “¿©¸§ ¼º¼ö±â°¡ ¾ÆÁ÷ ³¡³ªÁö ¾Ê¾Ò°í °·ÂÇÑ °æÀïÀÛÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ Ãµ¸¸ µ¹ÆÄ¸¦ °è±â·Î ÈïÇà¼¼¸¦ ´õ ÀÌ¾î°¥ ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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