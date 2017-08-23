¡®Æó¼â À§±â¡¯ ´ë±¸¿Ü´ë ±â»çÈ¸»ý ÇÒ±î? Àç°è 20À§±Ç ´ë±â¾÷ ¡®ÀÎ¼öÀÇÇâ¡¯ ¹àÇô

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|¡ã ±³À°ºÎ°¡ °¿øµµ µ¿ÇØ½ÃÀÇ ÇÑÁß´ë¿Í °æºÏ °æ»ê¿¡ ÀÖ´Â ´ë±¸¿Ü±¹¾î´ë¿¡ ´ëÇØ ÀÌ´Þ 25ÀÏºÎÅÍ Æó¼â¸í·É ÇàÁ¤¿¹°í¸¦ ÇÑ´Ù°í 23ÀÏ ¹àÈù °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ´ë±¸¿Ü´ë´Â ´ë±â¾÷ÀÌ ÀÎ¼öÀÇÇâÀ» ¹àÇû´Ù°í ÀüÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
´ëÇÐ±¸Á¶°³ÇõÆò°¡¿¡¼ ºÎ½Ç´ëÇÐÀ¸·Î ºÐ·ùµÆ´ø ÇÑÁß´ë¿Í ´ë±¸¿Ü´ë°¡ ¹®À» ´ÝÀ» À§±â¿¡ Ã³Çß´Ù.
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´ë±¸¿Ü´ë°¡ ¼ÓÇÑ ÇÐ±³¹ýÀÎ °æºÏ±³À°Àç´ÜÀº ´ë±¸¿Ü´ë ¿Ü¿¡ ¿î¿µÇÏ´Â ÇÐ±³°¡ ¾ø¾î ¹ýÀÎ ÇØ»ê¸í·Éµµ ÇÔ²² ÇàÁ¤¿¹°íÇÑ´Ù.
ÀÌµé ´ëÇÐÀº 2015³â 1ÁÖ±â ´ëÇÐ±¸Á¶°³Çõ Æò°¡¿¡¼ ÃÖÇÏÀ§ÀÎ Eµî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
±³À°ºÎ´Â µÎ ´ëÇÐ¿¡ ´ëÇØ 9¿ù 14ÀÏ±îÁö 20ÀÏ°£ ÇàÁ¤¿¹°í¸¦ ÇÏ°í ¹ýÀÎ°ú ´ëÇÐ °ü°èÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Ã»¹® ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.
ÀÌÈÄ 10¿ù²² ´ëÇÐÆó¼â ¸í·É(°æºÏ±³À°Àç´Ü ¹ýÀÎÇØ»ê ¸í·É Æ÷ÇÔ)°ú 2018ÇÐ³âµµ ÇÐ»ý¸ðÁý Á¤Áö Á¶Ä¡¸¦ ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ´ë±¸¿Ü´ë¿¡ ´ëÇØ Àç°è ¼¿ 20À§±Ç ³» ´ë±â¾÷ÀÌ ÀÎ¼öÀÇÇâÀ» ¹àÈù °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
´ë±¸¿Ü´ë´Â “ÃÖ±Ù ´ëÇÐÀ» ÀÎ¼öÇÏ°Ú´Ù´Â Á¦3ÀÚ°¡ ³ªÅ¸³ª ±³À°ºÎ¿Í ÇùÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. Áö³ 5¿ù¿¡µµ ¶Ç ´Ù¸¥ ÀÎ¼öÀÇÇâÀÚ°¡ ³ªÅ¸³µÁö¸¸ ¿ä°Ç ¹Ì´Þ·Î ¹«»êµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ëÇÐ °ü°èÀÚ´Â “ÀÌ¹ø¿¡ ÀÎ¼öÀÇÇâÀ» ¹àÈù ÂÊÀº ´ë±â¾÷À¸·Î ±³À°ºÎ°¡ ¹Þ¾ÆµéÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¸¸¾à ÀÎ¼ö°¡ ÀÌ·ç¾îÁö¸é Æó¼â¸í·ÉÀÌ Ã¶È¸µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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