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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.17 ÀÏ 17:02
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¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç, ÀÌ ¸ñ»çÀÇ ÀÌ¸é¡¦È¦·Î ´Ù¼¸ ¾ÆÀÌ Å°¿î´Ù´ø »ç¿¬ÀÇ Áø½ÇÀº?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç¶ó ºÒ¸®´Â ÀÌ ¸ñ»çÀÇ ÀÌ¸éÀ» ÃßÀûÇß´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç¶ó ºÒ¸®´Â ÀÌ ¸ñ»çÀÇ ÀÌ¸éÀ» ÃßÀûÇß´Ù.

³í¶õÀÇ ½Ã¹ßÁ¡Àº °øÁö¿µ ÀÛ°¡¿Í ±èÁ¾ºÀ Àü ½ÅºÎ °£ÀÇ Áø½Ç°ø¹æ¿¡¼­ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.

Áö³­ 2015³â 5¿ù °ø ÀÛ°¡´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “±èÁ¾ºÀ ½ÅºÎ°¡ ¹Ð¾ç ¼ÛÀüÅ¾, ½Ö¿ëÀÚµ¿Â÷, À§¾ÈºÎ ÇÒ¸Ó´Ïµé¿¡°Ô µå¸°´Ù°í ¸ð±ÝÇßÁö¸¸ ÇÑ Ç¬µµ Àü´ÞµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í Æø·ÎÇß°í, ÀÌ¿¡ ±è Àü ½ÅºÎ´Â “ÈÄ¿ø±ÝÀ» È¾·ÉÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¸Â¼­¸ç ¹ýÁ¤ °ø¹æÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù.

±è Àü ½ÅºÎ´Â °øÁö¿µ ÀÛ°¡¸¦ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ µîÀ¸·Î °í¼ÒÇßÀ¸³ª, °ËÂûÀº Áö³­ 8¿ù ÇøÀÇ°¡ ¾ø´Ù°í ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐÇß´Ù.

ÇÑÆí ±è Àü ½ÅºÎ¸¦ µÑ·¯½Î°í ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁö´ø Áß 2015³â 7¿ù ¸¶»ê±³±¸´Â ±è Àü ½ÅºÎÀÇ ¸éÁ÷À» °áÁ¤ÇÏ¸ç ¸éÁ÷ »çÀ¯¸¦ °ø°³Çß´Ù.

¸¶»ê±³±¸ ÃøÀÌ °ø°³ÇÑ ¸éÁ÷ »çÀ¯¿¡´Â “±è Àü ½ÅºÎ°¡ 10°è¸í Áß 6°è¸íÀÎ ‘°£À½ÇÏÁö ¸»¶ó’´Â °è¸íÀ» À§¹ÝÇß´Ù”´Â ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù.

ÀÌÈÄ ±è Àü ½ÅºÎ´Â ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Ãø¿¡ ¸éÁ÷ÀÌ ºÎ´çÇÏ´Ù¸ç ¿©·¯ ÅëÀÇ ÀÌ¸ÞÀÏÀ» º¸³» Á÷Á¢ ÀÚ½ÅÀÇ »ç¿¬À» Á¦º¸Çß´Ù. ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ±è Àü ½ÅºÎ°¡ º¸³½ ¸ÞÀÏÀ» °ËÅäÇÏ´ø Áß Ã·ºÎµÈ ¸éÁ÷ »çÀ¯¼­¿¡ µîÀåÇÑ ÇÑ ¿©¼º ¸ñ»çÀÇ ÀÌ¸§¿¡ ÁÖ¸ñÇß´Ù.

¸éÁ÷ »çÀ¯¼­¿¡ µîÀåÇÑ ÀÌ¸§ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀº ÀüÁÖ¿¡¼­ Àå¾ÖÀÎ º¹Áö¼¾ÅÍ¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÎ ÀÌ ¸ñ»ç ¿´´Ù. ÀÌ ¸ñ»ç´Â ¹ÌÈ¥¸ð·Î½á ´Ù¼¸ ¸íÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÔ¾çÇØ È¦·Î Å°¿ì´Â »ç¿¬À¸·Î °ú°Å ¿©·¯ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ ÀÌ¸§À» ¾Ë·ÈÀ¸¸ç, ‘ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç’¶ó´Â º°¸í±îÁö ¾ò±âµµ Çß´Ù.

±è Àü ½ÅºÎ¿Í ÀÌ ¸ñ»ç´Â ÃµÁÖ±³ »çÁ¦¿Í Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÏ¿© ºÀ»çÇÏ´Â ¹ÌÈ¥¸ð·Î¼­ Ã³À½ ¸¸³µÀ¸¸ç, ÀÌÈÄ ±è Àü ½ÅºÎ°¡ ¸éÁ÷µÇÀÚ ÇÔ²² ÀüÁÖ¿¡¼­ Àå¾ÖÀÎ º¹Áö½Ã¼³À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­´Â ÀÌ ¸ñ»çÀÇ ÀÌ °°Àº ¼±Çà°ú ¸í¼ºÀÌ °ÅÁþÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù. 

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý ±³»çµéÀº ÀÌ ¸ñ»ç°¡ ½ÇÁ¦·Î ÀÔ¾çÇÑ ´Ù¼¸ ¸íÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀüÇô µ¹º¸Áö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¾î¸°ÀÌÁý ±³»çµéÀº “Ã³À½¿¡´Â ¾È ±×·¨´Âµ¥ º»ÀÎÀÌ »ý°è¸¦ À§ÇØ ÀÏÀ» ÇØ¾ß µÈ´Ù°í ÀÚ²Ù ÇÏ±³ ½Ã°£À» ¹Ì·ç´Ùº¸´Ï ¾î´À»õ 24½Ã°£ µ¹º¸°Ô µÆ´Ù”¸ç “¾ÆÀÌ¸¦ 5³â µ¿¾È ÇÑ ¹øµµ Áý¿¡ µ¥·Á°¡Áö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç “¸íÀý ³¯¿¡µµ ³»°¡ ÀÌ ¸ñ»çÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ µ¥¸®°í ¸íÀýÀ» ½¬·¯ °¡±âµµ Çß´Ù”¸ç “¹æ¼Û±¹¿¡¼­ ¹æ¼Û Âï´Â´Ù´Ï±î Àá±ñ Áý¿¡ µ¥·Á°¡¼­ ¹æ¼Û Âï°í, ±×µ¿¾È ¿ì¸®´Â ¹æ¼Û ³¡³ª¸é ¾Öµé ´Ù½Ã µ¥·Á°¡·Á°í ¹Û¿¡¼­ ±â´Ù·È´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.

±×µ¿¾È ÀÌ ¸ñ»ç´Â È¥ÀÚ ´Ù¼¸ ¾ÆÀÌ¸¦ Å°¿ì´À¶ó ³Ê¹« Èûµé´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ÀÚÁÖ °ÔÀçÇßÀ¸¸ç ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÈÄ¿øÀ» ¸ð±ÝÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±×·¯³ª ¾î¸°ÀÌÁý ±³»çµéÀº ÀÌ ¸ñ»ç°¡ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÏÃ¼ µ¹º¸Áö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÀüÇô »ó¹ÝµÈ ÁÖÀåÀ» ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯ ¾î¸°ÀÌÁý ±³»çµéÀº ÀÌ ¸ñ»ç°¡ ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ºÀÄ§ ½Ã¼úÀ» Çß´Ù´Â Áõ¾ðµµ Çß´Ù.

±³»çµéÀº “¾ÆÀÌ°¡ ¾ÆÇÁ´Ù ÇÏ¸é º´¿ø µ¥·Á°¡Áö ¸»¶ó ÇÏ°í ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ¹úÄ§À» ³õ¾Ò´Ù”¸ç ¾Ö°¡ ´« ÁÖº¯¿¡ ¹úÄ§À» ¸Â¾Æ ÅüÅü ºÎ¾î¼­ ¿Ô´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Ä«Åå ´ëÈ­¸¦ Áõ°Å·Î °ø°³Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­´Â ÀÌ ¸ñ»ç°¡ Æò¼Ò ÀÇ·á ÀÚ°ÝÀÌ ÀüÇô ¾øÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ºÀÄ§ ½Ã¼úÀ» ÇØ¿Ô´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ Á¦±âµÆ´Ù.

ÀÌ ¸ñ»ç·ÎºÎÅÍ ºÀÄ§ ½Ã¼úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù´Â ´Ù¼öÀÇ ³²¼ºÀº Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “¼¾ÅÍ µé¾î°¡¸é ¾ÈÂÊ ¹æ¿¡ ÀÛÀº °£ÀÌ Ä§´ë°¡ ÀÖ´Ù. °Å±â¼­ ½Ã¼úÀ» ÇÑ´Ù”¸ç “¼º±â¿¡µµ ºÀÄ§ ½Ã¼úÀ» ÇØÁÖ±âµµ Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ ¸ñ»ç¿Í 4³â°£ ±³Á¦ÇÏ°í ÀÌ ¸ñ»ç¸¦ °áÈ¥ºùÀÚ »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´ø ÇÑ ³²¼ºÀº Á÷Á¢ ¿ÊÀ» µé¾î º¹ºÎÀÇ ÈäÅÍ¸¦ º¸¿©ÁÖ¸ç “¾ÆÁ÷µµ ºÀÄ§ ¸ÂÀº ÈäÅÍ°¡ ³²¾ÆÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ ¸ñ»ç´Â ÀÌ·± ºÀÄ§ ½Ã¼ú ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ “°Ç°­ °­ÀÇ Â÷¿ø¿¡¼­ »ç¶÷µé¿¡°Ô ¼³¸íÇØÁØ ÀûÀÌ ÀÖÁö Ä§À» ³õÀº ÀûÀº ¾ø´Ù. ³»°¡ ºÀÄ§ ³õ¾ÒÀ¸¸é ±× »ç¶÷µéÀÌ ³¯ °í¼ÒÇÏÁö ¾Ê°Ú³ª?”°í ¹Ý¹®Çß´Ù.

ÀÌ¾î ¾ÆÀÌµéÀ» ¾î¸°ÀÌÁý¿¡ ¸Ã±â°í ÀüÇô µ¹º¸Áö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “¾ÆÀÌµéÀ» ¸Ã±ä °ÍÀº »ý°è¸¦ À§ÇØ¼­¿´°í ±â¾ïÀº ÀÚ¼¼È÷ ¾È ³ªµµ ¼±»ý´Ôµé ÁÖÀåÃ³·³ ÇÑ ¹øµµ ¾ÆÀÌ¸¦ Áý¿¡ ¾È µ¥·Á°¡Áø ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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