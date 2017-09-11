¹ÚÁö¿ø, ¡®±èÀÌ¼ö ºÎ°á=±³°¢»ì¿ì ³í¶õ¡¯ ÀÇ¹Ì ÇØ¸í...¡°±¹¹ÎÀÇ ¾öÁßÇÑ °æ°í¡±

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±èÀÌ¼ö Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀå ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÓ¸íµ¿ÀÇ¾ÈÀÌ 11ÀÏ ±¹È¸¿¡¼ ºÎ°áµÈ °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥°¡ ‘±³°¢»ì¿ì’¶ó°í Ç¥ÇöÇß´Ù. ÀÌÈÄ ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ ±× ¶æ¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¸í±ÛÀ» SNS¿¡ ³²°å´Ù.
¹Ú Àü ´ëÇ¥´Â 11ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¿Í ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “±èÀÌ¼ö Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀå ÈÄº¸ÀÚÀÇ ±¹È¸ ÀÎÁØ Ç¥°á ºÎ°á¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ ‘±³°¢»ì¿ì’ÀÇ¹Ì´Â Ã»¿Í´ë¿¡¼ ¹Ú¼ºÁø ·ù¿µÁø ¾¾ µîÀ» »ì¸®·Á´Ù ±èÀÌ¼ö ÈÄº¸ÀÚ°¡ ºÎ°áµÇ¾ú´Ù´Â ÀÇ¹ÌÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ¹ø ºÎ°áÀº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇÑ ±¹¹ÎÀÇ ¾öÁßÇÑ °æ°íÀÔ´Ï´Ù”¸ç “´ëÅë·É²²¼´Â ¹Ì¼¼ÇÑ ºÐ¼®º¸´Ù´Â ÃëÀÓÃÊÀÇ ÃëÀÓ»ç, 5.18±â³ä»ç, Å×ÀÌÅ©¾Æ¿ô Ä¿ÇÇµé°í ¿ÍÀÌ¼ÅÃ÷·Î Âü¸ðµé°ú Ã»¿Í´ë¿¡¼ ¼ÒÅëÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡¶ó´Â °æ°íÀÔ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “Ã»¿Í´ëÀÇ ½Å°æÁúÀûÀÎ ¹ÝÀÀ, ¿©´çÀÇ ±¹¹ÎÀÇ´ç Å¿, ¾ÈÃ¶¼ö,È£³² ¿î¿îÇÏ¸é ¾ÈµË´Ï´Ù”¸ç “ÀüÈÀ§º¹ÀÇ °è±â·Î »ï¾Æ¼ ¿À¸¸ÇÏÁö ¾Ê°í °â¼ÕÇÏ°Ô ÇùÄ¡ÀÇ ½Ã´ë¸¦ ¿¶ó´Â ±¹¹ÎÀÇ ¸í·ÉÀ» »ý°¢ÇÏ´Â ±âÈ¸·Î »ï¾Æ¾ß ¼º°øÇÕ´Ï´Ù. ±¹¹ÎÀÌ ÀÌ±é´Ï´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¹Ú Àü ´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ¾Õ¼ SNS¿¡ “±èÀÌ¼ö Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÈÄº¸ÀÚÀÇ ±¹È¸ÀÎÁØÇ¥°á ºÎ°áµÇ¾ú½À´Ï´Ù.À¯±¸¹«¾ðÀÔ´Ï´Ù. ±³°¢»ì¿ì?”¶ó´Â ±ÛÀ» ³²±ä ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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