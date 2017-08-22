¡®¼¶ÃÑ»ç¡¯ ãæ ¶óÀÌ¹ú ±èÈñ¼±°ú °í¼öÈñ, ¾Ë°íº¸´Ï µÑµµ ¾ø´Â ÀýÄ£? ¡°¶³¾îÁöÁú ¾Ê³×¡±

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|¡ã 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ¡®¼¶ÃÑ»ç¡¯¿¡¼ »õ·Î¿î ¿©ÀÚ ´ÞÅ¸³ÉÀÌ µîÀåÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥ ±èÈñ¼±°ú °í¼öÈñ°¡ ÇÔ²² ÂïÀº »çÁø ¿ª½Ã ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘¼¶ÃÑ»ç’¿¡¼ »õ·Î¿î ¿©ÀÚ ´ÞÅ¸³ÉÀÌ µîÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ Á¦ÀÛÁøÀÌ “»õ·Î¿î ¿©ÀÚ ´ÞÅ¸³ÉÀÌ µµÂøÇß´Ù”°í ÇÏÀÚ ‘¼¶ÃÑ»ç’ ¸â¹öµéÀº ±äÀåÇÑ ±â»öÀ» °¨ÃßÁö ¸øÇß´Ù. ÂªÀº ÅëÈ ½Ã°£ÀÌ ÁÖ¾îÁö°í °Ô½ºÆ®°¡ “Èûµé¾î¿ä”¶ó°í ÇÏÀÚ ±èÈñ¼±Àº “¾îµð¼ ¾àÇÑ Ã´ÀÌ¾ß, Àç¼ö ¾ø¾î”¶ó°í ÀÀ¼öÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ °Ô½ºÆ® ¿ª½Ã “³²ÀÚºÐµé¸¸ ¿À½Ã¸é ÁÁ°Ú´Ù. Á¦°¡ ±èÈñ¼±¾¾¿Í´Â ¶óÀÌ¹ú °ü°è´Ù. ±èÈñ¼± ¾¾¿Í º°·Î ¸¶ÁÖÄ¡°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù”¶ó°í ¸»ÇØ ±èÈñ¼±À» ÀÚ±ØÇß´Ù. ÅëÈ Á¾·á Á÷ÈÄ ±èÈñ¼±Àº ‘¶óÀÌ¹ú’ÀÌ¶ó´Â ¸»¿¡ ¼ÛÇý±³, ÀüÁöÇö, ±èÅÂÈñ µîÀÇ ÀÌ¸§À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç »õ·Î¿î °Ô½ºÆ®°¡ ´©±¸ÀÎÁö ÃßÃøÇÏ±â À§ÇØ ¾È°£ÈûÀ» ½è´Ù.
ÀÌ³¯ µîÀåÇÑ ¿©ÀÚ °Ô½ºÆ®ÀÇ Á¤Ã¼´Â °í¼öÈñ¿´´Ù. ±èÈñ¼±°ú °í¼öÈñ´Â ¼·Î¸¦ º¸°í ¿ôÀ½À» ÅÍÆ®·È´Ù. ±èÈñ¼±°ú °í¼öÈñ´Â ¾Õ¼ 2015³â µå¶ó¸¶ ‘¾Þ±×¸® ¸¾’¿¡¼ ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃß¸ç ÀýÄ£ÇÑ Ä£±¸°¡ µÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
±èÈñ¼±Àº °í¼öÈñ¿Í ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøµµ ¿©·¯ Â÷·Ê ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. »çÁø ¼ÓÀÇ °í¼öÈñ¿Í ±èÈñ¼±Àº µü ºÙ¾î ÇÔ²² ¿ô´Â ¸ð½ÀÀÌ ÀýÄ£ÇÑ Ä£±¸ ±× ÀÚÃ¼ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ±èÈñ¼±°ú °í¼öÈñ Á¶ÇÕ¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº “Ä£±¸ÀÌÀÚ ¶óÀÌ¹úÀÎ°¡”, “¼¶ÃÑ»ç ¾îÁ¦ µÇ°Ô ¿ô°å´Ù °í¼öÈñ ¸» ÀßÇÑ´Ù”, “µÑ ´Ù ³Ê¹« Àç¹ÌÀÖ°í ÁÁ´Ù”, “±èÈñ¼±, °í¼öÈñ ÄÉ¹Ì ¾ÕÀ¸·Îµµ ÀÚÁÖ º¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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