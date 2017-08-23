Á¦ÁÖµµ ¡®ÀÌ¾È·ù¡¯ ¹ß»ý, ÇÇ¼­°´ 15¸í ÈÖ¸»·Á¡¦¡°¼ö¿µ°æ°è¼±±îÁö ¶°¹Ð¸± »· ÇØ¡±

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¼±ÍÆ÷ÇØ¾ç°æÂû¼¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã 20ºÐ²² Áß¹®ÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ °©ÀÚ±â ¹ß»ýÇÑ ÀÌ¾È·ù¿¡ ¹°³îÀÌÇÏ´ø ÇÇ¼°´ 15¸íÀÌ ¼ø½Ä°£¿¡ ÈÖ¸»·Á 50m °¡·® ¸Õ ¹Ù´Ù·Î ¶°¹Ð·È´Ù.
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¾Õ¼ Áö³´Þ 31ÀÏ¿¡´Â ºÎ»ê ÇØ¿î´ëÇØ¼ö¿åÀå¿¡¼ ÀÌ¾È·ù°¡ ¹ß»ýÇØ ÇÇ¼°´ 70¸íÀÌ ÇÑ²¨¹ø¿¡ ¸Õ ¹Ù´Ù·Î ¶°¹Ð·Á °¬´Ù°¡ ±¸Á¶µÇ´Â »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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