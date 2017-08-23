Á¦404Â÷ ¹Î¹æÀ§ÈÆ·Ã, ¿À´Ã(23ÀÏ)Àº ¹Î¹æ°ø ´ëÇÇÈÆ·Ã¡¦¿¬°£ ÃÑ 5È¸ ½Ç½Ã ÀÌÀ¯´Â?

|
|
|
|¡ã 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 20ºÐ°£ À»Áö¿¬½À°ú ¿¬°èÇÑ ¹Î¹æ°ø ´ëÇÇÈÆ·ÃÀÌ ½Ç½ÃµÈ´Ù. ÀÌ¹ø ÈÆ·ÃÀº ¹Î¹æ°ø ´ëÇÇÈÆ·ÃÀ¸·Î ºÏÇÑÀÇ Àå»çÁ¤Æ÷, ¹Ì»çÀÏ, È»ý¹æ µî °ø½À»óÈ²À» ´ëºñÇÏ±â À§ÇÑ ÈÆ·ÃÀÌ´Ù. KBSÄ¸Ã³.
23ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 20ºÐ°£ À»Áö¿¬½À°ú ¿¬°èÇÑ ¹Î¹æ°ø ´ëÇÇÈÆ·ÃÀÌ ½Ç½ÃµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø ÈÆ·ÃÀº ¹Î¹æ°ø ´ëÇÇÈÆ·ÃÀ¸·Î ºÏÇÑÀÇ Àå»çÁ¤Æ÷, ¹Ì»çÀÏ, È»ý¹æ µî °ø½À»óÈ²À» ´ëºñÇÏ±â À§ÇÑ ÈÆ·ÃÀÌ´Ù.
¹Î¹æÀ§ ÈÆ·ÃÀº ¹Î¹æ°ø ´ëÇÇÈÆ·Ã 1È¸, Àç³ ´ëºñÈÆ·Ã 2È¸, ¹Î¹æÀ§ ½Ã¹üÈÆ·Ã 1È¸, ¹Î¹æÀ§ Á¾ÇÕÈÆ·Ã 1È¸ µî ¿¬°£ ÃÑ 5È¸ ½Ç½ÃµÈ´Ù.
ÈÆ·Ã°æº¸´Â °ø½À°æº¸(15ºÐ), °æ°è°æº¸(5ºÐ), °æº¸ÇØÁ¦ ¼øÀ¸·Î ¹ß·ÉµÈ´Ù.
¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ °ø½À °æº¸À½ÀÌ ¿ï¸®¸é ±æÀ» °È´ø »ç¶÷Àº ÃÖ´ëÇÑ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÁÖº¯ ÁöÇÏÃ¶¿ªÀÌ³ª ´ëÇü °Ç¹° ÁöÇÏ·Î µé¾î°¡¾ß ÇÑ´Ù. ´ëÇÇ¼ÒÀÇ À§Ä¡¸¦ ¸ð¸£¸é ÁÖº¯ ¹Î¹æÀ§ ÅëÁ¦ ¿ä¿øÀÇ Áö½Ã¿¡ µû¸¥´Ù.
Á÷Àå¿¡¼± Á÷Àå ¹Î¹æÀ§´ëÀÇ ÅëÁ¦¿¡ µû¶ó °Ç¹° ÁöÇÏ³ª ÀÎ±Ù ´ëÇÇ¼Ò·Î °¡¸é µÈ´Ù.
Â÷·® ¿îÀü Áß¿¡ °ø½À°æº¸°¡ ¹ß·ÉµÇ¸é ±ä±ÞÃâµ¿ Â÷·®À» À§ÇØ Áß¾ÓÂ÷¼±Àº ºñ¿î Ã¤·Î Áï½Ã µµ·Î ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î Â÷¸¦ ¼¼¿ì°í ¶óµð¿À Àç³¹æ¼ÛÀ» Ã»ÃëÇÑ´Ù. 5ºÐ µÚ Â÷·® ÅëÁ¦ ÇØÁ¦ ¹æ¼ÛÀÌ ³ª¿À¸é ´Ù½Ã Â÷¸¦ ¿îÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´Ü ÈÆ·ÃÀÌ ÁøÇàµÇ´Â µ¿¾È¿¡µµ °í¼Óµµ·Î(µµ½Ã°í¼Óµµ·Î Æ÷ÇÔ)¿Í Ã¶µµ, ÁöÇÏÃ¶, Ç×°ø±â, ¼±¹Ú, º´¿ø µîÀº Á¤»ó ¿î¿µÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >