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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.23 ¼ö 18:23
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¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯, ¡®¸±¸®¾È »ý¸®´ë¡¯ Àü Á¦Ç° È¯ºÒ¡¦¡°¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯¿¡¼­ ¸¸µç ´Ù¸¥ »ý¸®´ë´Â?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.23  
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¡ã ºÎÀÛ¿ë ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø »ýÈ°¿ëÇ°±â¾÷ ‘±ú²ýÇÑ³ª¶ó’ ÃøÀÌ 28ÀÏºÎÅÍ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë Àü Á¦Ç°À» È¯ºÒÇÏ°Ú´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

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Á¦Ç° °³ºÀ ¿©ºÎ³ª ±¸¸Å ½Ã±â, ¿µ¼öÁõ º¸°ü ¿©ºÎ¿Í »ó°ü¾øÀÌ ±ú²ýÇÑ³ª¶ó ¼ÒºñÀÚ»ó´ã½Ç°ú ¸±¸®¾È À¥»çÀÌÆ®¿¡ ½ÅÃ» ¹× Á¢¼öÇÏ¸é È¯ºÒ ÀýÂ÷¸¦ ¾È³»¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

±ú²ýÇÑ³ª¶ó´Â ÀÌ³¯ ¸±¸®¾È È¨ÆäÀÌÁö¿¡ “ÀúÈñ Á¦Ç° »ç¿ë°ú °ü·ÃÇØ ºÒÆíÀ» °ÞÀ¸½Ã°í Å« ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå¸° µ¥ ¸Å¿ì ¼Û±¸½º·´°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÎ°ú°ü°è¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç °á°ú°¡ ³ª¿À±â ÀüÀÌÁö¸¸ °í°´ ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ °æÃ»ÇÏ°í ÀÌ¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù Áß¿äÇÏ°í ±â¾÷ÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â Çàµ¿ÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇØ 28ÀÏºÎÅÍ È¯ºÒ Á¶Ä¡¸¦ ½ÃÇàÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÃÖ±Ù SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ µîÁö¿¡´Â ‘¸±¸®¾È »ý¸®´ë’ »ç¿ë ÈÄ »ý¸®¾çÀÌ ÁÙ°í ÀÚ±Ã¿¡ È¤ÀÌ »ý°å´Ù´Â µîÀÇ ºÎÀÛ¿ë °æÇè´ãÀÌ ¼ö ½Ê °Ç ÀÌ»ó °ÔÀçµÅ ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

±ú²ýÇÑ³ª¶ó ÃøÀº ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ Áö³­ 18ÀÏ ÇÑ±¹¼ÒºñÀÚ¿ø¿¡ ¸±¸®¾È »ý¸®´ë Á¦Ç°ÀÇ ¾ÈÀü¼º Å×½ºÆ®¸¦ Á¤½ÄÀ¸·Î ¿äÃ»ÇÏ¸é¼­µµ È¯ºÒ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ½Ä¾àÃ³ÀÇ °ü¸® ±âÁØÀ» Åë°úÇÑ ¾ÈÀü Á¦Ç°ÀÌ¶ó¸ç ¸íÈ®ÇÑ ÀÔÀåÀ» ³»³õÁö ¾Ê¾Ò¾ú´Ù.

±ú²ýÇÑ³ª¶ó °ü°èÀÚ´Â “ºÎÀÛ¿ë°ú Á¦Ç° »çÀÌÀÇ ÀÎ°ú°ü°è°¡ ¸íÈ®È÷ ¹àÇôÁö±â ¹Ù¶ó¸ç Á¶»ç °á°ú°¡ ¾ÆÁ÷ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸, ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ¿ì·Á°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ¾î È¯ºÒÀ» °áÁ¤Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

½Ä¾àÃ³ ¿ª½Ã ¸±¸®¾È »ý¸®´ë¸¦ »ç¿ëÇÑ ÈÄ »ý¸®·®ÀÌ ÁÙ°í »ý¸®ÅëÀÌ ½ÉÇØÁ³´Ù´Â ¼ÒºñÀÚ ºÒ¸¸ÀÌ ÀÎÅÍ³ÝÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Áö³­ÇØºÎÅÍ È®»êÇÏÀÚ ÃÖ±Ù ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¿¡ µé¾î°¬´Ù.

ÇÑÆí ¸±¸®¾È »ý¸®´ë È¯ºÒ ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº È¯¿µÀÇ ÀÇ»ç¸¦ ¹àÈ÷¸é¼­µµ ‘±ú²ýÇÑ³ª¶ó’ Ãø¿¡¼­ »ý»êÇÏ´Â ´Ù¸¥ »ý¸®´ë ‘¼ø¼öÇÑ ¸é’ÀÇ È¯ºÒ ¿ª½Ã ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹®Á¦·Î °Å·ÐµÇ°í ÀÖ´Â ¸±¸®¾È »ý¸®´ë ¿Ü¿¡µµ ‘¸±¸®¾È’°ú °°Àº Á¦Á¶»ç¿¡¼­ ¸¸µå´Â »ý¸®´ë Á¦Ç° Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ºÒ½ÅÀÌ ÆØ¹èÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

‘¸±¸®¾È’°ú ‘¼ø¼öÇÑ ¸é’ ¿Ü¿¡ ¹Ì±¹ÀÇ °Ç°­±â´É½ÄÇ°, È­ÀåÇ°, »ýÈ°¿ëÇ° ÆÇ¸ÅÈ¸»ç ‘¾Ï¿þÀÌ’ÀÇ »ý¸®´ë ‘ÈÄ¾Æ’ ¿ª½Ã Á¦Á¶»ç°¡ ‘±ú²ýÇÑ³ª¶ó’ÀÌ´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “¸±¸®¾ÈÀÌ¶û °°Àº Á¦Á¶»ç¿¡¼­ ¸¸µå´Â ´Ù¸¥ Á¦Ç°ÀÌ¶ó°í ´Ù¸¦ °Ô ÀÖ³ª?”, “Àü Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼­ È¯ºÒ ¿øÇÕ´Ï´Ù”, “»ý¸®´ë´Â ¿©¼ºÀÇ »î¿¡¼­ Àý´ë »¬ ¼ö ¾ø´Â ÇÊ¼ö ¿ëÇ°ÀÎµ¥ ÀÌ·± »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇÏ´Ù´Ï ²ûÂïÇÔ”, “½Ä¾àÃ³´Â °è¶õÀº Àü¼öÁ¶»ç ÇÏ´Âµ¥ ¿Ö »ý¸®´ë´Â Àü¼ö Á¶»ç ¾È ÇÏÁÒ?”, “È¯ºÒ ¹Þ¾Æ¾ßÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®±è¹ÎÃ¤¿Í ÆÄÈ¥¡¯ Á¤¿îÅÃ, Çì¾îÁø ÀÌÀ¯´Â?...¡°¹Þ¾Æµé¿´°í, ÇöÀç ¸¹ÀÌ Ãß½º¸¥ »óÅÂ¡±
  • ¡®»ï¼º 50¾ï ÅõÀÚ¡¯ ½ÎÀÌ¿ùµå, ·¹Àüµå Ã¤¿¬ ´«¹° ¼¿Ä« ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯...¡°³­...°¡²û...´«¹°À» Èê¸°´Ù...¡±
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    ¿ï»ê¹Î¿¹ÃÑ ±ØÀ§¿øÈ¸, 26~27ÀÏ ¿ï»ê¸¶´çÇÑ¸¶´ç
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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