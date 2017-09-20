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|¡ã Áö³ÇØ ¿¸° ±è±¤¼® 20ÁÖ±â Ãß¸ðÀü.
¿µÈ ‘±è±¤¼®’ÀÇ °³ºÀÀ¸·Î °¡¼ö ±è±¤¼®ÀÇ Á×À½¿¡ ´ëÇÑ ÀçÁ¶¸í ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÀÎ °¡¿îµ¥ °íÀÎÀÇ ¿Üµ¿µþ ¼¿¬ ¾çÀÌ 10³â Àü »ç¸ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
20ÀÏ °æ±â ¿ëÀÎµ¿ºÎ°æÂû¼ µî¿¡ µû¸£¸é ¼¿¬ ¾çÀº 2007³â 12¿ù 23ÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã²² °æ±âµµ ¿ëÀÎÀÇ ÀÚÅÃ¿¡¼ ¾²·¯Á® ÀÖ´Â °ÍÀ» ¾î¸Ó´Ï°¡ ¹ß°ßÇØ 119¿¡ ½Å°íÇßÀ¸¸ç º´¿øÀ¸·Î ÈÄ¼ÛµÆÀ¸³ª ¿ÀÀü 6½Ã²² »ç¸ÁÇß´Ù.
°æÂû ÃøÀº “±¹°ú¼ö ºÎ°Ë °á°ú ±Þ¼ºÈ³ó¼º Æó·ÅÀ¸·Î »ç¸ÁÇß´Ù”¸ç “¿Ü»óÀº °üÂûµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç ¾àµ¶¹° °Ë»ç °á°ú ±âÄ§°¨±â¾à¿¡ Åë»ó »ç¿ëµÇ´Â ¼ººÐ ¿Ü¿¡´Â °ËÃâµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. »ç¸Á ÀüºÎÅÍ °¨±â Áõ»óÀ¸·Î ÁÖ°ÅÁö ÀÎ±Ù ÀÇ¿ø¿¡¼ º´¿ø Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ¸ðÄ£ÀÇ Áø¼ú°ú Áø·á È®ÀÎ¼, ºÎ°Ë °á°ú µîÀ» Åä´ë·Î ¹üÁË ÇøÀÇÁ¡ÀÌ ¾ø¾î ³»»ç Á¾°áÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª ÃÖ±Ù ÀÌ ¼Ò½ÄÀ» µÚ´Ê°Ô Á¢ÇÑ ±è±¤¼®ÀÇ ÇüÀº ÀÌ³¯ ÅëÈ¿¡¼ “Á¶Ä« »ç¸ÁÀº »ó»óµµ ¸ø Çß´Ù”¸ç Ãæ°ÝÀ» ¹ÞÀº ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.
¼¿¬ ¾çÀº °íÀÎÀÇ ÀúÀÛ±Ç(ÀÛ»ç·ÀÛ°î°¡ÀÇ ±Ç¸®)°ú ÀúÀÛÀÎÁ¢±Ç(½Ç¿¬ÀÚ·À½¹ÝÁ¦ÀÛÀÚ µîÀÇ ±Ç¸®)ÀÇ »ó¼ÓÀÚ¿´´Ù. À¯Á·µéÀº ±×Áß ÀúÀÛÀÎÁ¢±ÇÀ» µÎ°í ¿À·£ ´ÙÅùÀ» ¹ú¿´°í, 2008³â ´ë¹ý¿øÀº 4°³ ¾Ù¹ü¿¡ ´ëÇÑ ±Ç¸®¿Í ¼ö·Ï°îÀ» ÀÌ¿ëÇØ »õ·Î Á¦ÀÛÇÏ´Â À½¹Ý¿¡ ´ëÇÑ ±Ç¸®°¡ µþ¿¡°Ô ÀÖ´Ù´Â ÃëÁöÀÇ ÆÇ°áÀ» ³»·È´Ù.
ÇöÀç´Â ÀúÀÛ±Ç°ú ÀúÀÛÀÎÁ¢±ÇÀÌ °íÀÎÀÇ ºÎÀÎÀÎ ¼¸ð ¾¾¿¡°Ô ÀÖ´Ù.
À½¾Ç ÀúÀÛ±Ç ½ÅÅ¹´ÜÃ¼ÀÎ ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸¸¦ ºñ·ÔÇØ ¼¾¾°¡ ÆÇ±ÇÀ» °¡Áø ¾Ù¹üÀÇ À¯ÅëÀ» ´ã´çÇÏ´Â CJ E&M, À½¿ø »ç¿ë¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¼Û º¸»ó±ÝÀ» Â¡¼ö·ºÐ¹èÇÏ´Â ÇÑ±¹À½¹Ý»ê¾÷ÇùÈ¸ ÃøÀº “ÀúÀÛ±Ç·á¿Í ¹æ¼Û º¸»ó±Ý µîÀ» ¼ ¾¾¿¡°Ô Áö±ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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|¡ã 1996³â ¼¼»óÀ» ¶°³ ±è±¤¼®.
1996³â 1¿ù ¼¼»óÀ» ¶°³ ±è±¤¼®Àº ‘µþ ¹Ùº¸’¿´´Ù.
Áö³ÇØ 4¿ù ¿¸° 20ÁÖ±â Ãß¸ðÀü¿¡´Â °íÀÎÀÌ µþ°ú ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøµéÀÌ ´Ù¼ö Àü½ÃµÆ´Ù.
°íÀÎÀº Áö°© ¼Ó¿¡ µþÀÇ »çÁøÀ» ³Ö°í ´Ù³æ°í 3Áý¿¡¼± ÀÚÀå°¡¸¦ µÎ °îÀÌ³ª ¼ö·ÏÇÏ¸ç ÁÁÀº ¾Æºü°¡ µÇ°í ½ÍÀº ¸¶À½À» ÇÇ·ÂÇß´Ù.
Àü½ÃÈ¸¿¡¼ °ø°³µÈ 1994³â °ø¿¬ ¶§ÀÇ À°¼º¿¡¼´Â ‘ÀÚÀ¯·Ó°Ô’¶õ ³ë·¡¿¡ ´ëÇØ “Á¦ µþ¾ÆÀÌ¸¦ Á¦ ¼ÕÀ¸·Î ¹Þ¾Ò´Ù. º´¿ø¿¡ °¬´Âµ¥ ÀÇ»ç°¡ Ãâ±ÙÀ» ¾È ÇØ Á¦°¡ ¹Þ¾Ò´Ù. ±×³¯ ¿ÀÈÄ¿¡ ¹Û¿¡ ³ª°¬´Âµ¥ °Å¸®¿¡ ´Ù´Ï´Â »ç¶÷µé ÇÏ³ªÇÏ³ª°¡ ½±°Ô ¾È º¸ÀÌ´õ¶ó”°í ¸»ÇÏ¸ç 1991³â ¾òÀº µþ¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» ³ªÅ¸³Â´Ù.
±è±¤¼®ÀÇ Á×À½¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀº Áö³´Þ ÀÌ»óÈ£ °¨µ¶ÀÇ ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸® ¿µÈ ‘±è±¤¼®’ÀÌ °³ºÀµÇ¸é¼ ´Ù½Ã Á¡ÈµÆ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¾È¹Î¼® ÀÇ¿ø µîÀÌ ‘±è±¤¼®¹ý’(°ø¼Ò ½ÃÈ¿¿Í °ü°è¾øÀÌ »ìÇØ ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÉ ¼ö ÀÖ´Â º¯»ç »ç°ÇÀÇ °æ¿ì Àç¼ö»çÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â Çü»ç¼Ò¼Û¹ý °³Á¤)À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í ¹àÇû°í, ¿Â¶óÀÎ¿¡¼ ‘±è±¤¼®¹ý’À» À§ÇÑ Ã»¿øÀÌ ÁøÇàµÇ±âµµ Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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