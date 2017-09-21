¹ÚÀ¯Ãµ °í¼ÒÀÎ ¹«ÁËÆÇ°á¡¦°í¼ÒÀÎ Ãø ¡°¡®²É¹ì¡¯ µî ¾ÇÇÃ °­·Â ´ëÀÀÇÒ °Í¡±

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|¡ã ±×·ì JYJÀÇ ¹ÚÀ¯Ãµ¿¡°Ô ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù¸ç °æÂû¿¡ µÎ ¹øÂ°·Î °í¼ÒÇß´ø ¿©¼º A¾¾°¡ ¹«°í ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ Ç×¼Ò½É¿¡¼µµ ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
±×·ì JYJÀÇ ¹ÚÀ¯Ãµ¿¡°Ô ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù¸ç °æÂû¿¡ µÎ ¹øÂ°·Î °í¼ÒÇß´ø ¿©¼º A¾¾°¡ ¹«°í ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ Ç×¼Ò½É¿¡¼µµ ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
21ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ¼¿ï°íµî¹ý¿ø Á¦5Çü»çºÎ¿¡¼ ¿¸° A¾¾¿¡ ´ëÇÑ ÃâÆÇ¹°¿¡ ÀÇÇÑ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ, ¹«°í ÇøÀÇ Ç×¼Ò½É¿¡¼ ÀçÆÇºÎ´Â ¿ø½ÉÀÇ ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» È®Á¤Çß´Ù.
A¾¾´Â Áö³ 2015³â 12¿ù ÀÚ½ÅÀÌ ÀÏÇÏ´Â À¯ÈïÁÖÁ¡¿¡¼ ¼Õ´ÔÀ¸·Î ¿Â ¹ÚÀ¯Ãµ¿¡°Ô ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í °í¼ÒÇß´Ù. ±×·¯³ª °æÂûÀº ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐÀ» ³»·È°í °ËÂû ¿ª½Ã ¸ðµç ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐÀ» ³»¸®¸ç »ç°ÇÀº Á¾°áµÆ´Ù.
¹ÚÀ¯Ãµ ÃøÀº ¹«°í ÇøÀÇ·Î A¾¾¸¦ °í¼ÒÇßÀ¸¸ç, °ËÂûÀº A¾¾°¡ ´º½º ÇÁ·Î±×·¥°ú ±³¾ç ÇÁ·Î±×·¥ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÃëÀçÁø°ú ÀÎÅÍºäÇÑ ³»¿ëÀÌ ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ¶ó°í ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀ¸·Î °í¼ÒÇß´Ù,
A¾¾´Â Áö³ 7¿ù ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇÀ» ÅëÇØ ÁøÇàµÈ 1½É¿¡¼ ¹è½É¿ø ¸¸ÀåÀÏÄ¡ ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ °ËÂûÀÌ Ç×¼ÛÇß°í 2½É¿¡¼µµ ¿ø½É°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» È®Á¤Çß´Ù.
ÆÇ°á Á÷ÈÄ ¹ÚÀ¯Ãµ ¼Ò¼Ó»ç ¾¾Á¦½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ¹ý·ü´ë¸®ÀÎÀÇ ÀÔÀåÀ» º¸µµÀÚ·á·Î ¹èÆ÷Çß´Ù. ¹ÚÀ¯Ãµ ÃøÀº “ÇãÀ§°í¼ÒÀÎÀÇ ¹«°íÁË¿¡ ´ëÇÑ ¹«ÁËÆÇ°áÀº ¸Å¿ì ºÎ´çÇÏ´Ù. ´ë¹ý¿ø¿¡¼ Á¤´çÇÑ ÆÇ°áÀ» ±â´ëÇÏ°Ú´Ù. ¶Ç ÇâÈÄ ÀÎÅÍ³Ý µî¿¡¼ ÀÌ·ç¾îÁö´Â ¹ÚÀ¯Ãµ¿¡ ´ëÇÑ ¹«ºÐº°ÇÑ ÇãÀ§ÁÖÀåÀÌ³ª ·ç¸Ó¿¡ ´ëÇØ¼µµ °·ÂÇÏ°Ô ¹ýÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
A¾¾ Ãø ¿ª½Ã ÆÇ°á ÀÌÈÄ ¹ý·ü´ë¸®ÀÎ°ú ÇÔ²² ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ A¾¾´Â ¹ÚÀ¯Ãµ°úÀÇ °ü°è°¡ ÀÚ½ÅÀÌ µ¿ÀÇÇÏÁö ¾ÊÀº ¼º°ü°è¿´´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ÀÌ¾î °í¼Ò Á÷ÈÄ À¯ÈïÁÖÁ¡ Á¾¾÷¿øÀ¸·Î ÀÏÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯¸¸À¸·Î ‘²É¹ì’ µîÀÇ ¿ø»öÀûÀÎ ºñ³À» ¹Þ¾Æ¾ß Çß´Ù°í Åä·ÎÇß´Ù.
A¾¾ÀÇ º¯È£»ç´Â “¾ÇÇÃÀº ÀüºÎ °í¼ÒÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ºñÆ²¾îÁø È»ì·Î ÀÎÇØ ÇÇÇØÀÚ°¡ °íÅë ¹Þ°í ÀÖ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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