¹Ú¿ø¼ø, ÀÌ¸í¹Ú °í¼ÒÀå Á¢¼ö¡¦¡®ºí·¢¸®½ºÆ®¡¯ ÇÇÇØÀÚ °í¼Òµµ ÀÌ¾îÁú±î?

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¹Ú¿ø¼ø ¼¿ï½ÃÀåÀº 19ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹Á¤¿øÀå, ¹Îº´ÁÖ Àü ±¹Á¤¿ø ½É¸®Àü´ÜÀå µî 11¸í¿¡ ´ëÇØ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ, °ø¹«ÁýÇà¹æÇØ, ±¹Á¤¿ø¹ý À§¹Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÀåÀ» Á¢¼öÇß´Ù. °í¹ßÀÎ¿¡´Â ¼¿ï½Ãµµ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¹Ú¿ø¼ø ½ÃÀåÀÇ º¯È£ÀÎ ¹Îº´´ö, ÇÑÅÃ±Ù º¯È£»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã °í¼ÒÀåÀ» µé°í ¼¿ïÁß¾ÓÁö°ËÀ» Ã£¾Ò´Ù.
ÃëÀçÁø°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ º¯È£ÀÎµéÀº ‘Á¤Ä¡º¸º¹’ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ “Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ¶ó°í ÇÏ¸é Àû¹ÝÇÏÀåÀÌ´Ù. ¾ß±ÇÀÇ ¼¼·Â È®ÀåÀ» ¸·±â À§ÇØ¼ ¹Ú ½ÃÀåÀ» Á¦¾ÐÇÏ·Á°í ½ÃµµÇß´ø °ÍÀÌ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÌ Á¶Æø ¼öÁØÀÇ ¹«´ÜÅëÄ¡¸¦ Çß´Ù´Â Áõ°Å´Ù”¶ó°í ´äÇß´Ù.
¾Õ¼ ±¹Á¤¿ø ÀûÆóÃ»»ê ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º°¡ °ø°³ÇÑ ÀÌ¸¥¹Ù ‘¹Ú¿ø¼ø Á¦¾Ð¹®°Ç’¿¡´Â ±¹Á¤¿ø ½É¸®Àü´ÜÀÌ ¾î¹öÀÌ¿¬ÇÕ µî º¸¼ö´ÜÃ¼ÀÇ ½ÃÀ§¸¦ Á¶ÀåÇÏ´Â È°µ¿À» Çß´Ù´Â ³»¿ëÀÌ µé¾îÀÖ´Ù. ¶Ç ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼´Â ¹Ú ½ÃÀåÀ» ºñÆÇÇÏ´Â ±ÛÀ» ÆÛ¶ß¸®°Å³ª ¼¿ï½ÃÀå ºÒ½ÅÀÓÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â Ã»¿øÀ» ³»´Â È°µ¿À» Çß´Ù´Â ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú ½ÃÀåÀº “ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±ÇÇÑ°ú ÁöÀ§¸¦ ³²¿ëÇØ ±¹°¡ÀÇ ±Ù°£À» Èçµé°í, ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ º»ÁúÀ» ÈÑ¼ÕÇß´Ù”¸ç °ÇÏ°Ô ºñÆÇÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ ½ÃÀý ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇØ °ü¸®ÇÑ ‘¹®È¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ®’·Î ÀÎÇØ ¹æ¼Û ÅðÃâ ¾Ð¹ÚÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø °³±×¿ì¸Õ ±è¹ÌÈ(53)¾¾ ¿ª½Ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀ» °í¼ÒÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±è¹ÌÈ´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 9½Ã50ºÐ²² ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡ Âü°íÀÎÀ¸·Î Ãâ¼®ÇØ ÃëÀçÁø°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ºÎ²ô·¯¿ò ¾øÀÌ ¹éÁÖ ´ë³·¿¡ °Å¸®¸¦ È°º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÀÌ Çö½ÇÀÌ Á¤¸» ¾îÀÌ »ó½Ç”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀ» ºñ·ÔÇØ ‘ºí·¢¸®½ºÆ®’ °ü·ÃÀÚµéÀ» »ó´ë·Î ¹Î·Çü»ç °í¼Ò¸¦ ÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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