¹Ú¿ø¼ø, ÀÌ¸í¹Ú °í¼ÒÀå Á¢¼ö¡¦¡®ºí·¢¸®½ºÆ®¡¯ ÇÇÇØÀÚ °í¼Òµµ ÀÌ¾îÁú±î?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.19 È­ 17:56
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.19  
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ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¹× ±¹Á¤¿ø¹ý À§¹Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î °í¼Ò ´çÇß´Ù.

¹Ú¿ø¼ø ¼­¿ï½ÃÀåÀº 19ÀÏ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹Á¤¿øÀå, ¹Îº´ÁÖ Àü ±¹Á¤¿ø ½É¸®Àü´ÜÀå µî 11¸í¿¡ ´ëÇØ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ, °ø¹«ÁýÇà¹æÇØ, ±¹Á¤¿ø¹ý À§¹Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÀåÀ» Á¢¼öÇß´Ù. °í¹ßÀÎ¿¡´Â ¼­¿ï½Ãµµ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

¹Ú¿ø¼ø ½ÃÀåÀÇ º¯È£ÀÎ ¹Îº´´ö, ÇÑÅÃ±Ù º¯È£»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã °í¼ÒÀåÀ» µé°í ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°ËÀ» Ã£¾Ò´Ù.

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ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú ½ÃÀåÀº “ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±ÇÇÑ°ú ÁöÀ§¸¦ ³²¿ëÇØ ±¹°¡ÀÇ ±Ù°£À» Èçµé°í, ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ º»ÁúÀ» ÈÑ¼ÕÇß´Ù”¸ç °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ ½ÃÀý ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇØ °ü¸®ÇÑ ‘¹®È­¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ®’·Î ÀÎÇØ ¹æ¼Û ÅðÃâ ¾Ð¹ÚÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø °³±×¿ì¸Õ ±è¹ÌÈ­(53)¾¾ ¿ª½Ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀ» °í¼ÒÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

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