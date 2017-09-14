'°ËÅä' 800¸¸´Þ·¯ ´ëºÏÁö¿ø, ¾îµð¾²ÀÌ³ª º¸´Ï ¡®¾Æµ¿¡¤ÀÓ»êºÎ ¿µ¾ç¡¤Ä¡·á¡¯...Âù¹Ý¿©·Ð ÆØÆØ

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Á¤ºÎ°¡ 800¸¸´Þ·¯(¾à 90¾ï¿ø) ±Ô¸ðÀÇ ´ëºÏÁö¿øÀ» °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
14ÀÏ ÅëÀÏºÎ µî¿¡ µû¸£¸é Á¤ºÎ°¡ À¯¿£ »êÇÏ ±¹Á¦±â±¸¸¦ ÅëÇØ ºÏÇÑ¿¡ 800¸¸ ´Þ·¯¸¦ Áö¿øÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ¹æ¾ÈÀº 21ÀÏ ³²ºÏ±³·ùÇù·ÂÃßÁøÇùÀÇÈ¸¸¦ ¿¾î °áÁ¤ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
Á¤ºÎ°¡ °ËÅäÁßÀÎ ¹æ¾ÈÀº WFPÀÇ ¾Æµ¿·ÀÓ»êºÎ ´ë»ó ¿µ¾ç°È »ç¾÷¿¡ 450¸¸´Þ·¯, À¯´Ï¼¼ÇÁÀÇ ¾Æµ¿·ÀÓ»êºÎ ´ë»ó ¹é½Å ¹× ÇÊ¼öÀÇ¾àÇ°, ¿µ¾ç½ÇÁ¶ Ä¡·áÁ¦ »ç¾÷¿¡ 350¸¸´Þ·¯ °ø¿© µîÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ´ëºÏÁö¿ø ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡´Â ºÎÁ¤Àû ¿©·ÐÀÌ µé²÷¾ú´Ù.
ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº ºÏÇÑÀÇ ÃÖ±Ù 6Â÷ ÇÙ½ÇÇèÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ¾Èº¸À§±â°¡ °íÁ¶µÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê´Â ´ëºÏÁö¿øÃ¥ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌµé ´©¸®²ÛÀº “¿¬ÆòÇØÀü, ¿¬Æòµµ Æ÷°Ý, Ãµ¾ÈÇÔ »ç°ÇÀ» ÀØÁö¸»ÀÚ. ´ëºÏÁö¿ø¿¡ ´ëÇÑ ºÏÇÑÀÇ ´ä·Ê´Ù” “ ÀÎµµÀû Áö¿øÀÌ ¹Ì»çÀÏµÇ¾î¼ Æ÷Åº Áö·Ú°¡ µÇ¾î¼ µ¹¾Æ¿Ô´ø°Ç ¸ð¸£³Ä” “ÀÌ·± »óÈ²¿¡ ´ëºÏÁö¿øÀÌ¶ó´Ï” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “¿µÀ¯¾Æ, ÀÓ»êºÎ ´ë»ó ´ëºÏ ÀÎµµÀû Áö¿øÀº ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù” “¾ÆÁ÷ Á¤ÇØÁø °Íµµ ¾Æ´Ñµ¥ Á¤ºÎÀÇ ÀÇ°ßÀ» µé¾îºÁ¾ßÇÒ µí” “‘°ËÅä’¸¸ Çß´Ù´Âµ¥ ÇÊ¿äÀÌ»óÀ¸·Î ³Ê¹« ºñÆÇÇÏ´Â°Å ¾Æ´Ñ°¡¿ä” “¹Ì±¹À» Æ÷ÇÔÇØ ¹®ÀçÀÎ Ãâ¹ü Àü¿¡µµ °è¼ÓÇØ¼ ´ëºÏÁö¿øÀº ÀÌÇàµÇ°í ÀÖ¾ú´Ù” µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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