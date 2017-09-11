¡®»çÀÓ¡¯ À±¼¼¿µ SBS È¸Àå ¡°¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ µµ¿Í¾ß ÇÑ´Ù¡±...¹®Á¦ ¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯

|
|
|
|¡ã À±¼¼¿µ SBS È¸ÀåÀÌ »çÀÓÇÑ °¡¿îµ¥, ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» µµ¿ì¶ó°í Áö½ÃÇÑ ¹®Á¦ÀÇ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
À±¼¼¿µ SBS È¸ÀåÀÌ »çÀÓÇÑ °¡¿îµ¥, ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» µµ¿ì¶ó°í Áö½ÃÇÑ ¹®Á¦ÀÇ ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
À± È¸ÀåÀº 11ÀÏ ´ãÈ¹®À» ¹ßÇ¥ÇÏ°í “¼ÒÀ¯¿Í °æ¿µÀ» ºÐ¸®ÇÏ°Ú´Ù”¸ç »çÀÓÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 5ÀÏ Àü±¹¾ð·Ð³ëµ¿Á¶ÇÕ SBSº»ºÎ¿¡ µû¸£¸é À± È¸ÀåÀº “¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ¸¦ µµ¿Í¾ß ÇÑ´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç Á¤±Ç¿¡ ÆíÇâÀûÀÎ º¸µµ¸¦ Áö½ÃÇß´Ù.
³ëÁ¶´Â “Áö³ÇØ 4¿ù 4ÀÏ À± È¸ÀåÀÌ º¸µµº»ºÎ ºÎÀå´Ü ¿ÀÂù¿¡¼ ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ¿¡ ÆíÇâÀûÀÎ º¸µµ¸¦ ÇØ¾ßÇÑ´Ù´Â ½ÄÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Çß´Ù”¸ç “À± È¸ÀåÀº ‘´ëÅë·É Áö¿øÀ» ¹Þ±â À§ÇØ¼´Â ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ¸¦ Á» µµ¿ÍÁà¾ß ÇÑ´Ù’¶ó°í ¸»Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “°æ¿µ±Ç ³õ´Â°Ç ´ç¿¬ÇÑ°Å°í ¼ö»ç¹Þ¾Æ¾ßÇÑ´Ù” “¹æ¼Û °³Çõ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ÀÀ´äÇÑ µí” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >