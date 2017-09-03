¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ °¡Á·ÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î ¹ú¾îÁø »ç±â±ØÀÇ Áø½Ç¡¦¡°½ÃºÎ¸ð°¡ ¼ö¹èÀÚ´õ¶ó¡±

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|¡ã 2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¿¡¼´Â °áÈ¥À» ÅëÇØ ¸Î¾îÁø °¡Á·ÀÌ¶õ ÀÌ¸§À¸·Î ÇÇÇØÀÚµéÀ» ¼ÓÀÎ ±èÇýÇö(°¡¸í)°ú ±×ÀÇ °¡Á·À» ÂÑ¾Ò´Ù. SBSÄ¸Ã³.
2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ‘±èÇýÇö’°ú ±×ÀÇ °¡Á·À» ÂÑ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁø°ú ¸¸³ Á¦º¸ÀÚ Á¤¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ ½ÃºÎ¸ð¿Í ³²ÆíÀÌ µµ¸ÁÀ» °¬´Ù¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù. Á¤¾¾´Â “¼ö¹èÁßÀÌ·¡¿ä. (³²ÆíÀÌ¶û) ¿ì¸® ½Ã¾î¸Ó´Ï¶ó´Â »ç¶÷ÀÌ¶û”¶ó¸ç “Á¦°¡ ¾Ë¾Ò´ø ¸ðµç °Ô °ÅÁþÀÌ¾ú´ø°ÅÁÒ”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Áö³ 5¿ù ³²Æí ¹Ú¾¾¿Í °áÈ¥ÇÑ Á¦º¸ÀÚ´Â “5³âÀü ³²ÆíÀ» Ã³À½ ¾Ë°Ô µÆ°í Æ¯º°ÇÑ ÀÎ¿¬ ¾øÀÌ Áö³ª°¬´Ù°¡ 4³â Àü¿¡ ¿ì¿¬È÷ ¸¸³ª°Ô µÇ¸ç ¿¬ÀÎÀÌ µÆ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Ä£Á¤¾Æ¹öÁö°¡ °áÈ¥À» ¹Ý´ëÇÏ¼Ì°í °á±¹ ¹«»êµÆ´Ù”¸ç “±×·±µ¥ 1³â Àü¿¡ °©ÀÚ±â ³²Æí ¹Ú¾¾¿Í ½ÃºÎ¸ð°¡ ³¯ Ã£¾Æ¿Ô´Ù. ³¯ ³Ê¹« ¾Æ³¢°í ±×·¡¼ Ã£¾Ò´Ù°í Çß´Ù. ½Ã¾î¸Ó´Ï ±èÇýÇöÀº ´«¹°±îÁö ±Û½é°Å·È´Ù”°í ´ç½Ã¸¦ È¸»óÇß´Ù.
ÀÌ¾î “°áÈ¥ ÀüºÎÅÍ ½Ã¾î¸Ó´Ï°¡ ¸¶Ä¡ Ä£¾î¸Ó´ÏÃ³·³ ±×·¸°Ô ÀßÇØÁá´Ù. ±×¸®°í °áÈ¥ ÈÄ¿¡ ÀÌÁ¦ °¡Á·ÀÌ´Ï Àç»êÀ» ºÒ·ÁÁÖ°Ú´Ù°í ÇØ¼ 1¾ï 2Ãµ¸¸¿øÀÌ µç ÅëÀåÀ» ³Ñ°å´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×·¯³ª ³²Æí°ú ½ÃºÎ¸ð°¡ »ç¶óÁø Á÷ÈÄ µÇÃ£Àº ÅëÀå¿¡ ³²Àº µ·Àº 1200¸¸¿ø ³²Áþ. °Å±â´Ù ½ÃºÎ¸ð¿Í ³²ÆíÀº ÀÏ¸í ‘½´ÆÛÄ«’¶ó ºÒ¸®´Â °í±Þ ¿ÜÁ¦Â÷¸¦ Á¦º¸ÀÚÀÇ ¸íÀÇ·Î ´ëÃâÀ» ¹Þ¾Æ ±¸¸ÅÇÑ »ç½Çµµ ¹àÇôÁ³´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½ÃºÎ¸ð°¡ ¿Â °¡Á·ÀÌ ÇÔ²² »ì±â À§ÇØ ¸¶·ÃÇß´Ù´ø 15¾ï »ó´çÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¿ª½Ã ¾Ë°í º¸´Ï ¿ù¼¼·Î ¾òÀº ¾ÆÆÄÆ®ÀÎµ¥´Ù ±× ¸íÀÇ¸¶Àúµµ Á¦º¸ÀÚÀÇ °ÍÀÌ¾ú´ø °Í.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼´Â Á¦º¸ÀÚ ¿ÜÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚ°¡ ´õ Á¸ÀçÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Áõ°Å°¡ Á¦½ÃµÆ´Ù. ½ÃºÎ¸ð°¡ Áö³»´ø ¾È¹æ¿¡¼ ³²Æí ¹Ú¾¾°¡ Á¦º¸ÀÚ ¿Ü¿¡ ´Ù¸¥ ¿©¼º°ú °áÈ¥ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â »çÁøÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù.
‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚ¸¦ Ã£¾Æ ³ª¼¹°í ±× °á°ú ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ¿©·µ Á¸ÀçÇÏ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù.
¾î·Æ°Ô Á¦ÀÛÁø°ú ÀÎÅÍºä¸¦ ÇÏ°Ô µÈ 2014³â ÇÇÇØÀÚÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “±èÇýÇö°ú ±× ³²ÆíÀ» ±Í³ó »çÀÌÆ®¿¡¼ Ã³À½ ¸¸³ª°Ô µÆ´Ù. ¸ðÀÓÀ» ÇÏ´Âµ¥ µÅÁö°í±â 20±ÙÀ» »ç¿Í¼ »ç¶÷µé¿¡°Ô ±¸¿öÁá´Ù”¸ç “µþÀÌ ÀÖ´Ù´Ï±î ÀÚ½Åµµ ¾ÆµéÀÌ ÀÖ´Ù¸ç ¸¸³²À» ÁÖµµÇß°í ±×·¸°Ô ¸î ¹ø ¸¸³ª´Ù°¡ ¾ÖµéÀ» °áÈ¥½ÃÅ°°Ô µÆ´Ù”°í ´ç½Ã¸¦ È¸»óÇß´Ù.
ÇÇÇØÀÚÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “±× ÁýÀ» ¹Ï¾ú´ø °áÁ¤Àû ÀÌÀ¯ Áß ÇÏ³ª°¡ »çµ·ÀÌ °æÂûÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ¾ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÇÇØÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ ½Ã¾î¸Ó´ÏÀÎ ±èÇýÇöÀº ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë¾÷À» ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, ½Ã¾Æ¹öÁö ÀÌ¾¾´Â °æÂû·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ¾ú´Ù. ÇÑ ÇÇÇØÀÚ ¾î¸Ó´Ï´Â “±èÇýÇöÀÌ ÇÏµµ »ç±â¸¦ ÃÄ¼ °á±¹ ³²Æí ÀÌ ¾¾°¡ °æÂûÀ» ±×¸¸ µÑ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ÀÌ·± »ç½ÇÀ» È®ÀÎÇÏ±â À§ÇØ ½Ã¾Æ¹öÁö ÀÌ¾¾°¡ 2000³â°æ ´ç½Ã ±Ù¹«ÇÏ´ø ÆÄÃâ¼Ò¸¦ Ã£¾Æ³» ¹æ¹®Çß´Ù. ½Ã°£ÀÌ ¿À·¡ Áö³µÀ¸³ª ÀÌ¾¾¸¦ ±â¾ïÇÏ´Â µ¿·á´Â “¾ÆÁÖ ÂøÇß´Ù. ±Ùµ¥ ±× ºÎÀÎ ¶§¹®¿¡ (ÀÏÀ» ±×¸¸µ×´Ù), ±× ¿©ÀÚ°¡ ¾à°£ »ç±â ±âÁúÀÌ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
½ÇÁ¦·Î ÇÇÇØÀÚµéÀÇ Áõ¾ðÀ» Á¾ÇÕÇØº¸¸é ¸¹Àº ¼®¿¬Ä¡ ¾ÊÀº »óÈ²µéÀÌ ½Ã¾î¸Ó´ÏÀÎ ‘±èÇýÇö’ÀÇ ÁÖµµ·Î ÀÌ·ïÁ® ÀÖ¾ú´ø °Í. °Å±â´Ù ±èÇýÇö¿¡ ÀÇÇØ ³²ÆíÀÎ ÀÌ¾¾´Â Á¤»óÀûÀÎ Á÷Àå ¸¶Àú ÀÒ°Ô µÆ´Âµ¥µµ ¿©ÀüÈ÷ ±èÇýÇöÀ» µ½°í ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ±èÇýÇöÀÌ ÀÏÀ» ÁÖµµÇÏ°í ÀÖÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Úµ¿Çö »çÈ¸½É¸®ÇÐ ¹Ú»ç´Â “ÀÌ ¾ö¸¶°¡ °¡Áö°í ÀÖ´Â Ä«¸®½º¸¶°¡ ±×¸¸Å Å« °ÍÀÌ´Ù. ±×·¡¼ ´Ùµé ±×³É ÀÌ ¾ö¸¶ÀÇ °áÁ¤¿¡ µû¶ó°¡´Â °Ô ÆíÇÏ´Ï±î ±×·¸°Ô µû¶ó°¡´Â °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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