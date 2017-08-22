¼±¹Ì, JYP ¶°³ª 3³â¸¸ÀÇ ¼Ö·Î ÄÄ¹é¡¦¡°JYP¶°³ª±â ¾î·Á¿ü´Ù¡± ¼ÖÁ÷ °í¹é

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°¡¼ö ¼±¹Ì°¡ 3³â¸¸¿¡ ¼Ö·Î·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
¼±¹Ì´Â 22ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï »ï¼ºµ¿ ´ëÀ¯¹Ìµð¾î¿¡¼ ¼Ö·Î ½Å°î ‘°¡½Ã³ª’ ¹ßÇ¥ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °³ÃÖÇÏ°í ÃëÀçÁøÀ» ¸¸³µ´Ù.
ÀÌ³¯ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ¼±¹Ì´Â “³Ê¹« ¿À·£¸¸¿¡ ¼±º¸ÀÌ´Â ¼Ö·Î°îÀÌ¶ó »ç½Ç ¶³¸°´Ù. Á¶±ÝÀº µµÀüÀûÀÌ°í ¸ðÇèÀûÀÎ °îÀÌ¶ó ¾î¶»°Ô ¹ÝÀÀÇØÁÖ½ÇÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù”°í ¼Ö·Î µ¥ºß ½É°æÀ» ¹àÇû´Ù.
¼±¹Ì´Â JYP¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ‘¿ø´õ°É½º’·Î È°µ¿ÇØ¿Ô´Ù. ÀÌÈÄ Àü¼Ó °è¾àÀÌ ¸¸·áµÇÀÚ JYP¿Í Àç°è¾à ÇÏ´Â ´ë½Å Áö³ 3¿ù ¸ÞÀÌÅ©¾î½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®·Î º¸±ÝÀÚ¸®¸¦ ¿Å°å´Ù.
¼±¹Ì´Â ¼Ò¼Ó»ç ÀÌÀü°ú °ü·ÃÇØ “10³â µ¿¾È JYP¿¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¶°³ª´Â °Ç ¾î·Á¿î ÀÏÀÌ¾ú´Ù. ³ ³¸¼± °ÍÀ» µÎ·Á¿öÇÑ´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌ·¸°Ô °á½ÉÇÑ °Ç ‘³»°¡ ³Ê¹« º¸´Â ½Ã°¢ÀÌ ÇÑÁ¤µÅ ÀÖÁö ¾Ê¾Ò³ª’ ½Í¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù”¶ó¸ç “´Ù¸¥ ¼¼»óÀÌ ´õ ÀÖÁö ¾ÊÀ»±î ½Í¾ú´Ù. ¿ì¹° ¾È °³±¸¸® ¾Æ´Ñ°¡ »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
½ÇÁ¦·Î JYP¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í ¸ÞÀÌÅ©¾î½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â °îÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ°ú È¸»ç ºÐÀ§±â ÀÚÃ¼°¡ ¸¹ÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ ¼Ò¼Ó»ç ÀÌÀüÀ» ÅëÇØ ¼±¹Ì¿¡°Õ »õ·Î¿î µµÀüÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁø ¼ÀÀÌ´Ù.
ÀÌ¾î ¼±¹Ì´Â “JYP°¡ ¿À·¡µÈ È¸»çÀÌ´Ùº¸´Ï Ã¼°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù¸é ¸ÞÀÌÅ©¾î½ºÀÇ ½ºÅ¸ÀÏÀº ÀÚÀ¯·Î¿î ºÐÀ§±â ¼Ó ¹æ¸ñÇü”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÌÀûÀ» ÇÑ µÚ ¹Ù·Î À½¾Ç ÀÛ¾÷¿¡ µ¹ÀÔÀ» Çß´Ù. ÀÌÀûÇÑ Áö ¾ó¸¶ ¾È µÈ °Í °°Àºµ¥ ¾ðÁ¦ ÀÌ·¸°Ô ½Ã°£ÀÌ Èê·¶´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ºñ·Ï ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÀÌÀüÇßÀ¸³ª ¼±¹Ì´Â ¿©ÀüÈ÷ ¿ø´õ°É½º ¸â¹öµéÀº ¹°·Ð ¹ÚÁø¿µ°úµµ ¿¬¶ôÀ» ÇÏ°í Áö³½´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¼±¹Ì´Â “(¹ÚÁø¿µ¿¡°Ô) ¾ó¸¶ Àü ¿¬¶ôÀ» µå·È´Âµ¥ ¾Ù¹ü ÁØºñ Àß µÅ°¡°í ÀÖ³Ä°í °ÆÁ¤ÇØÁÖ¼Ì°í, ‘ÆÄÆ¼ÇÇÇÃ’ ¼·¿Ü°¡ µé¾î¿Ô³Ä°í ¹°À¸¼Ì´Ù. ¾ê±â ÁßÀÌ¶ó°í Çß´õ´Ï ‘³ª ¿À´Ã ³ìÈ´Ï±î Á¦ÀÛÁø°ú »¡¸® ¾ê±âÇØº¼°Ô’¶ó¸ç ½Å°æ ½áÁÖ¼Ì´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼±¹Ì´Â ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¸ñÇ¥¿¡ ´ëÇØ “Áö±ÝÀÌ ³ª¿¡°Ô Áß¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÎµ¥ ¿©±â¿¡¼ ¾ÈÁÖÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ´ÙÃ¤·Î¿î À½¾ÇÀ» µé·Áµå¸®°í ½Í´Ù”¸ç “±Ã±ØÀûÀÎ ¸ñÇ¥´Â ¹Ï°í µè´Â ¼±¹Ì°¡ µÇ´Â °Å´Ù. ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ ¾Æ´Ï´õ¶óµµ À½¾ÇÀ¸·Î °¨µ¿À» ÁÖ°í ½Í´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ¼±¹Ì´Â ¿À´Â 24ÀÏ Mnet ‘¿¥Ä«¿îÆ®´Ù¿î’À» ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿¿¡ µ¹ÀÔÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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